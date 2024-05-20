Экскурсионные туры на 4 дня в Южно-Сахалинске

Найдено 7 туров в категории «4-дневные туры» в Южно-Сахалинске, цены от 21 258 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 66 000 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 86 248 за человека
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519 за человека
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
61 079 за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000 за человека
Яркая сахалинская зима
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258 за человека
Знакомство с далеким Сахалином
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с далеким Сахалином
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 42 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Яркая сахалинская зима
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Яркая сахалинская зима
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Экскурсионный тур на остров Итуруп
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Итуруп - остров белого песка. Авиатур
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Экскурсионный тур на остров Итуруп
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Яркая сахалинская зима
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Знакомство с далеким Сахалином
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • В
    Валентин
    12 октября 2022
    Экскурсионный тур на остров Итуруп
    Впечатляющий тур, жаль что так мало дней, но нам в итоге хватило времени чтобы все посмотреть. Комфортное жилье и питание, с погодой повезло. Тур был в конце сентября.
  • К
    Кристина
    26 июля 2022
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур
    Спасибо за прекрасный тур! Влюбились в Итуруп благодаря вам. Было прекрасно организованно все: трансфер, жилье, питание, сама программа c термальными ванночками и перекусами, когда их неожидвешь, но они очень кстати. А какие приятные люди! Восторг! Мечтаем вернуться однажды <3
  • А
    Александр
    27 сентября 2021
    Итуруп - остров белого песка. Авиатур
    Туром на Итуруп очень доволен. Спасибо Вам и Вашим соисполнителям Лере и Тане! Удачно сложилось и с погодой (20 - 24
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    град., практически без дождей днями). Вежливый, доброжелательный персонал в гостиницах. Хотя я не принадлежу к почитателям рыбной кухни, она была разнообразной и вкусной, тоже понравилось. Ещё раз - СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
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