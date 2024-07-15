Вулканическая активность и мягкий климат сформировали здесь настоящее царство природных чудес, собрав вместе удивительные формы рельефа с богатым животным и растительным миром. Мы приглашаем вас в комфортное путешествие по этим островам без рюкзаков и палаток.
Поездка пройдет по самым красивым и запоминающимся местам, и каждый день будет не похож на предыдущий.
За десять дней мы увидим Охотское море и Тихий океан, поднимемся на маяк Анива, искупаемся в горячих источниках, погуляем по Белым скалам, попробуем местные деликатесы. А сопровождать нас везде будут местные водители и гиды, которые любят и ценят свой край.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало приключений
Встреча участников в аэропорту г. Южно-Сахалинска. После знакомства мы переедем в город и заселимся в гостиницу.
Сегодня мы совершим прогулку по исторической части г. Южно-Сахалинска. После обеда поднимемся на кресельном подъемнике на смотровую площадку горнолыжного комплекса Горный воздух, откуда открывается вид на весь город.
Вечером поужинаем в ресторане, где обсудим наше путешествие.
Дневной переезд – 24 км. Дневной переход – 7 км.
Маяк Анива
Сегодня мы отправимся к маяку Анива. Построенный еще в 1939 году японскими инженерами, маяк притягивает к себе путешественников со всего света.
Он расположен на отдельно стоящих скалах в южной части острова Сахалин, и добраться до него можно только по воде.
Мы переедем в пос. Новиково, где пересядем на моторные лодки. Путь до маяка идет вдоль бухт и мысов южной части острова Сахалин и при хорошей погоде занимает чуть больше часа.
Маяк давно заброшен, поэтому можно беспрепятственно высадиться и подняться на самый верх.
На обратном пути мы остановимся на обед в бухте Мраморной. Вечером вернемся в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд – 240 км. Морской переход – 80 км.
Мыс Евстафия
Сегодня нас ждет экскурсия на мыс Евстафия. После завтрака в гостинице мы отправимся на джипах на юг острова.
Доедем до залива Анива, на берегу которого стоит завод по сжижению природного газа.
Пообедаем на мысе Евстафия, выступающем в Охотское море. После этого прогуляемся по прибрежной полосе с множеством скальных выступов – кекуров.
На обратном пути остановимся на заброшенном угольном карьере, на месте которого сейчас расположены бирюзовые озера. Вечером вернемся в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд – 290 км. Дневной переход – 3 км.
Курильск, остров Итуруп
Сегодня мы полетим на загадочные Южные Курилы.
После завтрака – трансфер в аэропорт г. Южно-Сахалинска.
На небольшом современном самолете Bombardier мы перелетим на остров Итуруп – крупнейший во всем архипелаге Южных Курил.
Здесь расположен самый удаленный от столицы город России – Курильск – с населением всего 3500 человек. Аэропорт расположен в центре острова, откуда мы переправимся в город.
Возле города свернем к лавовому плато Янкито – участку застывшей лавы на берегу Охотского моря. После заселения в гостиницу пойдем изучать город.
Пообедаем в местном кафе и прогуляемся по городской набережной. Вечером вернемся в гостиницу.
Дневной переезд – 50 км. Дневной переход – 3 км.
Белые скалы
После завтрака мы поедем на экскурсию к визитной карточке Итурупа – Белым скалам.
Это причудливые формирования из пемзы и вулканического стекла, образовавшиеся после катастрофического извержения вулкана, расположенного на берегу Охотского моря.
Мы поедем до Ветрового перешейка, откуда открывается вид на водопад Девичьи слезы. На обратном пути заедем искупаться в горячие источники Жаркие воды. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд – 100 км. Дневной переход – 1 км.
Залив Касатка
Утром посетим местный краеведческий музей, где экскурсовод расскажет об истории и природе острова.
После музея мы поедем на южную часть острова, к заливу Касатка. Из этого места 26 ноября 1941 года японский флот отправился бомбить бухту Перл-Харбор.
