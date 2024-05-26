читать дальше интересного. Действительно, Зеленогорск глазами местного жителя. Есть ведь какие-то вещи, которые и в интернете не найдешь - только от местных узнать можно. Спасибо Александру от все нашей дружной компании:))) И - творческих удач!!!

Огромное спасибо Александру за душевную прогулку. Мы из Петербурга, не один раз бывали в Зеленогорске, но узнали много нового и