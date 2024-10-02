Поэтому мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом путешествии, получить собственные впечатления и сделать удивительные снимки!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту. Экскурсия к месту силы - на гору Лягушка, водопад Айхор
Мы встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и сразу отправимся на экскурсию.
Это очень удобно для того, чтобы быстрее перестроиться на наш часовой пояс и не терять драгоценное время.
Экскурсия будет не очень продолжительной, но крайне интересной. После возвращения в город заселимся в гостиницу.
Гору Лягушка назвали так за то, что с соседней скалы гора действительно напоминает огромную присевшую лягушку. Она расположена в 20 км от города.
Маршрут считается самым лёгким для восхождения, подойдет даже для детей. Подъём занимает примерно два часа.
По дороге также встретится водопад Айхор. На Сахалине гора Лягушка имеет славу места силы и энергетического центра.
Считается, что там располагалось святилище древних айнов – коренных народов Хоккайдо, Курильских островов и Сахалина.
Продолжительность: ~ 4часа.
Общее расстояние: 20 км (туда и обратно).
Расстояние пешком: ~3 км.
Места посещения и остановки: гора Лягушка.
Морская экскурсия на маяк Анива
Путешествие начинается в посёлке Новиково, взявшего свое название в честь легендарного крейсера Новик, который дал бой японскому крейсеру Цусима в русско-японской войне 20 августа 1904 года.
Выйдя в море на лодке, пройдём 35 километров мимо заброшенного поселка Южное, мысов Мраморный, и Слюда.
Часа через полтора-два мы достигнем цели нашего путешествия — маяка на мысе Анива! Обходим его вокруг. После этого причаливаем и высаживаемся на маяк. Осматриваем достопримечательности маяка.
Маяк Анива был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками, интенсивным движением судов.
На обратном пути причалим к уникальному памятнику природы — мысу Мраморный, на котором возвышается скала, образование из мрамора с вкраплением кварцитов, андезитов, опалов, халцедонов и прочих полудрагоценных камней.
Продолжительность: 11 часов.
Расстояние по автотрассе: 119 км (в одну сторону).
Расстояние морским путем: 35 км (в одну сторону).
Транспорт на море: моторная лодках из ПВХ на 8-10 пассажирских мест (возможна индивидуальная поездка на пластиковом катере на 4 пассажирских места или комфортабельной двухпалубной яхте вместимостью до 9 человек).
Места посещения и остановки: г. Южно-Сахалинск — Новиково — маяк Анива — мыс Мраморный — Новиково — Южно-Сахалинск.
Возможно встретить косаток во время экскурсии!
После поездки на маяк Анива мы встретим вас в комфортном кемпинге, где будет организована ночёвка в палатках у подножия скал на берегу моря (по желанию).
Бирюзовые озёра, мысы Великан, Евстафия, Птичий
Мыс Евстафия и Бирюзовые озёра — два удивительных места за одно путешествие. Если мыс Евстафия создан природой за миллионы лет, то косвенным создателем Бирюзовых озёр является человек.
Бирюзовые озёра — неожиданное и довольно случайное природное явление нашего острова. В советское время здесь был новиковский угольный разрез. Когда карьеры забросили, дождевая вода постепенно наполняла пустоты и, смешавшись с содержащимися в карьерах сульфосолями германатами, приобрела невероятно голубой цвет.
Мыс Евстафия назван И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. в честь 66-ти пушечного парусного линейного корабля «Святой Евстафий Плакида», героически погибшего в Чесменском сражении 1770 г. при атаке на флагман турецкой эскадры «Реал-Мустафи».
Мыс соединяется с островной сушей песчаной перемычкой типа томболо. Сложен алевролитами, туффитами, туфами, туфосилицитами, аргиллитами вулканогенно-осадочного происхождения, образовавшимися около 65 млн. лет, на границе мелового и палеогенового периода.
Мыс Птичий расположен в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря. По пути следования открываются панорамы острова и многочисленных озёр.
На мысе можно насладиться невероятными пейзажами скальных кекуров, камней и останцев, на которых располагаются птичьи колонии.
Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина, это одна из жемчужин Сахалина и его визитная карточка.
Причудливые скалы высятся вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан., В их очертаниях кто-то видит льва, выходящего из моря, кто-то — таинственный замок, а кто-то — голову богатыря-великана, задремавшего у кромки воды.
Продолжительность: 12 часов.
Общее расстояние: 250 км (туда и обратно).
Расстояние пешком: ~ 5 км.
Места посещения и остановки: мыс Евстафия, Голубые озёра, смотровые площадки на перевале, мыс Птичий, мыс Великан (арки, кекуры, птичьи базары, в период август-сентябрь есть возможность увидеть ход рыбы на нерест, надводные камни, останцы).
Чёртов и Ведьмин мосты, пляж. Маяк Слепиковского
Мост с таинственным названием «Чёртов» — одно из самых необычных мест острова Сахалин. Здесь удивительная энергетика, дикие заросли дальневосточного леса и возможность прикоснуться к витиеватой истории острова Сахалин.
Этот мост был построен в период губернаторства Карафуто, когда остров принадлежал японцам. Сложнейшее инженерное сооружение сегодня восхищает своими видами и множеством тайн. И если на минуту замереть и прислушаться к тишине девственного леса, то может почудиться в воздухе звенящий гудок японского паровоза!
Ведьмин мост построен в 1928 году, высотой 50 метров и длиной 200 метров.
