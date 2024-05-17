Групповые экскурсии Южно-Сахалинска

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» в Южно-Сахалинске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за человека
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
🛣 Джиппинг
Групповая
15 часов
3 отзыва
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000 за человека
Маяк Анива и Мыс мраморный
Групповая
10 часов
1 отзыв
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000 за человека
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Мини-группа
12 часов
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Гастрономический тур Лагуна Буссе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за человека
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000 за человека
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Маяк Анива и Мыс мраморный
    Классная экскурсия!!!
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
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    до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда!

  • К
    Киршина
    20 октября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
  • И
    Игорь
    5 октября 2023
    Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрь
    Интересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
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    дорога прошла комфортно и безопасно. Сам маяк Анива однозначно стоит того, не уверен, что хоть где-то ещё в России можно увидеть такой "Форд Баярд". В состав экскурсии входит питание, поэтому о еде можно не беспокоиться, при желании вам даже фильтр-кофе сделают. А вот одежда нужна удобная, как и обувь - маяк место повышенной опасности, помните об этом.

  • М
    Марина
    26 сентября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
  • О
    Ослин
    13 сентября 2023
    Маяк Анива
    Экскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
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    черном песке. Экзотическое место следует посещать именно так! Берите с собой фототехнику. Погоду лучше выбрать пасмурную, если есть выбор. Одеваться спортивно. Дождевик от брызг. Краски моря непередаваемы, окунаешься в неведомый мир. Крики чаек избавляют от тоски. Детали путешествия останутся в памяти, даже если видел всё. Не зря там маяк, его б увидеть действующим!

  • О
    Ольга
    8 сентября 2023
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Совершенно невероятная поездка. Долгая, трудная. Но тем круче ощущение, что у нас все получилось! Мы достигли мыса Крильон! Спасибо ребятам Николаю, Никите и Илье за профессионализм и взаимовыручку, настоящая команда!
  • А
    Александр
    6 сентября 2023
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Сама экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Впечатлил даже не столько сам маяк (хотя он тоже стоит того чтобы ради него
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    приехать), а встреча с акулами и дельфинами. Было небольшое недопонимание на этапе бронирования, когда помощник организатора за ночь до поездки ввел нас в заблуждение тем что сначала предложил совсем другое время, а потом запросил полную предоплату за то чтобы нас забронировать, хотя мы задолго до этого все забронировали. Еще и просил какую-то комиссию сверху.

  • В
    Вероника
    27 августа 2023
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Были очень вкусные пончики с чаем прямо на солнечном берегу. Увидели нерп! Маяк интересный и издалека и в близи. Выбирайте надувную лодку, на катере жёсткое приземление.
  • О
    Олеся
    3 августа 2023
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Спасибо огромное гиду Роману за незабываемую экскурсию на мыс Крильон!!! Это профессионал своего дела, который знает все тонкости своей работы,
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    а самое главное работает от души и с душою! Это удивительные места, восхитительная природа, огромное количество эмоций и одно из самых ярких впечатлений на Сахалине!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
  2. Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
  3. Маяк Анива и Мыс мраморный
  4. Приключения на снегоходах
  5. Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 8 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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