5 дней
Пятидневный тур: Южные мысы Сахалина
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Примерно раз в Месяц
18 сен в 20:00
19 сен в 09:00
85 000₽ за человека
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 101 500₽ за человека
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей25 августа 2024От путешествия остались самые наилучшие воспоминания. Продуманный и прекрасно организованный тур! Удалось почувствовать дух этого удивительного и неповторимого уголка России!
- ВВера23 августа 2024Путешествие на Сахалин и Курилы оставило самые наилучшие воспоминания. Организовано все было четко и профессионально. Программа очень интересная, насыщенная и
- ММарина5 августа 2024Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ББорисюк17 октября 2023Сахалин. Островная зимаТур просто бомба. Все замечательно
- ССветлана7 октября 2023Яркая зима на СахалинеРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ДДмитрий10 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОт поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ННадежда5 сентября 2023Яркая зима на СахалинеОрганизация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
- ВВера24 августа 2023Сахалин. Островная зимаПоездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
- ЕЕвгений28 июня 2023Сахалин. Островная зимаВсё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка,
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Выездные»
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Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры по окрестностям Южно-Сахалинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь