Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор

Новогодние праздники на Сахалине
Добро пожаловать на новогодний Сахалин! Этот экономичный тур-конструктор уникален тем, что включает в себя только проживание в гостинице и трансфер из аэропорта города Южно-Сахалинска и обратно, а наполнение программы вы
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можете выбрать сами из дополнительных опций на свое усмотрение.

К вашим услугам горнолыжный комплекс «Горный Воздух», катание на снегоходах, зимняя рыбалка, уютные обеды в теплом шатре, много снега и позитивных эмоций.

У вас будет возможность не только почувствовать вкус сахалинской кухни, но и приготовить самим блюда на нашем мастер-классе японской кухни. Приглашаем вас встретить Новый год на самом большом острове России!

5
3 отзыва
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату

Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.

Встреча с гидом и трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости суток).

Свободное время.

Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (по желанию за доп. плату в составе группы от 2х человек).

Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. платуПрибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. платуПрибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату
2 день

Свободный день

Завтрак.

Обед и ужин самостоятельно.

Свободный деньСвободный день
3 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
4 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
5 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • мастер-класс по приготовлению японской кухни;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
6 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
7 день

Свободный день (дополнительные активности на выбор)

Завтрак.

Возможна организация экскурсий:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • зимняя рыбалка.

Обед и ужин самостоятельно.

*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.

Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)Свободный день (дополнительные активности на выбор)
8 день

Завершение программы

Завтрак.

Выписка из гостиницы до 12:00.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница и номер/РазмещениеОдноместноеДвухместное4 человека
Отель «Мега Палас» 4*
Стандарт65 60037 300
Гостиница «Юность»
Эконом с двумя раздельными кроватями55 50027 800
Семейный (на 4 чел.)28 900
Стандарт двухместный (с одной или двумя кроватями)61 80031 000
Гостиница «Санта Ризот» 4*
Номер с одной большой кроватью51 200
Номер с двумя раздельными кроватями79 00046 000

Варианты проживания

Отель «Мега Палас» 4

7 ночей

Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем. Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4Отель «Мега Палас» 4

Отель «Юность»

7 ночей

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск.

Желающие могут забронировать семейные номера. Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Отель «Санта Ризот» 4

7 ночей

Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания, благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.

Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а именно удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.

В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (описание и стоимость указаны в разделе Важно знать)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для активного отдыха необходимо взять с собой:

  • теплая не продуваемая одежда;
  • термобелье;
  • зимние спортивные ботинки;
  • горнолыжная маска (для катания на горных лыжах или сноуборде);
  • солнцезащитные очки и крем;
  • снуд/бафф/шарф на шею;
  • перчатки и шапка.
Описание дополнительных экскурсий

Катание на снегоходах (по 2 чел. на снегоход, один из гостей – водитель)

Включен трансфер до места катания,

Сборная экскурсия, катание около 2х часов

8 300 руб. / снегоход

Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (от 2х чел., 2 часа)

30 декабря и 2 января

3 000 руб. / чел.

Подледная рыбалка

Сборная экскурсия

7 500 руб. /чел.

Мастер-класс японской кухни (от 4х чел.)

Включая трансфер

3 января

6 800 руб. /чел.

Экскурсионный тур катание на собачьих упряжках (от 4х чел.)

Включая трансфер

9 800 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли какие-либо изменения в проведении экскурсий?

В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность принимающей стороне. Внимание к каждому туристу, отзывчивость на любую просьбу. Все четко, вовремя подавались машины, вовремя выезжали, хорошо спланированный, продуманный маршрут.
Группа была 8 человек, что позволило в
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первый же вечер со всеми познакомиться, всех запомнить и свободно общаться всю неделю
А как нас кормили!!!! Это была неделя фестиваля еды: рыба, крабы, гребешки, икра!
Прекрасные были гостинице на Сахалине и Итурупе.

Все гиды любят и болеют за свое дело, знают свое дело и прекрасно работают!

E
23 июл 2024
Организован тур был великолепно!! Нет ни одного замечание! Проживание по туру - тоже великолепное!!!
Е
10 июл 2024
Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!
Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!Организатор супер! Всем бы быть такими же крутыми!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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