1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чертов мост + Ведьмин мост
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
14 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Морское путешествие к маяку Анива с ужином в лагуне Буссе
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина, наблюдая за маяком Анива и наслаждаясь ужином в лагуне
Начало: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 166 к1 офис 14
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
19 июля в 09:00
26 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 мая 2024Классная экскурсия!!!
- ААлексей7 ноября 2023Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
- ККиршина20 октября 2023Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
- ИИгорь5 октября 2023Загадки маяка Анива (лодочная экскурсия): Май - ноябрьИнтересно, красиво, добираться до маяка не просто, но как водитель машины, так и капитан моторной лодки сделали всё возможное, чтобы
- ММарина26 сентября 2023Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
- ННаталья19 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВ августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ООслин13 сентября 2023Маяк АниваЭкскурсия просто супер! Восторг! Видели тюленей, полчища птиц, заброшенный маяк на краю земли, купались в двух морях и грелись на
- ММарина8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
- ААнна8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
- ЕЕлизвета8 сентября 2023Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец ЛягушкаМыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Выездные»
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Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 8 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Южно-Сахалинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август