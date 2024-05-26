Пешие экскурсии-прогулки в Зеленогорске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Зеленогорске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Зеленогорск сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Зеленогорск сквозь эпохи
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Завтра в 15:00
15 июня в 10:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
Познакомиться с культурным наследием финского посёлка Териоки (в мини-группе)
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: в понедельник и воскресенье в 13:00 и 16:30, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 12:00
600 за человека
Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
Начало: Вокзальная ул., 2 Зеленогорск (у входа в вокзал)
Расписание: Программа проходит: 01.04.2024 - 07.11.2024 ежедневно
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
    Благодарим за познавательную прогулку! Посетили много интересных мест. Погода замечательная, город красивый зелёный, приятно провести выходной день!
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Зеленогорск сквозь эпохи
    Большое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! Слушали бы дальше,но время истекло:)) Дочь 13 лет слушала,задавала вопросы,рекомендуем!!!
    Большое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! СлушалиБольшое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! СлушалиБольшое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! СлушалиБольшое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! СлушалиБольшое спасибо, Александру,прекрасный рассказчик и человек! Действительно Зеленогорск сквозь эпохи! Узнали много очень интересных фактов! Слушали
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    По живописным местам Зеленогорска - с местным жителем
    Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную благодарность гиду Кириллу, благодаря
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    которому теперь имеется полное представление об этом красивом городе. Чудесная литературная речь молодого человека, хорошая подача материала, много интересных исторических фактов. Общение очень приятное и легкое. От души советую экскурсию -"По живописным местам Зеленогорска с местным жителем".

    Зеленогорск с его чудесным Финскими заливом мы с подругой посетили в первый раз. Хочу выразить огромную
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
    Экскурсия по Зеленогорску прошла очень интересно, получила много информации,провели по замечательным местам, Буду рекомендовать, спасибо
  • М
    Маша
    11 марта 2024
    Зеленогорск сквозь эпохи
    Огромное спасибо Александру за душевную прогулку. Мы из Петербурга, не один раз бывали в Зеленогорске, но узнали много нового и
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    интересного. Действительно, Зеленогорск глазами местного жителя. Есть ведь какие-то вещи, которые и в интернете не найдешь - только от местных узнать можно. Спасибо Александру от все нашей дружной компании:))) И - творческих удач!!!

  • Н
    Наталия
    3 февраля 2024
    Зеленогорск сквозь эпохи
    На самом деле - полный восторг. Грамотный, чуткий, интересный рассказчик, внииательный к вопросам и предпочтениям туристов. Столько всего интересного мы
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    узнали - я даже не ожидала такой экскурсии от Зеленогорска. С нами были дети почти 10 лет - Александр нашел с ними общий язык, интересно было всем. Благодарим за прекрасный день!

  • А
    Анастасия
    23 августа 2023
    Пешеходная экскурсия «Зеленогорск - очень финский город»
    Добрый день. Экскурсия по Зеленогорску 22 августа была отличной. Гид, Елена Кабачинская-настоящий профессионал, опытный экскурсовод, очень разносторонняя личность. Ни на одну минуту нам не становилось скучно, несмотря на то, что экскурсия была продолжительной. Много узнали об очень финском городе Зеленогорске. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленогорску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Зеленогорску в июне 2024
Сейчас в Зеленогорске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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