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Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 86 248₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
61 079₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: г. Южно-Сахалинск
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с далеким Сахалином
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 42 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ННаговицына9 января 2024Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ВВалентин12 октября 2022Впечатляющий тур, жаль что так мало дней, но нам в итоге хватило времени чтобы все посмотреть. Комфортное жилье и питание, с погодой повезло. Тур был в конце сентября.
- ККристина26 июля 2022Спасибо за прекрасный тур! Влюбились в Итуруп благодаря вам. Было прекрасно организованно все: трансфер, жилье, питание, сама программа c термальными ванночками и перекусами, когда их неожидвешь, но они очень кстати. А какие приятные люди! Восторг! Мечтаем вернуться однажды <3
- ААлександр27 сентября 2021Туром на Итуруп очень доволен. Спасибо Вам и Вашим соисполнителям Лере и Тане! Удачно сложилось и с погодой (20 - 24
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «4-дневные туры»
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