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Авторский тур
8 дней
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Добро пожаловать на новогодний Сахалин»
30 дек в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на Сахалине»
2 янв в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на самом большом острове России»
2 янв в 10:00
от 17 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение,
- ААлина25 августа 2023Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено
- ЕЕвгения14 июля 2023Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам! Решали все проблемы мгновенно,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Зимние»
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