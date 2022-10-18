Добраться до них сложно, но путешествие туда оправдывает все трудности! Вас ждет отдых в термальных источниках, поездка на мыс Великан, экскурсия на маяк Анива, прогулка по лавовому плато Янкито, поездка к удивительным Белым скалам. А еще вы попробуете свежие морепродукты и покатаетесь на джипах по побережью Тихого океана.
июн
авг
окт
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту с гидом.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).
15:00 Информационная встреча в холле гостиницы: все о предстоящем путешествии.
16:00 Экскурсия по самым красивым и знаковым местам Южно-Сахалинска.
Трансфер в ресторан.
18:30 Приветственный ужин из морепродуктов в одном из популярных ресторанов города.
19:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Вылет на о. Итуруп. Экскурсия к вулкану Баранского. Релакс в термальных ваннах
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Свободное время перед вылетом.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в г. Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Экскурсия к подножию вулкана Баранского.
Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками, и другими термальными проявлениями.
У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле.
Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская. Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода.
Прогулки по зарослям курильского бамбука.
Старая геотермальная ТЭС.
Кипящее озеро «Голубое око».
«Островной перекус» (сказать подробнее не можем – сюрприз).
Прогулка по реке Кипящей.
Вечерний релакс в термальных ваннах.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений. До вылета на о. Итуруп у гостей свободное время.
Джип-тур по побережью Тихого океана. Бухта Касатка. Прогулка по заброшенным японским тоннелям. Термальный комплекс «Ванночки»
Завтрак.
Джип-тур по побережью Тихого океана.
По пути покажем самые красивые виды острова.
Выброшенный на берег буксир «Корунд».
Зеркальный пляж бухты Касатка.
Бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – на острове Итуруп.
26 ноября 1941 года именно в гавани на Тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне – залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.
Прогулки по побережью Тихого океана.
«Путешествие в прошлое» – прогулки по заброшенным японским тоннелям.
Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного прохода через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.
Горячий обед на берегу Тихого океана (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Каждый день – новые горячие источники! На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.
Посещение термальных источников бронируется и оплачивается заблаговременно – не менее, чем за 5 дней до начала тура. После бронирования оплата не возвращается.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Джип-тур вдоль Белых скал. Посещение заброшенных оборонительных сооружений. Термальные источники «Жаркие воды»
Завтрак.
Джип-тур по берегу Охотского моря.
Бескрайние просторы бухты «Оля».
Джип-тур вдоль Белых скал по заливу Простор.
Белые скалы – потрясающее творение стихии в природе.
Горы, растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой.
Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обрамила образовавшуюся композицию. Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал.
Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.
Прогулка по гранд каньону Белых скал.
Побережье, где весь песок – магнитный.
«Почувствуйте разницу между морем и океаном!» – поездка на внедорожниках по брусничным полям к самой узкой части острова.
«Эхо войны» – посещение заброшенных оборонительных сооружений.
Водопад в бухте Парусная.
Горячий обед на берегу Охотского моря (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды».
Посещение термальных источников бронируется и оплачивается заблаговременно – не менее, чем за 5 дней до начала тура. После бронирования оплата не возвращается.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Перелет в Южно-Сахалинск
Завтрак. Выписка из гостиницы.
Джип-тур к лавовому плато Янкито.
Лавовое плато Янкито – это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
Прогулка по застывшей лаве.
Фотостоп.
Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.
Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.
Экскурсия на маяк Анива
07:00 отправление в п. Новиково.
По пути следования санитарная остановка в пос. Озерский.
09:00 Прибытие в п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки.
Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
Отправление на маяк Анива.
Маяк Анива был установлен в период губернаторства Карафуто в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Высота башни составляет 31 метр. Маяк Анива — это уникальный исторический объект, который является самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени.
Построенный в период японского правления на Сахалине и успешно осуществлявший свою задачу в советский период, в настоящее время маяк Анива является одной из главных визитных карточек Сахалинской области.
