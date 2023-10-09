Вы отправитесь в джип-тур к подножию вулкана Баранский, увидите выброшенное на мель рыболовное судно в заливе Касатка, прокатитесь на лодках вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами, отдохнете в термальных источниках и попробуете устрицы в лагуне Буссе. Эту поездку вы запомните на всю жизнь!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы:
- площадь Ленина;
- музейно-мемориальный комплекс «Победа»;
- кафедральный собор Рождества Христова;
- Площадь Славы;
- смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
В Сахалинском областном краеведческом музее, построенном в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитыми островом.
Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.
Вылет на о. Итуруп
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер гостиница - аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск. Встреча. Трансфер на ужин.
Ужин в кафе.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
09:45 Трансфер в краеведческий музей.
10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Трансфер на термальные источники.
18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
19:30 Обратный трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно)
Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Морская прогулка на моторных лодках вдоль побережья. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов. Варим яйца и дегустируем с икрой.
12:45 Выезд к комплексу с термальными источникам.
13:00 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.
14:00 Возвращение к термальному комплексу. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, сыра).
15:00 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск. Ужин (самостоятельно).
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.
Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 – 18:00 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.
ВНИМАНИЕ! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива - на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
07:00 Завтрак в кафе гостиницы (если предусмотрен в проживании).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание!Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах и гостевых домах:
- в Южно-Сахалинске — 3 ночи, в гостинице на выбор из предложенных;
- на о. Итуруп — 4 ночи, в гостевом доме «Касатка» или аналогичном объекте размещения.
Возможна гарантированная бронь номера с удобствами в гостевом доме «Касатка». Стоимость — 6 000 руб. за номер.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в Южно-Сахалинске, руб:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|БЕЛКА 3*
|134 308
|18 000
|131 308
|Мега Палас Отель 4*
|136 538
|20 000
|133 538
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Касатка
Хостел открыт в 2022 году.
Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
- койко-место;
- двухместные номера с раздельными кроватями;
- возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
- прачечная;
- гладильная доска, утюг;
- две душевых комнаты;
- холодильник в холле;
- оборудованная зона отдыха.
Номера
Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.
Возможность размещения:
- койко-место;
- двухместный номер;
- дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
- кафе «Итуруп» / расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Восточная кухня»/расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Альянс»/ расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Размещение в г. Южно-Сахалинске
- Размещение на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка» или подобное
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Входные билеты в музеи и источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 6000 руб. за номер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начало завершение программы
Начало программы:
Время и место встречи: аэропорт г. Южно-Сахалинск. Табличка для встречи или по звонку от водителя, ожидающего на стоянке аэропорта.
Рекомендации по прибытию на о. Сахалин: прибытие в Южно-Сахалинск идет в день начала программы. Учитывая временную разницу между Южно-Сахалинском и Москвой (8 часов), вылет из Москвы происходит накануне дня начала программы.
Завершение программы:
Время и место окончания тура: в финальный день программы, необходимо сдать номера до 12:00, в случае если ваш вылет приходится на послеобеденное время.
В назначенное время, согласно вашему рейсу, подается транспорт для следования в аэропорт.
ВАЖНО! Просим заранее сообщить менеджеру информацию по рейсам прибытия/убытия для организации трансферов.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Какая погода на Сахалине?
Дневная температура: июнь +10, +15, июль +10, +20, август +12, +23, сентябрь + 12, +22. Ночная температура: июнь +10, +3, июль +12, +7, август +15, +8. Осадки: вечером на о. Сахалин и Курильских островах могут быть дожди и туманы.
Комары/мошка/клещи: наибольшая активность клещей приходится на июнь, необходимо иметь средство от комаров и клещей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Теперь хочется продолжить путешествие на следующий год!
Безумно красивая природа, наблюдение за дикими животными и птицами в их натуральной среле обитания.
Замечательные, душевные и отзывчивые люди, которые любят свою родину, рассказывают и покащывают о ней нам так что не возможно не влюбиться в этой край.