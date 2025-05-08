Восхождения в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» в Южно-Сахалинске, цены от 91 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
Пешая
14 дней
3 отзыва
Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вас ждут два восхождения на вулканы Кунашира и Шикотана, горячий источник, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе и уникальная флора и фауна»
20 июл в 10:00
17 авг в 10:00
165 900 ₽ за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Пешая
13 дней
3 отзыва
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Готовимся к завтрашнему восхождению»
19 июл в 10:00
3 авг в 10:00
91 000 ₽ за человека
Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
14 дней
3 отзыва
Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На маршруте вас ждут три восхождения на вулканы Кунашира и Итурупа, горячие источники, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе, необычные флора и фауна и, конечно, теплая компания»
4 сен в 10:00
163 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    8 мая 2025
    Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
    Все прекрасно!
  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Владимир
    10 января 2025
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Гид отработал на отлично: прекрасно взаимодействовал с группой, самоотверженно решал проблемы, был и проводником, и экскурсоводом, и поваром, и организатором новогоднего праздника.
  • Л
    Лилия
    7 января 2025
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них профессионален и интересен. Они
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    постоянно нас чем-то увлекали, рассказывали интересные истории из практики, что повлияло на наши взгляды на путешествия и, возможно, подтолкнуло к выбору таких направлений, о которых мы раньше и не задумывались. К примеру, Непал. Они также организовали хорошее питание и перекусы, которых мы думали не будет. Оля на второй день в Сахюрте сварила вкусный домашний супчик, очень переживала о том, чтобы всех накормить. В походе на Сахюрте ребята организовали перекус, который тоже был очень кстати. С собой всегда было что-то, чем можно было перекусить или попить чай с вкусняшками. В новогоднюю ночь ребята организовали интересные конкурсы и развлечения, что очень помогло познакомиться с незнакомыми людьми и очень приятно провести время. В общем, ребята хорошо постарались.

    У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них
  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
    Организация отличная.
  • Н
    Наталья
    8 сентября 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Нет слов, чтобы описать эмоции, просто ВЕЛИКОЛЕПНО!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Восхождения»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
  2. Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
  3. Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Итуруп, Кунашир и Шикотан
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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в мае 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 91 000 до 165 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Совершаем восхождения в Южно-Сахалинске на экскурсионных турах в 2025 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Южно-Сахалинска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль