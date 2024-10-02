Остров Итуруп. Сокращенная программа

Итуруп по праву считается одним из самых красивых островов на планете! Здесь нам откроются фантастические пейзажи: вулканы, кипящие озера, выброшенные на берег корабли, и конечно, термальные источники.

Экскурсии на Белые скалы и зеркальный пляж сделают путешествие незабываемым! А у подножия действующего вулкана Баранского нас встретят живописные ландшафты и минеральные ручьи. На склонах вулкана расположились термальные источники, известные своими целебными свойствами.
5
3 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Перелет на Итуруп. Термальные источники «Ванночки»

Начало регистрации на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в г. Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск, в гостиницу, размещение.

Трансфер в термальные источники.

Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). Входные билеты оплачиваются на месте, самостоятельно — 1 000 руб.

Обратный трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).

Перелет на Итуруп. Термальные источники «Ванночки»Перелет на Итуруп. Термальные источники «Ванночки»
2 день

Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках

Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

13:30 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).

14:30 Отправление к подножью вулкана Баранского.

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

15:30 Посещение смотровой площадки.

15:45 Выезд к термальному комплексу.

16:00 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.

17:00 Возвращение к комплексу термальных источников.

Купание в термальных источниках (входной билет оплачивается дополнительно — 2 000 руб. /чел.).

19:00 Трансфер в Курильск.

19:30 Прибытие в Курильск, в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Рекомендации:

  • Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на рецепции гостиницы).
  • Едем на океанскую сторону, оденьтесь потеплее: непродуваемую куртку, шапку, перчатки.
Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
3 день

Джип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

11:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.

13:00 Перекус на берегу моря (нарезка из овощей, рыбы, колбасы, сыра, чай из термоса).

15:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

16:30 Трансфер к термальным источникам «Жаркие Воды».

17:00 Купание в термальных источниках (входные билеты на источники оплачиваются на месте самостоятельно — 1 000 руб.).

Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Джип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-СахалинскДжип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Касатка».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ТарифДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещениеРебенок до 12 лет при двухместном размещении
Стандартный (от 2 человек)61 9097 00058 909
Семейный (от 3 человек)48 3487 00045 348

Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 3 000 руб. /номер.

Варианты проживания

Гостевой дом «Касатка»

2 ночи

Гостевой дом открыт в мае 2022 года.

Номерной фонд:

  • 4 номера с раздельными кроватями с санузлом двумя душевыми комнатами на 4 номера;
  • 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп - стандартные номера в гостевом доме «Касатка» или подобное
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на маршрутах
  • Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. ребенок (2-12 лет) - 7 950 руб
  • Взрослый - 14 800 руб
  • Ребенок (2-12 лет) - 7 950 руб
  • Ужины на о. Итуруп
  • Входные билеты в комплексы термальных источников
  • Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 3 000 руб. /номер
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.

Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно).

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!).

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания авиарейсов между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
2 окт 2024
Даже, несмотря на то, что не хватило впечатлений, в целом организация понравилась! В целом, все хорошо. Хочется ещё вернуться, чтобы ещё раз окунуться в красоты Сахалина!
Е
30 сен 2024
Всё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на Кипящей речке. В остальном, всё прекрасно. Гостевой дом Касатка - чистый и уютный, его хозяйка Светлана - супер! Водители-гиды - рассказывали про остров, готовили отличный обед на побережье)
Всё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на КипящейВсё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на КипящейВсё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на КипящейВсё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на КипящейВсё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на КипящейВсё было хорошо организовано, но немного не хватило времени на некоторых локациях. В частности, на Кипящей
Т
26 сен 2024
Организаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, не смогли попасть на маяк Анива из-за сильного ветра, в связи с этим рекомендую: следить
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за погодой и менять маршрут. Мы вылетали на Итуруп вечером и утром был предложен вариант останец Лягушка за доплату, в результате 3 часа провели в торговом центре. Это быстрый маршрут, который лучше объединить с Буссе, а маяк посетить в отдельный день. Люди, которые работали с нашей группой, очень стараются! Так трогательно! Особенно на Итурупе, где каждый шаг продуман с душой, вплоть до закупки вкуснейших продуктов, из которых готовят обед-пикник. Рекомендую этот тур и "Большую страну"!

Организаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, неОрганизаторам и исполнителям огромное спасибо за тур Сахалин-Итуруп. Все четко, насыщенно, с душой! К сожалению, не

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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