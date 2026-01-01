Самые интересные достопримечательности Сахалинской области всего за 12 дней! На маршруте три восхождения на вулканы Кунашира и Шикотана, горячие источники,
Программа тура по дням
Встреча с группой в Южно-Сахалинске
Прилетаем в Южно-Сахалинск в любое удобное время. Заселение в хостел с 14:00.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелёт из Москвы.
Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
В 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.
- Ночь в хостеле
- Питание в кафе
- Wi‑Fi и связь
Вылет на Кунашир, размещение на кордоне заповедника
Завтрак в кафе или хостеле, свободное время.
Во второй половине дня вас ждет перелёт на Кунашир (точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета). Полет займет полтора часа. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид на Японию, Итуруп, Шикотан, на вулкан Тятю и Южно-Курильск.
Из аэропорта переезжаем на кордон заповедника «Курильский», оформляем пропуски, обустраиваем лагерь. Здесь мы проведем 3 ночи. Перед ужином нас ждет прогулка по побережью и банька.
- Ночь в палатке
- Завтрак в хостеле, обед в кафе, ужин на кордоне
- Есть связь и мобильный интернет
- Горячая банька
Кальдера вулкана Головнина
Трансфер привезет нас к подножию вулкана и началу тропы, дальше отправляемся пешком в кальдеру. По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан.
Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в тёплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё ещё продолжается.
Вулкан Головнина невысокий, всего 541 м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км! На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году. Проведем целый день на вулкане.
- 15 км
- Нет связи и интернета
- Ночь на кордоне в палатках
- Завтрак и ужин на кордоне, обед в кальдере
Мыс Столбчатый и горячие источники
Отправляемся на экотропу «Столбовская» к знаменитому мысу Столбчатый — это визитная карточка Кунашира. Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5- и 6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!
Гуляем по мысу, фотографируемся. На тропе Столбовская есть дикие горячие источники, где все желающие смогут искупаться, пока готовится обед. Возвращаемся обратно на кордон, готовим ужин.
- 12 км
- Ночь на кордоне в палатке
- Завтрак и ужин на кордоне, обед на маршруте
- Нет связи и интернета
Фумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершину 887 м
Трансфер отвезет нас на 17-ый километр. Нас ждут непростые три часа пути по зарослям бамбучника. И вот мы наконец оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум.
Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.
Самые подготовленные в сопровождении инструктора поднимутся к высшей точки вулкана Менделеева (887 метров), откуда открывается невероятные виды на весь остров. На вершине вулкана перекусим и вернемся обратно на трассу, где нас будет ждать трансфер.
Переезжаем на кордон, готовим ужин.
- 10 км
- Ночь в палатке на кордоне
- Нет связи и интернета
- Завтрак и ужин в лагере, сытный перекус на маршруте
Теплоход на Шикотан, трансфер в бухту Маячная
Рано утром трансфер отвезет нас в порт. Далее в 9:00 на теплоходе отправляемся на ещё один прекрасный остров — Шикотан. Любуемся морем, высматриваем морских обитателей.
Прибываем на Шикотан в 17:00. После прохождения погранконтроля трансфер доставит нас на другую часть острова — в бухту Маячную.
Разбиваем лагерь на побережье, готовим ужин.
- Ночь в палатке на побережье
- 4 часа в пути на теплоходе
- Завтрак и ужин в лагере, обед на теплоходе
- Есть связь и интернет в поселках
Прогулка в бухту Димитрова
После завтрака отправляемся в интересную прогулку на весь день в бухту Димитрова. Ещё одно живописное место на Шикотане, где бывает крайне мало туристов.
Спускаемся в бухту, готовим обед, отдыхаем и купаемся. Вечером возвращаемся в лагерь.
- 15 км
- Ночь в палатке
- Завтрак и ужин в лагере, обед на маршруте
- Нет связи и интернета
Мыс Край света и маяк Шпанберга, переезд в бухту Горобец
После завтрака отправляемся в самое знаменитое место на Шикотане — мыс Край света. Это не только потрясающей красоты место, но и самая юго-восточная территория нашей страны.
Мыс обрывается 40-метровыми отвесными скалами, о которые разбивает свои волны бурный Тихий океан. Его облюбовали художники, которые приезжали и приезжают сюда за вдохновением.
По пути обязательно зайдём посмотреть старый японский маяк Шпанберга. День богат и заряжен на головокружительные виды.
После обеда возвращаемся в лагерь, сборы лагеря, переезд в бухту Горобец. Разбиваем лагерь, готовим ужин.
