2 день

Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках

Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

13:30 Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).

14:30 Отправление к подножью вулкана Баранского.

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

15:30 Посещение смотровой площадки.

15:45 Выезд к термальному комплексу.

16:00 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.

17:00 Возвращение к комплексу термальных источников.

Купание в термальных источниках (входной билет оплачивается дополнительно — 2 000 руб. /чел.).

19:00 Трансфер в Курильск.

19:30 Прибытие в Курильск, в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Рекомендации: