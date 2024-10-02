1 день

Встреча в аэропорту. Экскурсия к месту силы - на гору Лягушка, водопад Айхор

Мы встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и сразу отправимся на экскурсию.

Это очень удобно для того, чтобы быстрее перестроиться на наш часовой пояс и не терять драгоценное время.

Экскурсия будет не очень продолжительной, но крайне интересной. После возвращения в город заселимся в гостиницу.

Гору Лягушка назвали так за то, что с соседней скалы гора действительно напоминает огромную присевшую лягушку. Она расположена в 20 км от города.

Маршрут считается самым лёгким для восхождения, подойдет даже для детей. Подъём занимает примерно два часа.

По дороге также встретится водопад Айхор. На Сахалине гора Лягушка имеет славу места силы и энергетического центра.

Считается, что там располагалось святилище древних айнов – коренных народов Хоккайдо, Курильских островов и Сахалина.

Продолжительность: ~ 4часа.

Общее расстояние: 20 км (туда и обратно).

Расстояние пешком: ~3 км.

Места посещения и остановки: гора Лягушка.