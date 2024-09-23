Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп

Путешествие по островам
Приглашаем увидеть самые известные Курильские острова! Вы побываете на четырех островах, искупаетесь в термальных источниках, увидите вулканы, а также посетите живописные мысы и бухты.

Вас ждет переход между островами на теплоходе, перелет на самолете, интереснейшие треккинговые маршруты и, конечно, гастрономические изыски с вкусами свежайших морепродуктов и дальневосточных деликатесов.
5
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Ближайшие даты:
10
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Отправление на теплоходе на Шикотан

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Шикотан.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на Шикотан
4 день

Прибытие на о. Шикотан

09:00 Прибытие в Южно-Курильск, транзитная остановка.

13:00 Отправление теплохода.

17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане, не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

На Шикотане самые красивые бухты! Таких на Курилах нигде не найти.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка по окрестностям. Ужин в гостинице.

Прибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. Шикотан
5 день

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходами

Завтрак в гостинице.

Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана.

Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий и очень вкусный на побережье.

Ужин в кафе.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с небольшими пешими переходами
6 день

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная

Завтрак в гостинице.

На берегу инструктаж, посадка в морские каяки – безопасное комфортное судно. На страховке всегда с группой следует катер.

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.

Прогулка по таким местам доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого океана.

Обед на побережье.

Далее переезд в бухту Димитрова и Аэродромную – невероятно красивые места.

Небольшие пешие прогулки.

Ужин в гостинице.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и АэродромнаяМорская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и АэродромнаяМорская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная
7 день

Гора Шикотан. Отправление на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в гостинице.

Отправление на джипах к подножию самой главной горы острова – г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается великолепная панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп (в ясную погоду).

Пеший несложный подъем на гору.

Трансфер в порт, оформление на судно.

14:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Кунашир.

Обед на теплоходе самостоятельно.

18:00 Прибытие на о. Кунашир.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Гора Шикотан. Отправление на КунаширГора Шикотан. Отправление на КунаширГора Шикотан. Отправление на Кунашир
8 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках по желанию.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
9 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

В озере Горячее купаться большое наслаждение, хотя вода не горячая.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
10 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на Итуруп

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но, попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

18:00 Ужин в кафе.

19:00 Оформление на судно.

22:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Итуруп.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на ИтурупМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на ИтурупМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на ИтурупМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на ИтурупМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Отправление на Итуруп
11 день

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Прибытие на о. Итуруп.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Завтрак в кафе.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) – Земля Санникова.

В гейзере варим яйца – такой у нас аттракцион. Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42°С и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
12 день

Морская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора. Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал – замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что = порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка.

Ужин в кафе.

Трансфер в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день. Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях.

Морская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
13 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Обед на маршруте.

Ужин в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
14 день

Плато Янкито. Перелет на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на Сахалин
15 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета самолёта).

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней. А проводить день и сказать: «До свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Также рекомендуем посетить:

1. Сахалинский краеведческий музей.

2. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

3. Магазины с корейскими и японскими товарами.

4. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
16 день

Завершение программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и каюте теплохода.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на о. Итуруп, руб:

Вариант размещенияДвухместный номерДоплата за одноместный номер по туру
Стандарт337 00049 700
Вип (гостиница Янкито)384 60086 500

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи).

Варианты проживания

Гостиница в Южно-Сахалинске

4 ночи

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостинице в Южно-Сахалинске.

Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Гостиница на о. Шикотан

3 ночи

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостинице в п. Малокурильское.

Каюта

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Гостиница/гостевой дом на о. Итуруп

3 ночи

В туре предусмотрено проживание 3 ночи в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп.

Гостиница «Янкито»

3 ночи

В 2024 году первых гостей принял четырёхэтажный отель «Янкито».

В отеле 54 номера разных категорий. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного отдыха. На территории комплекса есть зоны для прогулок, а также собственный пруд и лагуна, где можно отдохнуть.

Отель «Янкито» находится в 9 км от Курильска, в 10 км от аэропорта «Ясный» и в 5 км от морского порта.

Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»Гостиница «Янкито»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске (двухместное размещение)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание, указанное в программе (в том числе трёхразовое на Итурупе, Кунашире и Шикотане)
  • Трансфер Южно-Сахалинск - морпорт/аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Проживание на Итурупе в гостинице/гостевом доме (двухместное размещение)
  • Проживание на Кунашире в гостинице «Флагман» (частичные удобства, двухместное размещение)
  • Проживание на Шикотане в гостинице (двухместное размещение)
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского»
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна в апреле):билеты на теплоход Корсаков - Малокурильское, Малокурильское - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Курильск (четырёхместная каюта) и авиабилет Курильск - Южно-Сахалинск - 54 500 руб. /чел
  • Билеты на теплоход Корсаков - Малокурильское, Малокурильское - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Курильск (четырёхместная каюта) и авиабилет Курильск - Южно-Сахалинск - 54 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Какие правила необходимо соблюдать для безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, фактического времени вылета/прилета самолета и прихода/отхода теплохода.

Расписание авиаперелетов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 сен 2024
Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
К
22 сен 2024
Всё чётко организовано.
К
21 сен 2024
Всё правильно организовано. Спасибо.

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