3 день

Джип-тур по побережью Тихого океана. Бухта Касатка. Прогулка по заброшенным японским тоннелям. Термальный комплекс «Ванночки»

Завтрак.

Джип-тур по побережью Тихого океана.

По пути покажем самые красивые виды острова.

Выброшенный на берег буксир «Корунд».

Зеркальный пляж бухты Касатка.

Бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – на острове Итуруп.

26 ноября 1941 года именно в гавани на Тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне – залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.

Прогулки по побережью Тихого океана.

«Путешествие в прошлое» – прогулки по заброшенным японским тоннелям.

Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного прохода через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.

Горячий обед на берегу Тихого океана (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Каждый день – новые горячие источники! На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.

Посещение термальных источников бронируется и оплачивается заблаговременно – не менее, чем за 5 дней до начала тура. После бронирования оплата не возвращается.

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.