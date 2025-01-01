2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Снегоходная экскурсия к Мицульскому хребту
Путешествие на снегоходах к Мицульскому хребту на Сахалине подарит вам незабываемые впечатления. Пройдите через загадочные тоннели и узнайте историю региона
Начало: СНТ «Елочки»
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
10 000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Зимнее приключение на снегоходах по сахалинским сопкам
Почувствуйте ритм зимнего Южно-Сахалинска, управляя снегоходом по снежным трассам с уютным завершением дня за чашкой глинтвейна
Начало: Ваш отель
«Выезжаем из города и через полчаса после прохождения инструктажа пересаживаемся на снегоходы»
Расписание: Проводится в зимнее время!
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 11 000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 16 чел.
Снегоходная экскурсия. Путешествие по зимнему лесу к горе Быкова
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на снегоходах к горе Быкова. Насладитесь невероятными видами и создайте незабываемые воспоминания
Начало: Село Березянки
«Мы отправимся в увлекательное путешествие на снегоходах»
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
10 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На снегоходах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в ноябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 11 000.
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2024 год на снегоходах, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь