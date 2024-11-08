Тур на 10-12 дней: острова Кунашир и Шикотан

Погрузитесь в атмосферу дикой природы Курильских островов. За 10-12 дней вы увидите вулканы, мыс Столбчатый, термальные ванны и многое другое
Погрузитесь в атмосферу первозданной природы Курильских островов на групповом туре по Кунашире и Шикотану! В течение 10-12 дней вы посетите вулканы, мыс Столбчатый, природные термальные ванны, бухты и утёсы, наслаждаясь
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уникальными видами и полной изоляцией от цивилизации. Благодаря опыту команды, комфорт и незабываемые впечатления гарантированы. Туроператор находится на о. Шикотан, что позволяет решать любые проблемы оперативно. Проезд и трансфер включены в стоимость тура, а цены на 2024 год самые низкие

6 причин купить этот авторский тур

  • 🌋 Исследование вулканов
  • 🏞 Природные термальные ванны
  • 🌊 Уникальные бухты и утёсы
  • 🏡 Комфортное проживание
  • 🚗 Собственный транспорт
  • 🌐 Локальный туроператор
    • Тур на 10-12 дней: острова Кунашир и Шикотан
    Тур на 10-12 дней: острова Кунашир и Шикотан
    Тур на 10-12 дней: острова Кунашир и Шикотан
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Вулканы
  • Мыс Столбчатый
  • Природные термальные ванны
  • Бухты
  • Утёсы

    • Описание тура

    Погружение в природу островов

    Откройте для себя красоту и уникальность природы Кунашир и Шикотан! Вас ждут дикие и незабываемые места, где вы сможете:

    • Исследовать вулканы;
    • Посетить мыс Столбчатый;
    • Погрузиться в природные термальные ванны;
    • Насладиться живописными бухтами и утёсами.

    Каждый момент будет наполнен великолепными видами и ощущением полной изоляции от городской суеты.

    Наши преимущества

    Мы гордимся тем, что являемся местным туроператором на острове Шикотан. Это позволяет нам:

    • Быстро решать любые вопросы и проблемы, возникающие во время тура;
    • Включать проезд и трансфер между островами в стоимость тура, в отличие от других компаний;
    • Предлагать самые конкурентоспособные цены на 2024 год.

    Мы знаем, как правильно оформить пропуск в пограничную зону, так как живем здесь и понимаем все нюансы. У нас есть собственные джипы, хостел и гостиница, что обеспечивает комфорт и удобство для наших туристов.

    Длительность тура

    Протяженность нашего тура составляет 10-12 дней, что позволяет вам в полной мере насладиться всеми красотами и уникальными впечатлениями, которые дарят эти удивительные острова.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Остров Кунашир
    • Гловинский клиф (Чёртов палец, маяк, водопад, природные ванны)
    • Вулкан Менделеева
    • Вулкан Головнина
    • Мыс Столбчатый
    • Шикотан (шикотанский разлом, гора Шикотан, *маяк Малокурильский, *мыс Трезубец)
    • Бухта безымянная
    • Мыс Край света
    • Маяк Шпанберга
    • Бухта Димитрова
    • Бухта Дельфин
    • Мыс Звёздная
    Что включено
    • Трансфер
    • Проезд между островами
    • Проживание
    • Питание
    Что не входит в цену
    • Билеты до Южно-Сахалинска
    Место начала и завершения?
    Аэропорт Хомутова, ул. Ивана Куропатко, 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 дней
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Мы вас ждём снова
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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