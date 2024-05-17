Выездные экскурсии из Южно-Сахалинска

Найдено 15 экскурсий в категории «Выездные» в Южно-Сахалинске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за человека
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Чертов мост + Ведьмин мост
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Чертов мост + Ведьмин мост
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
🛣 Джиппинг
Групповая
15 часов
3 отзыва
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000 за человека
Маяк Анива и Мыс мраморный
Групповая
10 часов
1 отзыв
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000 за человека
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Бухта Тихая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000 за всё до 3 чел.
Морское путешествие на край острова: маяк Анива и ужин в лагуне
Мини-группа
12 часов
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Гастрономический тур Лагуна Буссе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за человека
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000 за человека
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Маяк Анива и Мыс мраморный
    Классная экскурсия!!!
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
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    до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда!

  • К
    Киршина
    20 октября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
  • И
    Игорь
    5 октября 2023
    Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрь
    Интересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
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    дорога прошла комфортно и безопасно. Сам маяк Анива однозначно стоит того, не уверен, что хоть где-то ещё в России можно увидеть такой "Форд Баярд". В состав экскурсии входит питание, поэтому о еде можно не беспокоиться, при желании вам даже фильтр-кофе сделают. А вот одежда нужна удобная, как и обувь - маяк место повышенной опасности, помните об этом.

  • М
    Марина
    26 сентября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • О
    Ослин
    13 сентября 2023
    Маяк Анива
    Экскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
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    черном песке. Экзотическое место следует посещать именно так! Берите с собой фототехнику. Погоду лучше выбрать пасмурную, если есть выбор. Одеваться спортивно. Дождевик от брызг. Краски моря непередаваемы, окунаешься в неведомый мир. Крики чаек избавляют от тоски. Детали путешествия останутся в памяти, даже если видел всё. Не зря там маяк, его б увидеть действующим!

  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
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    активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
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    фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.

  • Е
    Елизвета
    8 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
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    посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Выездные»

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  1. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
  2. Бухта тиха + клоковский водопад
  3. Тур на мыс Великан
  4. Чертов мост - Ведьмин мост
  5. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
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  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 8 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Южно-Сахалинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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