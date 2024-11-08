По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Экскурсия предлагает путешествие по живописным местам Куршской косы и Зеленоградска. Участники смогут увидеть Королевский бор, дюны Эфа и Танцующий лес. Посещение замка Шаакен и сыроварни «Шаакендорф» добавит исторический и гастрономический интерес.
Это идеальный способ провести день в компании единомышленников, наслаждаясь природой и культурой региона
4
2 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🌲 Посещение уникальных природных объектов
🏰 Экскурсия в средневековый замок
🧀 Дегустация крафтовых сыров
🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
📸 Панорамные виды Балтики
👥 Дружеская атмосфера группы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Королевский бор
Танцующий лес
Высота Эфа
Замок Шаакен
Сыроварня Шаакендорф
Описание экскурсии
Природные феномены Куршской косы
Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.
Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».
Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.
Приморский Кранц
Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».
Рыцарский замок и крафтовая сыроварня
После Зеленоградска мы направляемся к посёлку Некрасово или прусскому Лиска-Шаакен. Увидим средневековый рыцарский, частично руинированный, замок-крепость Шаакен, где можно погрузиться в атомосферу прошлого. Пройдём по его двору и спустимся в подвалы с Музеем инквизициии — при желании вы сможете посетить экспозицию, пострелять из лука. Буквально по соседству, в бывшей отреставрированной конюшне, располагается крафтовая сыроварня «Шаакендорф». Вы сможете посмотреть за процессом сыроделия через стеклянные перегородки, а затем приобрести сыр, конфеты, марципаны и шоколад прямо из первых рук.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей/взрослые, дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и другие льготные категории — бесплатно; билет в замок Шаакен (по желанию) — 400 руб. /чел., дегустация на сыроварне (по желанию) — 400 руб. /чел.
Гид организует обед (за доплату, по меню) в проверенном кафе. Вы можете самостоятельно выбрать другое место, но мы не несём ответственности за качество блюд и сервиса
Как проходит экскурсия
Поездка проходит на минивэне повышенной комфортности вместительностью до 9 человек
Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
Гид сопровождает группу на некоторых тропах. Выбор маршрутов определяется гидом, исходя из их доступности, погодных условий и других факторов
На Куршской косе у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 9415 туристов
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
8 ноя 2024
Замечательная экскурсия по косе, завораживающие виды моря и песчаных дюн, волшебный "Танцующий лес" с потрясающим хвойным запахом, вкусный обед с морскими блюдами. Также понравилась дегустация сыра и марципана, на сыроварне читать дальше
цены намного ниже чем в городе, поэтому все что хотела купила там. Понравилось нестандартное ведение экскурсии гидом Кириллом, он много шутил и рассказывал истории из жизни. Но все удовольствие от экскурсии в конце омрачил тот факт, что меня не стали возвращать в Зеленоградск, хотя забрали в Зеленоградске. Специально искала экскурсию из Зеленоградска и бронировала заранее, но в билете не было этой информации и заранее меня никто не предупредил, что если группа едет из Калининграда и ты подсаживаешься по пути, то и обратно всех увезут в Калининград. Неприятный осадок. Исправьте информацию на сайте или предупреждайте туристов лично до экскурсии.
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Андрей
13 окт 2024
Очень грамотно построенная экскурсия. В группе около десятка человек и особенно приятно, что гид Александр запоминает всех по именам и в дальнейшем обращается ко всем индивидуально. Александр ведёт машину и читать дальше
при этом подробно рассказывает об истории и географии Куршской косы. Профессиональная речь с ровным ритмом и интересное повествование. На месте ориентирует по времени и направлению чтобы туристы всё успели и не разбредались.
Из пожеланий: стоит скорректировать маршрут для тех, кто живёт в Зеленоградске, если уж это заявлено в названии экскурсии. Потому что после замка Шаакен и сыроварни возвращение в Зеленоградск не предусмотрено и я остался без этих пунктов экскурсии. Так же можно убрать из программы сам Зеленоградск: здесь гид не очень подготовлен и прогулка по Курортному проспекту происходит по остаточному принципу с одиночными комментариями.