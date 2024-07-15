1 день

Начало приключений

Встреча участников в аэропорту г. Южно-Сахалинска. После знакомства мы переедем в город и заселимся в гостиницу.

Сегодня мы совершим прогулку по исторической части г. Южно-Сахалинска. После обеда поднимемся на кресельном подъемнике на смотровую площадку горнолыжного комплекса Горный воздух, откуда открывается вид на весь город.

Вечером поужинаем в ресторане, где обсудим наше путешествие.

Дневной переезд – 24 км. Дневной переход – 7 км.