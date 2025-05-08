Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Шикотан и Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вас ждут два восхождения на вулканы Кунашира и Шикотана, горячий источник, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе и уникальная флора и фауна»
20 июл в 10:00
17 авг в 10:00
165 900 ₽ за человека
Поход на Кунашир с восхождением на Тятю
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Готовимся к завтрашнему восхождению»
19 июл в 10:00
3 авг в 10:00
91 000 ₽ за человека
Сахалин и Курильские острова без рюкзаков: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На маршруте вас ждут три восхождения на вулканы Кунашира и Итурупа, горячие источники, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе, необычные флора и фауна и, конечно, теплая компания»
4 сен в 10:00
163 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь8 мая 2025Все прекрасно!
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВладимир10 января 2025Сахалин и Итуруп: большой походГид отработал на отлично: прекрасно взаимодействовал с группой, самоотверженно решал проблемы, был и проводником, и экскурсоводом, и поваром, и организатором новогоднего праздника.
- ЛЛилия7 января 2025Сахалин и Итуруп: большой походУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них профессионален и интересен. Они
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ННаталья8 сентября 2024Сахалин и Итуруп: большой походНет слов, чтобы описать эмоции, просто ВЕЛИКОЛЕПНО!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Восхождения»
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