Экскурсии на Белые скалы и зеркальный пляж сделают путешествие незабываемым! А у подножия действующего вулкана Баранского нас встретят живописные ландшафты и минеральные ручьи. На склонах вулкана расположились термальные источники, известные своими целебными свойствами.
Программа тура по дням
Перелет на Итуруп. Термальные источники «Ванночки»
Начало регистрации на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в г. Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск, в гостиницу, размещение.
Трансфер в термальные источники.
Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). Входные билеты оплачиваются на месте, самостоятельно — 1 000 руб.
Обратный трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).
Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
13:30 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Отправление к подножью вулкана Баранского.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
15:30 Посещение смотровой площадки.
15:45 Выезд к термальному комплексу.
16:00 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.
17:00 Возвращение к комплексу термальных источников.
Купание в термальных источниках (входной билет оплачивается дополнительно — 2 000 руб. /чел.).
19:00 Трансфер в Курильск.
19:30 Прибытие в Курильск, в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации:
- Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на рецепции гостиницы).
- Едем на океанскую сторону, оденьтесь потеплее: непродуваемую куртку, шапку, перчатки.
Джип-тур вдоль побережья к Белым скалам. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Жаркие воды». Перелет в Южно-Сахалинск
Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
11:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
13:00 Перекус на берегу моря (нарезка из овощей, рыбы, колбасы, сыра, чай из термоса).
15:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
16:30 Трансфер к термальным источникам «Жаркие Воды».
17:00 Купание в термальных источниках (входные билеты на источники оплачиваются на месте самостоятельно — 1 000 руб.).
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Касатка».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Тариф
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|Стандартный (от 2 человек)
|61 909
|7 000
|58 909
|Семейный (от 3 человек)
|48 348
|7 000
|45 348
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 3 000 руб. /номер.
Варианты проживания
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера с раздельными кроватями с санузлом двумя душевыми комнатами на 4 номера;
- 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии, указанные в программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп - стандартные номера в гостевом доме «Касатка» или подобное
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на маршрутах
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. ребенок (2-12 лет) - 7 950 руб
- Взрослый - 14 800 руб
- Ребенок (2-12 лет) - 7 950 руб
- Ужины на о. Итуруп
- Входные билеты в комплексы термальных источников
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 3 000 руб. /номер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно).
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!).
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания авиарейсов между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.