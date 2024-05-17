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Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 мая 2024Классная экскурсия!!!
- ААлексей7 ноября 2023Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
- ККиршина20 октября 2023Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
- ИИгорь5 октября 2023Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрьИнтересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
- ММарина26 сентября 2023Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
- ООслин13 сентября 2023Маяк АниваЭкскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
- ООльга8 сентября 2023Совершенно невероятная поездка. Долгая, трудная. Но тем круче ощущение, что у нас все получилось! Мы достигли мыса Крильон! Спасибо ребятам Николаю, Никите и Илье за профессионализм и взаимовыручку, настоящая команда!
- ААлександр6 сентября 2023Морская прогулка к японскому маяку АниваСама экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Впечатлил даже не столько сам маяк (хотя он тоже стоит того чтобы ради него
- ВВероника27 августа 2023Морская прогулка к японскому маяку АниваБыли очень вкусные пончики с чаем прямо на солнечном берегу. Увидели нерп! Маяк интересный и издалека и в близи. Выбирайте надувную лодку, на катере жёсткое приземление.
- ООлеся3 августа 2023Спасибо огромное гиду Роману за незабываемую экскурсию на мыс Крильон!!! Это профессионал своего дела, который знает все тонкости своей работы,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Групповые»
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