Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная
Начало: У отеля
Расписание: Ежедневно с 12:00
7 сен в 19:00
8 сен в 12:00
75 000 ₽ за всё до 8 чел.
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
63 250 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
20 июн в 10:00
от 189 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Активный отдых»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в сентябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 63 250 до 189 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Активный отдых», 6 ⭐ отзывов, цены от 63250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь