Проведем весь день на побережье Охотского моря.
Мы отправимся в бухту Бурунную, где насладимся безлюдностью, песчаным пляжем, водопадом, удивительными гротами, кекуром и хребтом Жданко с обратной стороны.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПервозданная природа Сахалина Ранний подъем. Доезжаем до подножия Жданко, откуда начнется наш пеший маршрут до бухты Бурунная. Нам предстоит пройти 4,5 км. через Жданский перевал, сквозь березовую рощу и заросли бамбука. Вы на месте, в безлюдной бухте. Здесь мы прогуляемся вдоль побережья, мимо водопада, дойдем до гротов и скал причудливой формы (при сильном отливе). Насладимся дикостью этого места. После возвращения к машине, устроим пикник. А затем отправимся в обратный путь. Важная информация:
- С собой возьмите перекус на пеший маршрут в бухту Бурунная, теплую ветровку, удобную обувь с хорошим протектором, перчатки (можно хб для поднятия по канату), добрые мысли и уважение к природе.
- После возвращения из бухты Бурунной вас ждет авторский чай/японский кофе и пикник.
- Стоимость указана за группу (1-3 человек). Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее.
- Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры.
- С вами буду я и/или один из опытных гидов-походников из нашей команды.
Ежедневно с 7:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хребет Жданко
- Бухта Бурунная
- Жданский перевал
Что включено
- Трансфер из Южно-Сахалинска и обратно
- Полное сопровождение на маршруте
- Мой авторский чай/японский кофе + перекус (зависит от сезона)
- Помощь, советы и рекомендации
Что не входит в цену
- Обед
- Страховка
Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- С собой возьмите перекус на пеший маршрут в бухту Бурунная, теплую ветровку, удобную обувь с хорошим протектором, перчатки (можно хб для поднятия по канату), добрые мысли и уважение к природе
- После возвращения из бухты Бурунной вас ждет авторский чай/японский кофе и пикник
- Стоимость указана за группу (1-3 человек). Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее
- Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры
- С вами буду я и/или один из опытных гидов-походников из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
