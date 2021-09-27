Итуруп - остров белого песка
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Программа тура по дням
Перелет на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт. Вылет на Итуруп.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прибытие на Итуруп.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Маршрут: Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского — истинный SPA-релакс
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.
В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.
Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье.
Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Отдых.
Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.
Трансфер в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет Южно-Сахалинск
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Томори» в г. Курильске.
Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Гостиница «Томори»
Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.
В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:
- с двумя односпальными кроватями;
- с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.
Все наши номера оборудованы ванными комнатами.
Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница в Южно-Сахалинск
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт в Курильске
- Проживание в гостинице «Томори» в г. Курильск
- Питание на Итурупе 3-разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- носки теплые толстые;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
- Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
- Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Удачно сложилось и с погодой (20 - 24 град., практически без дождей днями). Вежливый, доброжелательный персонал в гостиницах. Хотя я не принадлежу к почитателям рыбной кухни, она была разнообразной и вкусной, тоже понравилось.
Ещё раз - СПАСИБО!