В данном туре вы оцените красоты местной природы, побываете рядом с вулканами и кипящими озерами, причудливыми скалами и живописными заливами Тихого океана.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вылет в Курильск
Сбор группы у гостиницы «Гагарин».
Время встречи зависит от времени вылета рейса и может меняться. Сообщается накануне.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Курильск.
Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на Вулкан «Баранского» (1134 м), который назван по имени географа Н. Н. Баранского.
Кратер диаметром около 650 м.
Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов.
Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.
Посещение кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.
Ванночки с температурой воды от 42° до 70°, есть возможность насладиться ими, стоя под горячим водопадом.
Отдых, купание.
Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.
Свободное время.
Белые скалы ", "Черные скалы ", залив" Простор
Завтрак в кафе гостиницы. Выезд на маршрут.
«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.
Обед на берегу Тихого океана.
Также посетим водопад «Девичьи косы».
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Свободное время.
Залив «Касатка»
Завтрак в кафе гостиницы.
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км.
Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.
Обед на берегу Охотского моря.
Свободное время, отдых.
Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса «Ванночки» (по желанию).
Вылет в Южно-Сахалинск
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.
Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Остров» или «Камелия» на о. Итуруп.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 66 000 руб. /чел.;
- доплата за одноместное размещение — 8 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Остров»
Гостиница Остров расположена в городе Курильск, в 5 минутах ходьбы от Охотского моря. К услугам гостей 11 номеров различной ценовой категории. Гостиница предоставляет платный интернет, бесплатную парковку.
Рядом расположен продуктовый магазин, Сберегательный банк, церковь, спортивный зал с теннисным кортом, горячие источники. Номера, оформленные в классическом стиле, располагают телевизорами,рабочими столами и холодильниками. Собственные ванные комнаты укомплектованы халатами, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Камелия»
Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снэковый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Инфраструктура:
- кафе;
- прачечная;
- кухня самообслуживания;
- душевые кабинки;
- гладильная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе в Южно-Сахалинске
- Трансферы по программе в Курильске (о. Итуруп)
- Проживание в гостинице "Остров" или "Камелия"
- Питание в Курильске, включенное в программу тура (о. Итуруп)
- Входные билеты в комплекс термальных источников (Жаркие воды, Ванночки)
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками/гидами
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 рублей
- Питание, не включенное в программу тура
- Термальные источники на вулкане «Баранский»
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Личные расходы (алкоголь, морепродукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Есть возможность задержки вылета с острова, поэтому мы настоятельно рекомендуем иметь запасной день на случай несвоевременного прилета с Курильска.