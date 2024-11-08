Погрузитесь в атмосферу первозданной природы Курильских островов на групповом туре по Кунашире и Шикотану! В течение 10-12 дней вы посетите вулканы, мыс Столбчатый, природные термальные ванны, бухты и утёсы, наслаждаясь
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание тура
Погружение в природу островов
Откройте для себя красоту и уникальность природы Кунашир и Шикотан! Вас ждут дикие и незабываемые места, где вы сможете:
- Исследовать вулканы;
- Посетить мыс Столбчатый;
- Погрузиться в природные термальные ванны;
- Насладиться живописными бухтами и утёсами.
Каждый момент будет наполнен великолепными видами и ощущением полной изоляции от городской суеты.
Наши преимущества
Мы гордимся тем, что являемся местным туроператором на острове Шикотан. Это позволяет нам:
- Быстро решать любые вопросы и проблемы, возникающие во время тура;
- Включать проезд и трансфер между островами в стоимость тура, в отличие от других компаний;
- Предлагать самые конкурентоспособные цены на 2024 год.
Мы знаем, как правильно оформить пропуск в пограничную зону, так как живем здесь и понимаем все нюансы. У нас есть собственные джипы, хостел и гостиница, что обеспечивает комфорт и удобство для наших туристов.
Длительность тура
Протяженность нашего тура составляет 10-12 дней, что позволяет вам в полной мере насладиться всеми красотами и уникальными впечатлениями, которые дарят эти удивительные острова.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Кунашир
- Гловинский клиф (Чёртов палец, маяк, водопад, природные ванны)
- Вулкан Менделеева
- Вулкан Головнина
- Мыс Столбчатый
- Шикотан (шикотанский разлом, гора Шикотан, *маяк Малокурильский, *мыс Трезубец)
- Бухта безымянная
- Мыс Край света
- Маяк Шпанберга
- Бухта Димитрова
- Бухта Дельфин
- Мыс Звёздная
Что включено
- Трансфер
- Проезд между островами
- Проживание
- Питание
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска
Место начала и завершения?
Аэропорт Хомутова, ул. Ивана Куропатко, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы вас ждём снова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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