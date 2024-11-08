По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)

Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Экскурсия предлагает путешествие по живописным местам Куршской косы и Зеленоградска. Участники смогут увидеть Королевский бор, дюны Эфа и Танцующий лес. Посещение замка Шаакен и сыроварни «Шаакендорф» добавит исторический и гастрономический интерес.

Это идеальный способ провести день в компании единомышленников, наслаждаясь природой и культурой региона
4
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Посещение уникальных природных объектов
  • 🏰 Экскурсия в средневековый замок
  • 🧀 Дегустация крафтовых сыров
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
  • 📸 Панорамные виды Балтики
  • 👥 Дружеская атмосфера группы
    • По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне (из Зеленоградска)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакендорф

    • Описание экскурсии

    Природные феномены Куршской косы

    Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

    • Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
    • В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
    • В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».
    • Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
    • На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

    Приморский Кранц

    Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

    Рыцарский замок и крафтовая сыроварня

    После Зеленоградска мы направляемся к посёлку Некрасово или прусскому Лиска-Шаакен. Увидим средневековый рыцарский, частично руинированный, замок-крепость Шаакен, где можно погрузиться в атомосферу прошлого. Пройдём по его двору и спустимся в подвалы с Музеем инквизициии — при желании вы сможете посетить экспозицию, пострелять из лука.
    Буквально по соседству, в бывшей отреставрированной конюшне, располагается крафтовая сыроварня «Шаакендорф». Вы сможете посмотреть за процессом сыроделия через стеклянные перегородки, а затем приобрести сыр, конфеты, марципаны и шоколад прямо из первых рук.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей/взрослые, дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и другие льготные категории — бесплатно; билет в замок Шаакен (по желанию) — 400 руб. /чел., дегустация на сыроварне (по желанию) — 400 руб. /чел.
    • Гид организует обед (за доплату, по меню) в проверенном кафе. Вы можете самостоятельно выбрать другое место, но мы не несём ответственности за качество блюд и сервиса

    Как проходит экскурсия

    • Поездка проходит на минивэне повышенной комфортности вместительностью до 9 человек
    • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
    • Гид сопровождает группу на некоторых тропах. Выбор маршрутов определяется гидом, исходя из их доступности, погодных условий и других факторов
    • На Куршской косе у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
    • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

    ежедневно в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 600 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На ул. Окружная
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    2
    3
    2
    1
    Е
    8 ноя 2024
    Замечательная экскурсия по косе, завораживающие виды моря и песчаных дюн, волшебный "Танцующий лес" с потрясающим хвойным запахом, вкусный обед с морскими блюдами. Также понравилась дегустация сыра и марципана, на сыроварне
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    цены намного ниже чем в городе, поэтому все что хотела купила там. Понравилось нестандартное ведение экскурсии гидом Кириллом, он много шутил и рассказывал истории из жизни. Но все удовольствие от экскурсии в конце омрачил тот факт, что меня не стали возвращать в Зеленоградск, хотя забрали в Зеленоградске. Специально искала экскурсию из Зеленоградска и бронировала заранее, но в билете не было этой информации и заранее меня никто не предупредил, что если группа едет из Калининграда и ты подсаживаешься по пути, то и обратно всех увезут в Калининград. Неприятный осадок. Исправьте информацию на сайте или предупреждайте туристов лично до экскурсии.

    А
    13 окт 2024
    Очень грамотно построенная экскурсия. В группе около десятка человек и особенно приятно, что гид Александр запоминает всех по именам и в дальнейшем обращается ко всем индивидуально. Александр ведёт машину и
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    при этом подробно рассказывает об истории и географии Куршской косы. Профессиональная речь с ровным ритмом и интересное повествование. На месте ориентирует по времени и направлению чтобы туристы всё успели и не разбредались.

    Из пожеланий: стоит скорректировать маршрут для тех, кто живёт в Зеленоградске, если уж это заявлено в названии экскурсии. Потому что после замка Шаакен и сыроварни возвращение в Зеленоградск не предусмотрено и я остался без этих пунктов экскурсии.
    Так же можно убрать из программы сам Зеленоградск: здесь гид не очень подготовлен и прогулка по Курортному проспекту происходит по остаточному принципу с одиночными комментариями.

    Входит в следующие категории Зеленоградска

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