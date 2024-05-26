Индивидуальная
3 часа
Зеленогорск сквозь эпохи
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Завтра в 15:00
15 июня в 10:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
Познакомиться с культурным наследием финского посёлка Териоки (в мини-группе)
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: в понедельник и воскресенье в 13:00 и 16:30, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 12:00
600₽ за человека
Групповая
3 часа
Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
Начало: Вокзальная ул., 2 Зеленогорск (у входа в вокзал)
Расписание: Программа проходит: 01.04.2024 - 07.11.2024 ежедневно
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Благодарим за познавательную прогулку! Посетили много интересных мест. Погода замечательная, город красивый зелёный, приятно провести выходной день!
- ММарина13 мая 2024Большое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! Слушали бы дальше,но время истекло:)) Дочь 13 лет слушала,задавала вопросы,рекомендуем!!!
- ССветлана7 мая 2024Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную благодарность гиду Кириллу, благодаря
- ННаталья11 апреля 2024Экскурсия по Зеленогорску прошла очень интересно, получила много информации,провели по замечательным местам, Буду рекомендовать, спасибо
- ММаша11 марта 2024Огромное спасибо Александру за душевную прогулку. Мы из Петербурга, не один раз бывали в Зеленогорске, но узнали много нового и
- ННаталия3 февраля 2024На самом деле - полный восторг. Грамотный, чуткий, интересный рассказчик, внииательный к вопросам и предпочтениям туристов. Столько всего интересного мы
- ААнастасия23 августа 2023Добрый день. Экскурсия по Зеленогорску 22 августа была отличной. Гид, Елена Кабачинская-настоящий профессионал, опытный экскурсовод, очень разносторонняя личность. Ни на одну минуту нам не становилось скучно, несмотря на то, что экскурсия была продолжительной. Много узнали об очень финском городе Зеленогорске. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленогорску в категории «Пешеходные»
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