Поездка вдоль берега займет весь день. Мы прогуляемся вдоль скал и гротов залива, посетим выброшенное на берег судно. На обратном пути искупаемся в горячих источниках Ванночки, расположенных прямо на берегу моря. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд – 95 км. Дневной переход – 1 км.
Вулкан Баранского
Сегодня отправимся к вулкану Баранского, знаменитому своими горячими источниками.
На склоне вулкана когда-то функционировала Океанская ГеоТЭС, которая снабжала г. Курильск электричеством. В данный момент от нее остались только ржавые останки.
Мы прогуляемся вдоль речки Серной, откуда берут начало горячие источники, полюбуемся на кипящее озеро Голубое око и увидим фумарольную активность.
Рядом расположены комфортные купели, где искупаемся в горячих источниках.
Трансфер в аэропорт и перелет до г. Южно-Сахалинска. Вечером размещаемся в гостинице и отдыхаем после перелета.
Дневной переезд – 96 км. Дневной переход – 1 км.
Мыс Великан
Продолжаем знакомиться с Сахалином. Мыс Великан считается одним из самых впечатляющих мест на побережье Сахалина.
На протяжении всего нашего путешествия вдоль берега мы будем постоянно встречать гроты, пещеры, арки и столбы скального происхождения. На многих из них притаились колонии птиц.
Экскурсия на мыс Великан займет весь день. Вечером вернемся в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд – 240 км. Дневной переход – 5 км.
Озеро Буссе
Сегодня нас ждет гастрономическая экскурсия. После завтрака отправимся на юг острова.
Озеро Буссе является памятником природы регионального значения. Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте.
Все это разнообразие морепродуктов вы сможете собрать своими руками. Особенно славится озеро Буссе своими гигантскими устрицами.
Горячий обед на берегу озера из местных морепродуктов. Вечером вернемся в гостиницу г. Южно-Сахалинска.
Дневной переезд – 185 км. Дневной переход – 2 км.
Вылет из Южно-Сахалинска
Перед вылетом домой посетим местный рынок, где мы подскажем вам, какую рыбу и икру лучше взять с собой. Трансфер в аэропорт.
Дневной переезд – 15 км.
Проживание
В туре предусмотрено комфортное проживание в гостиницах на Сахалине и Итурупе по нашему маршруту.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение инструктора с момента прилёта в г. Южно-Сахалинск
- Трансферы аэропорт — гостиница — аэропорт (в случае прилёта и вылета с основной группой)
- Проживание в гостиницах на Сахалине и Итурупе
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- Завтраки в гостинице
- Обеды на экскурсиях
- Медицинская страховка
- Групповая аптечка
- Разрешения на посещение пограничных зон (необходимо предоставить копии своих паспортов)
- Разрешения на посещение природных парков
- Что не входит
- Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне тура
- Обеды и ужины в населенных пунктах
- Личное снаряжение
- Авиабилеты с Сахалина на Итуруп и обратно
- Авиабилеты к месту начала тура и обратно
- Место начала и завершения?
- Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Снаряжение:
- рюкзак на 20-30 литров;
- треккинговые палки.
- Личные вещи
- Одежда:
- тёплая куртка с капюшоном (желательно на синтетическом утеплителе);
- шапка;
- треккинговые штаны;
- шорты;
- непромокаемые штаны (не критично, но при высокой влажности в них будет комфортнее);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (желательно мембрана, может подойти пончо) флисовая кофта или свитер с высоким горлом;
- футболки (3 шт., желательно из синтетических материалов);
- треккинговые носки (2 пары минимум);
- теплые носки;
- нижнее бельё;
- головной убор от солнца (подойдёт buff).
- Обувь:
- треккинговые кроссовки;
- сменная обувь.
- Важные мелочи:
- купальник или плавки;
- туристическое полотенце (подойдёт любое, но из микрофибры сохнет быстрее);
- предметы личной гигиены;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- герметичный чехол для телефона;
- налобный фонарик;
- рабочие перчатки.
- Снаряжение:
- Билеты входят в стоимость тура?
В стоимость входят перелёты из Южно-Сахалинска в Курильск и обратно.
Билеты в Южно-Сахалинск и из Южно-Сахалинска в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору