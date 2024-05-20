Туры на горячие термальные источники в Южно-Сахалинске

Найдено 15 туров в категории «Термальные источники» в Южно-Сахалинске, цены от 62 519 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды»»
13 сен в 10:00
263 900 за человека
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: г. Южно-Сахалинск
«На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика»
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
62 519 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«16:30 Трансфер на термальные источники»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 99 088 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Мы познакомим вас с историческими улицами Южно-Сахалинска, прогуляемся по зеркальному пляжу, исследуем вулканы, насладимся отдыхом в термальных источниках и это только начало увлекательного приключения, которое мы подготовили для вас»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 95 719 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Начало: Южно-Сахалинск
«Вечером идем купаться на самые инстаграмные термальные источники Курильских островов — источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии»
10 авг в 10:00
139 000 за человека
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 166 000 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на плато Янкито и действующий вулкан Баранского, джип-прогулка на Белые и Черные скалы, морская прогулка вокруг полуострова Чирип и, конечно, горячие источники»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Купание в диких термальных источниках»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000 за человека
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп. Тур на 14 дней
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Отправляйтесь в захватывающее и насыщенное путешествие по Курильским островам, где вас ждут удивительные пейзажи, вулканы, термальные источники, богатая флора и фауна»
13 июня в 10:00
5 сен в 10:00
от 222 800 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут величественные вулканы, природные термальные источники возле вулкана Менделеева, прогулки по необычным побережьям, величественные каменные арки и гроты»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000 за человека
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
9 дней на островах: Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут вулканические ландшафты, фумаролы и термальные источники, живописные озера»
24 июля в 10:00
11 сен в 10:00
от 117 000 за человека
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Исследуйте вулканические пейзажи и фумарольные поля, насладитесь термальными источниками, погрузитесь в богатое культурное наследие региона и ощутите магию Тихого океана»
от 187 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александр
    23 октября 2023
    Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
    Все было отлично. Отличный тур. Прошла неделя,а эмоции не утихают. Была бы здорово если бы была возможность усложнять (удлинять, трекинговые маршруты). К примеру "Посещение фумарольного поля вулкана Менделеева с подъемом на вулкан".
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Термальные источники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
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  3. Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
  4. Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
  5. Сахалин и Итуруп: большой поход
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Термальные источники" можно забронировать 15 авторских туров от 62 519 до 263 900. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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