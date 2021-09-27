3 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на маршруте.

Отдых.

Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.

Трансфер в гостиницу.