10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.
В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.
13:30 Отправление в п. Новиково.
14:30 Прибытие в п. Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.
Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.
12:00 Прибытие на место стоянки.
12:00–13:30 Пешая прогулка по побережью Охотского моря, осмотр мыса Птичий.
Мыс Птичий и мыс Великан являются одной из основных природных достопримечательностей Сахалина.
Особенностью объекта являются расположенные вдоль побережья и вытесанные природными силами уникальные скальные образования.
Эти архитектурные сооружения природы расположены в живописных бухтах, где с одной стороны расположилось бескрайнее море, а с другой подступают горы со сплошным густым таёжным лесом.
Здесь можно в полной мере почувствовать силу и красоту Сахалинской природы.
13:30 Горячий обед с морепродуктами.
15:00 Сбор.
Отправление в Южно-Сахалинск.
18:30 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс. Вылет.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 139 900 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 170 220 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостевой дом «Камелия»
Номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание: 6 завтраков, 3 перекуса, 3 обеда 4 ужина
- Экскурсионное обслуживание
- Южно-Сахалинск - двухместное/одноместное размещение в гостинице Mega Palace hotel 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE)
- Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме «Камелия» (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 14 300 руб. /чел
- Доплата за раннее заселение
- Питание, не входящее в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
- ветровка;
- сменная одежда и обувь;
- влаго-ветрозащитный костюм;
- фотоаппарат;
- средство от укусов комаров и клещей;
- перчатки;
- купальник;
- шлепанцы;
- по желанию треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правила поведения на маршруте
- Внимательно слушать гида-проводника и строго следовать его инструкциям, так как при прохождении маршрутов возможна встреча с ядовитыми растениями, дикими животными и особенностями местного рельефа, которые могут представлять опасность. В частности, при прохождении фумарольных полей (вулкан Менделеева, кальдера вулкана Головнина) и серных рек необходимо быть предельно осторожными и четко соблюдать требования безопасности, озвученные гидом-проводником.
- Безусловно любое путешествие должно быть заснято на видео и фото, чтобы в дальнейшем с легкостью можно было воскресить в памяти самые прекрасные места, которые были посещены, интересные события и радость впечатлений. Однако, очень просим проявлять бдительность и в погоне за красивым кадром или удачным ракурсом не забывать об осторожности:
- не подходите близко к краю обрыва, не ближе 1,5 м от края;
- если делаете селфи, убедитесь в безопасности своего местоположения/ позиции;
- проявляйте осторожность при съемке геотермальных объектов и ядовитых растений;
- Убедительная просьба не мусорить и сохранять природные объекты в чистоте во время прохождения маршрута. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить уникальность и первозданность посещаемых мест.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
Можно забронировать посещение термальных источников на месте?
Обращаем внимание, для гарантированного посещения термальных источников на о. Итуруп бронирование производится заблаговременно. Забронированные места закрываются для других посетителей.
В связи с этим за отказ от посещения термальных источников возврат оплаченных средств не возможен.
С какого возраста дети могут поехать в тур?
Ввиду того, что данный тур групповой участие детей младше 12 лет не рекомендуется.
Могут ли поменяться экскурсии из-за перелетов?
В зависимости от погодных условий Организатор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Организатор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
На Итурупе трижды ездили купаться на разные горячие источники. Везде все очень красиво оформлено. Можно целый час лежать в минеральной воде хоть в бассейнах под открытым небом, хоть в бассейнах в павильоне. Замечательный отдых и лечебные процедуры.
Во всех поездках нас сопровождали гиды, интересно рассказывающие об истории и достопримечательностях островов.
Условия проживания в отелях хорошие. Все удобства. Тишина и покой.
На Итурупе гостиница попроще, но тоже все удобства, тишина и покой.
Что еще нужно после длинного дня, полного впечатлений. А утром в окно видишь как из-за вулкана восходит солнце и думаешь, что ты один из тех, кто первым увидел его в нашей стране.