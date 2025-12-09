Описание Фото Ответы на вопросы Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Мицульскому хребту на острове Сахалин! Опытные гиды проведут вас через загадочные японские тоннели, чтобы вы насладились потрясающими видами с вершины и узнали историю этого уникального места, названного в честь Михаила Семеновича Мицуля.

Описание экскурсии Откройте для себя величие Сахалина Присоединяйтесь к нам на захватывающее приключение по Мицульскому хребту — горе высотой 724 метра, расположенной на красивейшем острове Сахалин. Под руководством опытных гидов вы погрузитесь в историю и природу этого уникального места. Маршрут экскурсии проложен через загадочные заброшенные японские тоннели, придающие путешествию особую атмосферу таинственности и загадочности. Вас ждут захватывающие виды, открывающиеся с вершины, а также невероятные пейзажи, характерные для Западно-Сахалинских гор. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с историей этого уникального хребта, названного в честь выдающегося ученого-агронома Михаила Семеновича Мицуля, чьи исследования стали важным шагом в освоении Сахалина.

