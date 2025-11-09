2 день

Вулкан Баранского. Лавовое плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского (продолжительность 5 часов) на ретраке или снегоходе.

Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.

То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!

Вулкан с изумрудной водой – именно так его называют туристы.

У подножия вулкана вы сможете наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно, стоимость 3000 руб.

15:00 Возвращение к месту стоянки автомобилей. Походный перекус: горячий чай из термоса, выпечка или бутерброды.

15:30 Выезд к лавовому плато Янкито.

16:00 Прибытие к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

17:00 Возвращение в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Обратите внимание! Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30.

Рекомендации: Оденьтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках — купальные принадлежности.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160