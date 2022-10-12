2 день

Белые скалы ", "Черные скалы ", залив" Простор

Завтрак в кафе гостиницы. Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.

Обед на берегу Тихого океана.

Также посетим водопад «Девичьи косы».

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Свободное время.