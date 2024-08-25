Выездные туры из Южно-Сахалинска

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Южно-Сахалинске, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
5 дней
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Примерно раз в Месяц
18 сен в 20:00
19 сен в 09:00
85 000 за человека
Новый год на Сахалине
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 101 500 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    25 августа 2024
    Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
    От путешествия остались самые наилучшие воспоминания. Продуманный и прекрасно организованный тур! Удалось почувствовать дух этого удивительного и неповторимого уголка России!
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    Профессиональные и хорошо подготовленные гиды не давали скучать, показывали и рассказывали всё самоё интересное. Особая благодарность Андрею на Сахалине и Александру на Итурупе. Хочется вернуться на Курилы снова!

  • В
    Вера
    23 августа 2024
    Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
    Путешествие на Сахалин и Курилы оставило самые наилучшие воспоминания. Организовано все было четко и профессионально. Программа очень интересная, насыщенная и
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    разнообразная. Немного подвела погода на Кунашире, поэтому, в связи с задержкой рейса на 3 дня, удалось посмотреть не все входившие в программу локации. В целом, остались яркие положительные впечатления, хочется вернуться на острова.

  • М
    Марина
    5 августа 2024
    Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
    Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
    Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Новый год на Сахалине
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Сахалин. Островная зима
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Яркая зима на Сахалине
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Яркая зима на Сахалине
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2023
    Яркая зима на Сахалине
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Сахалин. Островная зима
    Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
  • Е
    Евгений
    28 июня 2023
    Сахалин. Островная зима
    Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка,
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    очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо). По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты. Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут. Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится. Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте. За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно. Планируем как-нибудь вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
  2. Новый год на Сахалине
  3. Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры по окрестностям Южно-Сахалинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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