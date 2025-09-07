Мои заказы

Активный отдых в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Южно-Сахалинске, цены от 63 250 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная
Пешая
На машине
1 день 6 часов
Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная
Начало: У отеля
Расписание: Ежедневно с 12:00
7 сен в 19:00
8 сен в 12:00
75 000 ₽ за всё до 8 чел.
Безмятежный Шикотан
Пешая
6 дней
3 отзыва
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
63 250 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
10 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
20 июн в 10:00
от 189 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Активный отдых»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная
  2. Безмятежный Шикотан
  3. Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Маяк Анива
  2. Мыс великан
  3. Белые скалы
  4. Бухта Тихая
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в сентябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 63 250 до 189 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Активный отдых», 6 ⭐ отзывов, цены от 63250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь