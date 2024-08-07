Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату
Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.
Встреча с гидом и трансфер в гостиницу.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости суток).
Свободное время.
Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (по желанию за доп. плату в составе группы от 2х человек).
Свободный день
Завтрак.
Обед и ужин самостоятельно.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- мастер-класс по приготовлению японской кухни;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Завершение программы
Завтрак.
Выписка из гостиницы до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница и номер/Размещение
|Одноместное
|Двухместное
|4 человека
|Отель «Мега Палас» 4*
|Стандарт
|65 600
|37 300
|–
|Гостиница «Юность»
|Эконом с двумя раздельными кроватями
|55 500
|27 800
|–
|Семейный (на 4 чел.)
|–
|–
|28 900
|Стандарт двухместный (с одной или двумя кроватями)
|61 800
|31 000
|Гостиница «Санта Ризот» 4*
|Номер с одной большой кроватью
|–
|51 200
|–
|Номер с двумя раздельными кроватями
|79 000
|46 000
|–
Варианты проживания
Отель «Мега Палас» 4
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем. Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск.
Желающие могут забронировать семейные номера. Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Отель «Санта Ризот» 4
Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания, благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.
Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а именно удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.
В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в выбранной гостинице
- Завтраки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (описание и стоимость указаны в разделе Важно знать)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для активного отдыха необходимо взять с собой:
- теплая не продуваемая одежда;
- термобелье;
- зимние спортивные ботинки;
- горнолыжная маска (для катания на горных лыжах или сноуборде);
- солнцезащитные очки и крем;
- снуд/бафф/шарф на шею;
- перчатки и шапка.
Описание дополнительных экскурсий
Катание на снегоходах (по 2 чел. на снегоход, один из гостей – водитель)
Включен трансфер до места катания,
Сборная экскурсия, катание около 2х часов
|8 300 руб. / снегоход
Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (от 2х чел., 2 часа)
30 декабря и 2 января
|3 000 руб. / чел.
Подледная рыбалка
Сборная экскурсия
|7 500 руб. /чел.
Мастер-класс японской кухни (от 4х чел.)
Включая трансфер
3 января
|6 800 руб. /чел.
Экскурсионный тур катание на собачьих упряжках (от 4х чел.)
Включая трансфер
|9 800 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли какие-либо изменения в проведении экскурсий?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Группа была 8 человек, что позволило в