Мыс Слепиковского можно поставить на первое место в рейтинге ТОП-5, обязательных мест для посещения на Сахалине, наряду с мысом Великан.
Мыс Слепиковского — место уникальное по своей мозаичности группировок растительности и ландшафтов. Вы сразу можете увидеть в одном месте чуть меньше ¼ часть всех растений Сахалина.
В такой массе дубы больше нигде на острове не растут, да и дюны кроме как здесь, вы сможете увидеть только на северо-западе острова, куда не реально добраться по определению.
Здесь самое чистое и тёплое море, при самом малолюдном пляже. На этом пляже мы разобьем комфортный кемпинг и останемся ночевать, а утром, позавтракав и искупавшись в море, двинемся дальше…
Продолжительность: 10 часов.
Общее расстояние: 250 км (туда и обратно).
Расстояние пешком: ~ 8 км.
Маршрут: Южно-Сахалинск — Перевал — Холмск — Мосты — Сухогруз — Маяк Слепиковского.
Места посещения и остановки: Перевал, г. Холмск, тайное водохранилище, Чёртов мост, старая японская дорога, тоннели, Ведьмин мост, китайский сухогруз, пляж, маяк Слепиковского.
Морская экскурсия к морским львам через Ловецкий ПЕРЕВАЛ.Г. Невельск
Сегодня мы сможем проехать через потрясающей красоты Ловецкий перевал, выйти на лодке к брекватеру с лежбищем морских львов (сивучей), услышать их «монологи» и «диалоги», на минимальном расстоянии сделать потрясающие фотографии!
Дорога до г. Невельск проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км. С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине.
Устроим фотосессию на вершине хребта.
Продолжительность: ~ 8 часов.
Общее расстояние: 180 км (туда и обратно).
Общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.
Транспортное средство на воде: резиновая лодка из ПВХ.
Места посещения: Ловецкий перевал, г. Невельск, брекватер с морскими львами.
Быковские пороги. Клоковский водопад. Бухта Тихая
Быковские пороги — ранее очень большой водопад, но в советское время он был взорван для того, чтобы дать путь лососевым рыбам. Огромная скала, которая раньше служила дамбой для водопада, сейчас служит туристам в качестве смотровой площадки.
Место действительно очень красивое и интересное. В порогах можно купаться, и это очень весело и интересно.
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы, в котором тишину лишь изредка нарушает шум волн и крики чаек. Это место — Бухта Тихая.
Потрясающее место, закрытое от холодных ветров, дующих с северного и северо-восточного направлений. Несравнимая тишина, удивительные виды, радующие глаз, неповторимая красота природы — все это Бухта Тихая!
Клоковский водопад, вероятно, является самым высоким на Сахалине. Расположен он на ручье без названия, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил негласное название «Клоковский».
Водопад высотой около 49 метров насчитывает три ступени, но смотрится почти единым расширяющимся книзу потоком. При этом видимая часть водопада составляет 35 метров, его верхняя ступень скрыта за деревьями.
Старые Японские ворота Тории — символические врата храма религии Синто, устанавливаемые перед дзиндзя. В переводе с японского дзиндзя означает дом бога. Японцы называют Синтоизм «Яоерезуно Ками», буквально — восемь миллионов божеств. Поэтому дзиндзя храмы ставились в различных местах и для различных богов (Ками).
Так же обязательно заедем с вами на крабовый рынок, где можно будет выбрать себе свежие морские деликатесы.
Продолжительность: ~ 11 часов.
Общее расстояние: 340 км (туда и обратно).
Расстояние пешком: 6 км.
Места посещения и остановки: Быковские пороги, г. Долинск, пос. Взморье (возможность посещения рынка с морепродуктами и дикоросами), тории храма Хигаси Сираура дзиндзя, мыс Тихий и остров Заметный.
Экскурсия по Южно-Сахалинску. Гастротур за морепродуктами
Экскурсия по городу. Посещение смотровой площадки «Горный воздух», с которой открывается отличный вид на город, площадь Славы. Площадь Победы. Площадь Ленина.
Гастротур за морепродуктами: мы посетим рыночки и магазины с морепродуктами, рассчитанные на местных жителей, а не туристов, где можно будет выбрать для себя и для близких, наисвежайшие морские деликатесы.
Резервный день: также этот день можно использовать для экскурсии, которая сорвется по погодным условиям, или съездить в новое, выбранное вами направление.
Проживание
В нашем городе большой выбор гостиниц и апартаментов. При необходимости организуем прямое бронирование без посредников и посоветуем лучшие варианты для проживания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Экскурсии
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Южно-Сахалинск и обратно
- Проживание
- Питание
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем в поездке иметь с собой удобную трекинговую обувь и легкие дождевики, так как погода у нас очень изменчивая, в связи с чем порядок экскурсионных дней может меняться местами.
Внимание! Морская экскурсия в связи с плохой погодой и штормом на море может быть отменена, но мы не оставим Вас скучать и заменим ее на не менее интересную наземную.
- Билеты входят в стоимость тура?
Билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как будет организовано проживание?
При бронировании укажите уровень комфорта и категорию номера, которая вас интересует. Мы посоветуем наиболее оптимальные варианты.
Обратите внимание, что стоимость тура указана без учёта проживания.
Также вы можете выбрать объекты размещения по своему усмотрению. Но важно вовремя прибывать к местам старта на маршрут по программе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору