Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Групповой тур в Южно-Сахалинске

Итуруп - остров белого песка

5
3 отзыва
Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой — все это возможно в путешествии на остров Итуруп!
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Ближайшие даты:
2
мая
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июн
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июн
10
июл
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Что вас ожидает:

Термальные источники вулкана Баранского
Термальные источники вулкана Баранского
Искупаетесь в термальных источниках под горячим водопадом
Плато Янкито
Плато Янкито
Отправитесь на уникальное лавовое поле, которое образовалось в результате извержения вулкана Богдан Хмельницкий
Белые скалы
Белые скалы
Узнаете историю острова и увидите прекраснейшее творение природы

Программа тура по дням

1 день

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт. Вылет на Итуруп.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прибытие на Итуруп.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского — истинный SPA-релакс

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.

В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПерелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
2 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье.

Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
3 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на маршруте.

Отдых.

Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.

Трансфер в гостиницу.

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
4 день

Плато Янкито. Перелет Южно-Сахалинск

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. Перелет Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет Южно-СахалинскПлато Янкито. Перелет Южно-Сахалинск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Томори» в г. Курильске.

Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница «Томори»

3 ночи

Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.

В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:

  • с двумя односпальными кроватями;
  • с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.

Все наши номера оборудованы ванными комнатами.

Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.

Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинск
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
  • Проживание в гостинице «Томори» в г. Курильск
  • Питание на Итурупе 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
  • Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
  • Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.

Опасные объекты:

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2021
Туром на Итуруп очень доволен. Спасибо Вам и Вашим соисполнителям Лере и Тане!
Удачно сложилось и с погодой (20 - 24 град., практически без дождей днями). Вежливый, доброжелательный персонал в гостиницах. Хотя я не принадлежу к почитателям рыбной кухни, она была разнообразной и вкусной, тоже понравилось.
Ещё раз - СПАСИБО!
В
14 сен 2020
Практически всё, что можно увидеть на острове, вы увидете. Тур стоит своих денег.
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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