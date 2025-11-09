Вас ждут незабываемые впечатления от встречи с величественными вулканами, которые являются главными «авторами» уникального рельефа и достопримечательностей острова. Вы увидите захватывающие дух пейзажи и получите возможность отдохнуть в термальных источниках. Эти места подарят заряд энергии и позитива на долгое время!
Программа тура по дням
Прибытие на остров Итуруп
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
15:10 Начало регистрации на рейс.
17:10 Вылет из Южно-Сахалинска.
18:25 Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.
19:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.
Ужин самостоятельно.
Вулкан Баранского. Лавовое плато Янкито
09:00 Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского (продолжительность 5 часов) на ретраке или снегоходе.
Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.
То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!
Вулкан с изумрудной водой – именно так его называют туристы.
У подножия вулкана вы сможете наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.
13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно, стоимость 3000 руб.
15:00 Возвращение к месту стоянки автомобилей. Походный перекус: горячий чай из термоса, выпечка или бутерброды.
15:30 Выезд к лавовому плато Янкито.
16:00 Прибытие к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
17:00 Возвращение в Курильск.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: Оденьтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках — купальные принадлежности.
Залив Касатка. Скала «Чёртовка». Вылет в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе города. Освобождение номера.
Внимание! Время сдачи номеров до 12:00.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Залив известен со времен Второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.
События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с 4-мя военнослужащими на борту, также добавили известности заливу.
Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем.
История была внесена в учебники по литературе как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.
Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна.
12:00 Переезд к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. Экскурсия по тоннелям.
13:00 Возвращение к месту стоянки автомобилей. Походный перекус: горячий чай из термоса, выпечка или бутерброды.
13:30 Выезд в обратный путь. Трансфер на термальные источники.
15:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно, стоимость 1500 руб.
16:00 Возвращение в г. Курильск. Обед в кафе города (оплачивается дополнительно).
17:00 Трансфер в аэропорт.
17:30 Регистрация.
19:25 Вылет из Курильска.
20:45 Прибытие в Южно-Сахалинск. Окончание программы.
Рекомендации: экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку. Для купания в источниках нужно взять купальные принадлежности.
Проживание
Тур предусматривает проживание на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка».
Стоимость тура на 1 человека при поездке к подножью вулкана Баранского на ретраке, руб:
|Количество человек в заявке (1 джип)
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет
|2 человека
|55 718
|7 000
|52 718
|3 человека
|46 238
|7 000
|43 238
|4 человека
|42 158
|7 000
|39 158
Согласно расписания ретрака, данный тариф действует на следующие заезды: 10.01.2025 – 12.01.2025, 24.01.2025 – 26.01.2025, 14.02.2025-16.02.2025, 21.02.2025-23.02.2025.
Стоимость тура на 1 человека при поездке к подножью вулкана Баранского на снегоходе:
|Количество человек в заявке (1 джип)
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет
|2 человека
|69 498
|7 000
|66 498
|3 человека
|60 008
|7 000
|57 008
|4 человека
|55 938
|7 000
|52 938
Варианты проживания
Гостевой дом «Касатка»
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка»
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 перекуса)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 15 800 руб. /чел. ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 15 800 руб. /чел
- Ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу
- Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 3000 руб. за номер
- Входной билет на термальные источники «Ванночки» - 1 500 руб. /чел. (1 час)
- Входной билет на термальные источники на вулкане Баранского - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы и сроки для оформления погранпропуска на Курильские острова?
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!).
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!).
- для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Какие есть условия для купания в термальных источниках?
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Температура в источниках в зимний период не превышает +30.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, расписания рейсов и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Сколько времени занимает оформление пропуска для иностранных граждан?
Срок оформления пропуска для посещения Курильских островов для иностранных граждан — 30 рабочих дней.