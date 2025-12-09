Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Мицульскому хребту на острове Сахалин! Опытные гиды проведут вас через загадочные японские тоннели, чтобы вы насладились потрясающими видами с вершины и узнали историю этого уникального места, названного в честь Михаила Семеновича Мицуля.
Описание экскурсии
Откройте для себя величие СахалинаПрисоединяйтесь к нам на захватывающее приключение по Мицульскому хребту — горе высотой 724 метра, расположенной на красивейшем острове Сахалин. Под руководством опытных гидов вы погрузитесь в историю и природу этого уникального места. Маршрут экскурсии проложен через загадочные заброшенные японские тоннели, придающие путешествию особую атмосферу таинственности и загадочности. Вас ждут захватывающие виды, открывающиеся с вершины, а также невероятные пейзажи, характерные для Западно-Сахалинских гор. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с историей этого уникального хребта, названного в честь выдающегося ученого-агронома Михаила Семеновича Мицуля, чьи исследования стали важным шагом в освоении Сахалина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старые японские тоннели
- Пейзажи и красивые локации для фото
Что включено
- Услуги инструктора, шлем, очки, грелки, чай/кофе и вкусняшки.
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
СНТ «Елочки»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
