Фотопрогулка
до 5 чел.
Мистическая фотосессия с дымом в Зеленограде
Примерить интересный образ и получить профессиональные фото на память
12 дек в 08:30
13 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зеленоград - советский город будущего и прекрасного настоящего
Оценить масштаб идей ушедшей эпохи
Начало: На Центральной площади
Завтра в 19:00
11 дек в 11:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Картины акрилом в Зеленограде: мастер-класс с профессиональным художником
Раскрыть свои таланты, узнать о техниках рисунка и создать выразительную работу
Начало: Улица Юности
13 дек в 18:00
15 дек в 18:00
6700 ₽ за человека
