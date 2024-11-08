Погрузитесь в атмосферу первозданной природы Курильских островов на групповом туре по Кунашире и Шикотану! В течение 10-12 дней вы посетите вулканы, мыс Столбчатый, природные термальные ванны, бухты и утёсы, наслаждаясь

уникальными видами и полной изоляцией от цивилизации. Благодаря опыту команды, комфорт и незабываемые впечатления гарантированы. Туроператор находится на о. Шикотан, что позволяет решать любые проблемы оперативно. Проезд и трансфер включены в стоимость тура, а цены на 2024 год самые низкие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Погружение в природу островов

Откройте для себя красоту и уникальность природы Кунашир и Шикотан! Вас ждут дикие и незабываемые места, где вы сможете:

Исследовать вулканы;

Посетить мыс Столбчатый;

Погрузиться в природные термальные ванны;

Насладиться живописными бухтами и утёсами.

Каждый момент будет наполнен великолепными видами и ощущением полной изоляции от городской суеты.

Наши преимущества

Мы гордимся тем, что являемся местным туроператором на острове Шикотан. Это позволяет нам:

Быстро решать любые вопросы и проблемы, возникающие во время тура;

Включать проезд и трансфер между островами в стоимость тура, в отличие от других компаний;

Предлагать самые конкурентоспособные цены на 2024 год.

Мы знаем, как правильно оформить пропуск в пограничную зону, так как живем здесь и понимаем все нюансы. У нас есть собственные джипы, хостел и гостиница, что обеспечивает комфорт и удобство для наших туристов.

Длительность тура

Протяженность нашего тура составляет 10-12 дней, что позволяет вам в полной мере насладиться всеми красотами и уникальными впечатлениями, которые дарят эти удивительные острова.