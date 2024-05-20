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Авторский тур
18 дней
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды»»
13 сен в 10:00
263 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
«На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика»
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«16:30 Трансфер на термальные источники»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 99 088₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Мы познакомим вас с историческими улицами Южно-Сахалинска, прогуляемся по зеркальному пляжу, исследуем вулканы, насладимся отдыхом в термальных источниках и это только начало увлекательного приключения, которое мы подготовили для вас»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
«Вечером идем купаться на самые инстаграмные термальные источники Курильских островов — источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии»
10 авг в 10:00
139 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 166 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на плато Янкито и действующий вулкан Баранского, джип-прогулка на Белые и Черные скалы, морская прогулка вокруг полуострова Чирип и, конечно, горячие источники»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Купание в диких термальных источниках»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Отправляйтесь в захватывающее и насыщенное путешествие по Курильским островам, где вас ждут удивительные пейзажи, вулканы, термальные источники, богатая флора и фауна»
13 июня в 10:00
5 сен в 10:00
от 222 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут величественные вулканы, природные термальные источники возле вулкана Менделеева, прогулки по необычным побережьям, величественные каменные арки и гроты»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут вулканические ландшафты, фумаролы и термальные источники, живописные озера»
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Исследуйте вулканические пейзажи и фумарольные поля, насладитесь термальными источниками, погрузитесь в богатое культурное наследие региона и ощутите магию Тихого океана»
от 187 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр23 октября 2023Все было отлично. Отличный тур. Прошла неделя,а эмоции не утихают. Была бы здорово если бы была возможность усложнять (удлинять, трекинговые маршруты). К примеру "Посещение фумарольного поля вулкана Менделеева с подъемом на вулкан".
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Термальные источники»
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