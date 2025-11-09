Во время тура требуется:

1. Выполнять все указания гида или сопровождающего;

2. Сообщать гиду или сопровождающему обо всех проблемах со здоровьем и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на программу тура, заранее;

3. Следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида или сопровождающего и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем, бинтом и т. д.;

4. Бережно, уважительно относиться к природе, вежливо вести себя с другими участниками туристической группы и местными жителями;

5. Четко следовать советам инструктора перед тем, как отправиться в поход.

Обязательно берите с собой всё, что скажут, и не нагружайте себя лишними вещами;

6. В случае получения травмы (даже незначительной), симптомов теплового удара, отравления или любых других признаках недомогания, обязательно сообщайте об этом руководителю группы. Даже если вы считаете, что ничего страшного не произошло;

7. Двигаться только в составе своей туристической группы. Если вы устали и хотите сделать привал — обязательно сообщите об этом руководителю группы. Ни в коем случае не ходите на разведку самостоятельно, не допускайте отставания от остальных туристов, не уходите далеко от группы;

8. Нельзя собирать ягоды, грибы, травы и другие растения во время похода, и уж тем более пробовать их. В природе существует масса ложно съедобных грибов и ягод, употребление которых может привести к летальному исходу.

9. Не разбрасывайте мусор. Ни в коем случае не бросайте горящие спички или окурки.

10. Запрещено купаться в незнакомых водоемах, в местах с быстрым течением. Не купайтесь в одиночку и без разрешения руководителя группы.