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Авторский тур
10 дней
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
157 099₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
10 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
182000153 019₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 166 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
от 135 600₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ВВера24 августа 2023Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
- ЕЕвгений28 июня 2023Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Туры на 10 дней»
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