- Ночь в палатке
- 10 км
- Нет связи и интернета
Прогулка в бухту Айвазовского (Церковную)
Сегодня держим путь в одну из самых красивых бухт острова — бухту Церковную (Айвазовского). Идем по долине реки Горобец между знаменитыми вершинами острова Наторо и Томари, дорога простая.
Бухта славится своими необитаемыми островками-спутниками и райским пляжем. Во времена Карафуто здесь располагалась деревушка и храм. По одной из версий именно поэтому возникло название Церковная.
Гуляя по бухте можно увидеть сохранившиеся фундаменты. На северо-востоке лежит маленький скалистый островок Девятый Вал — излюбленное место птичьих колоний. Отдыхаем, любуемся окружающей красотой, готовим обед.
К вечеру возвращаемся в лагерь, ужин.
- 22 км
- Ночь в палатке
- Нет связи и интернета
Восхождение на гору Шикотан, отправление на теплоходе на Сахалин
Сбор лагеря, трансфер в пос. Малокурильское. Оставляем вещи в порту и отправляемся смотреть ещё одну достопримечательность острова — потухший вулкан Шикотан 412 м.
Главное его богатство — это виды, которые открываются вокруг. В хорошую погоду можно увидеть соседние острова Итуруп и Кунашир. Восхождение на гору несложное, особенно при благоприятных погодных условиях.
К вечеру вернемся в Малокурильское, ужин в кафе, возвращение в порт. В 22:00 теплоход отходит. Размещение в 4-местных каютах. Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой. По пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов.
- 10 км
- Ночь на теплоходе
- Есть связь и интернет
- Завтрак и перекус походный, ужин в кафе
Прибытие на Сахалин, заселение в хостел
Наш круиз продолжается. С моря полюбуемся на Сахалин и будем проплывать мимо мыса Анива, где увидим уже знакомый нам Анивский маяк.
Вечером в 20:00 прибываем в порт города Корсаков. Мы снова на Сахалине! Трансфер в хостел, поздний ужин в кафе, отдыхаем после длительного плавания.
- 1 ч в пути
- Ночь в хостеле
- Весь день на теплоходе
- Связь появится только у берегов Сахалина
Вылет домой
Прощаемся с Сахалином. По желанию можно задержаться еще на несколько дней на острове и съездить на экскурсию на мыс Великан, мыс Евстафия или на озеро Буссе. Мы готовы помочь забронировать их для вас у проверенных партнеров.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице, палатках и каюте теплохода.
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в хостеле Южно-Сахалинска
- Трёхразовое улучшенное питание на Курильских островах
- Билеты на самолёт Южно-Сахалинск - Южно-Курильск
- Билеты на теплоходы Южно-Курильск - Малокурильское и Малокурильское - Южно-Сахалинск
- Аренда постельного белья на теплоходах
- Портовые сборы на Кунашире и Шикотане
- Трансферы на Сахалине, Кунашире и Шикотане
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Кемпинговые сборы за проживание на территории кордона на Кунашире
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Услуги аттестованных инструкторов-проводников
- Походная аптечка расширенной комплектации
- Регистрация группы в МЧС
- Аренда спутникового телефона для экстренной связи
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 28000 рублей)
- Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей)
- Такси/автобус из/в аэропорт до/после маршрута
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта.
Личное снаряжение должно весить не больше 15-18 кг: мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С).
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- термофутболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- перчатки рабочие;
- термос;
- фотоаппарат;
- платье;
- палатка;
- гермопакет для телефона/документов;
- электрические сушилки для обуви.
Как организовано питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трехразовое походное улучшенное питание, готовим на газовых горелках и костре. Готовят участники под чутким руководством инструктора. Дежурства будут распределены в первый день.
На Сахалине питаемся самостоятельно в кафе/ресторанах или можно готовить в хостеле. На теплоходе есть столовая, можно питаться там или взять продукты с собой.
Всегда доступен кипяток, однако хранить скоропортящиеся продукты негде — холодильник отсутствует.
Могут ли дети принять участие?
Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям, а также желателен походный опыт.
Есть ли связь на маршруте?
На Сахалине в гостинице есть интернет.
На Кунашире есть нестабильная связь на кордоне, также она будет появляться местами на маршруте.
На Шикотане связь появляется временами.
Какие дополнительные траты на маршруте?
- авиабилеты до Сахалина и обратно (от 28000 рублей);
- питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей);
- такси/автобус из/в аэропорт;
- прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д.;
- оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан;
- все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями.
Можно ли ехать с чемоданом?
Мы рекомендуем приезжать с рюкзаком или спортивной сумкой. Спать в палатке с чемоданом крайне неудобно, плюс машины не всегда могут проехать непосредственно к месту стоянки, тогда вам придется тащить чемодан по песку, грязи или грунтовой дороге.