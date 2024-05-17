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приехать), а встреча с акулами и дельфинами. Было небольшое недопонимание на этапе бронирования, когда помощник организатора за ночь до поездки ввел нас в заблуждение тем что сначала предложил совсем другое время, а потом запросил полную предоплату за то чтобы нас забронировать, хотя мы задолго до этого все забронировали. Еще и просил какую-то комиссию сверху.