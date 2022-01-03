2 день

Остров Шикотан

Наш первый переход — один из самых долгих за весь маршрут.

До обеда мы почти наверняка встретим китов и касаток.

Подойдя к острову Шикотан, увидим мыс Край Земли — знаменитый каменный выступ с обрывами высотой в 40−50 метров, который тянется на 1+ км в длину.

Высаживаемся на мыс и гуляем по нему в лучах заката.