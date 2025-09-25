Мои заказы

Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Зеленоградска)

На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков, таких как замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века.

Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники.
Описание экскурсии

На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков: замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века. Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники. Что вас ждёт во время экскурсии:
  • Встреча с уникальным природным явлением: рекой Преголей, которая делится на два рукава — Дейму, устремляющуюся к Куршскому заливу, и Преголю, продолжающую путь к Калининграду.
  • Опытный экскурсовод, который проведёт вас по историческим улочкам и площадям, окружённым архитектурой, сохранившей дух ушедших эпох. Вы окунётесь в прошлое, услышите рассказы о выдающихся личностях и их достижениях, станете свидетелями бурных событий Средневековья и Советского периода, побываете в стенах замка тевтонских рыцарей.

• Осмотр самых главных достопримечательностей Гвардейска и Черняховска. Вы увидите:

в Гвардейске: ратушу Тапиау, церковь Святого Иоанна Предтечи, Площадь Победы, скульптуру Василия Теркина, «Кошкин двор» и замок Тапиау.

• в Черняховске: католический храм Святого Бруно, Собор Архангела Михаила, водонапорную башню, памятник М. Б. Барклаю де Толли и исторические здания. Важная информация:

  • Обед под заказ за доп. плату.
  • Входные билеты в замок Тапиау (600 руб.
  • взрослый, 450 руб.
  • школьники, студенты, пенсионеры по документам).

Каждый понедельник и четверг

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Гвардейск:
  • Ратуша Тапиау
  • Церковь Святого Иоанна Предтечи
  • Площадь Победы
  • Скульптура Василия Теркина
  • Кошкин двор
  • Замок Тапиау
  • Г. Черняховск:
  • Католический храм Святого Бруно
  • Собор Архангела Михаила
  • Водонапорная башня
  • Памятник М.Б. Барклаю де Толли
  • Исторические здания
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (экскурсионный автобус)
Что не входит в цену
  • Обед - 700 руб.
  • Входные билеты в замок Тапиау (700 руб. - взр., 500 руб. - школьники, студенты, пенсионеры по документам)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (напротив а/в)
Завершение: Г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 10 (напротив а/в)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и четверг
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обед под заказ за доп. плату
  • Входные билеты в замок Тапиау (600 руб. - взрослый, 450 руб. - школьники, студенты, пенсионеры по документам)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

