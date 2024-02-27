Маяк Анива – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 7 туров в категории «Маяк Анива» в Южно-Сахалинске, цены от 54 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неделя на Сахалине и Итурупе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине и Итурупе
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 138 500 за человека
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Начало: г. Южно-Сахалинск
11 июля в 10:00
24 июля в 10:00
129 000 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099 за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
85 000 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
89 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Александр
    15 января 2024
    По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Антон
    9 октября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Все просто роскошно!!! Спасибо вам
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Е
    Елена
    24 сентября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Добрый день, все прошло прекрасно, обязательно вернусь. Ранее всегда проводила отпуска за границей и думала, что Россию всегда успею посмотреть.
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    И сейчас поездка стала настоящим открытием. И на следующий год уже строю планы и в этих планах поездки по России! В первую очередь - Курильские острова. Потом, возможно, Камчатка, Владивосток, Алтай. Впервые улетала откуда то со слезами на глазах. Очень сдружились с ребятами с группы, уже успели встретиться в Москве. Люди там совсем другие - добрые, открытые. Природа невероятная. Захотелось почитать об истории дальнего востока, о переселенцах, купила себе книг) С выбором направления не ошиблась, ни о чем не пожалела. Жаль одного, что когда я вернусь, второй раз испытать эти первые эмоции уже не получится.

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Тур на Итуруп и Сахалин
    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета. Вкусная еда с дополнительным местным
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    колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями. Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!

    Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелетаУдобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета
  • Н
    Надежда
    5 сентября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Масса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты острова.
    Масса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты острова
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Маяк Анива»

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  3. Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
  4. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
  5. Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Маяк Анива" можно забронировать 7 авторских туров от 54 100 до 164 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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