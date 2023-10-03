Туры подходящие для зимних прогулок по Южно-Сахалинску

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Южно-Сахалинске, цены от 17 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Добро пожаловать на новогодний Сахалин»
30 дек в 10:00
от 27 800 за человека
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на Сахалине»
2 янв в 10:00
от 32 400 за человека
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Проведите новогодние каникулы на самом большом острове России»
2 янв в 10:00
от 17 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Хочу выразить огромную благодарность организаторам, все на высшем уровне: и встреча, и размещение,
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    и все логистические передвижения, и еда (как в лучших ресторанах), и сопровождение на маршрутах. С удовольствием доверю им свой следующий отдых, так как уж очень хочется вернуться и посмотреть еще Итуруп.

  • А
    Алина
    25 августа 2023
    Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
    Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там уже всё было подготовлено
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    к нашему приезду - палатки, удобства и т. д. Очень хорошо были накрыты столы - еды много, вкусная, каждый день новые блюда! С организатором всегда было очень легко связаться! Также спасибо гиду Андрею, который встретил меня в аэропорту (по личным причинам я приехала на день позже). Спасибо вам всем большое)))

    Организатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, тамОрганизатор тура очень понравился!! Всё было четко - и транспорт, и когда приезжали на место, там
  • Е
    Евгения
    14 июля 2023
    Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
    Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам! Решали все проблемы мгновенно,
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    такой заботы я не видела еще нигде. Реагировали на все предложения, подстраивали программу тура с учетом пожеланий, показали и рассказали все и даже больше. Отдельное спасибо за оперативную реакцию и решение всех вопросов из-за непогоды (заселение в отели, проезд по бездорожью, когда казалось, что уже не проехать). Когда из-за переноса вылета освободилось утро на Итурупе, индивидуально сводили еще раз на плато Янкито, это было потрясающе! Размещение и питание выше всяких похвал! Было очень вкусно и очень много еды. По программе тура: без обзорной экскурсии по городу было бы идеально. Сложность тура указана как средняя, но фактически очень-очень легкая. Я бы добавила прогулок пешком. Но опять же благодаря опытным проводникам была возможность полазить по самым красивым локациям островов. Очень рекомендую и обязательно вернусь на другие острова!

    Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!Потрясающий тур, даже слишком комфортный😅 Природа Сахалина и Итурупа поражает воображение. Огромное спасибо организаторам и проводникам!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 17 100 до 32 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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