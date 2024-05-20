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Авторский тур
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В туре нас ждет морской круиз на катере к знаменитому маяку Анива, джип-тур на мыс Птичий (Великан) и красивый трекинг на берегу Охотского моря с ловлей креветок и рыбы»
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ББорисюк17 октября 2023Сахалин. Островная зимаТур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОт поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ННадежда5 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОрганизация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
- ААлина25 августа 2023Тур очень понравился!!! Программа хорошая, разнообразная, несмотря на не очень хорошую погоду в некоторые дни все места посетили, которые были
- ВВера24 августа 2023Сахалин. Островная зимаПоездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
- ООльга23 августа 2023Великолепная организация встречающей стороной. Исключительная по тщательной продуманности подготовка всех мероприятий тура! Природа и жители Сахалина запомнятся с самой лучшей стороны. Влюбились в остров навсегда!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 14 авторских туров от 21 258 до 136 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные туры в Южно-Сахалинске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024