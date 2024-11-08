Экскурсия предлагает путешествие по живописным местам Куршской косы и Зеленоградска. Участники смогут увидеть Королевский бор, дюны Эфа и Танцующий лес. Посещение замка Шаакен и сыроварни «Шаакендорф» добавит исторический и гастрономический интерес. Это идеальный способ провести день в компании единомышленников, наслаждаясь природой и культурой региона

Описание экскурсии

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

Вы посетите Королевский бор , в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».

вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая». Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Рыцарский замок и крафтовая сыроварня

После Зеленоградска мы направляемся к посёлку Некрасово или прусскому Лиска-Шаакен. Увидим средневековый рыцарский, частично руинированный, замок-крепость Шаакен, где можно погрузиться в атомосферу прошлого. Пройдём по его двору и спустимся в подвалы с Музеем инквизициии — при желании вы сможете посетить экспозицию, пострелять из лука.

Буквально по соседству, в бывшей отреставрированной конюшне, располагается крафтовая сыроварня «Шаакендорф». Вы сможете посмотреть за процессом сыроделия через стеклянные перегородки, а затем приобрести сыр, конфеты, марципаны и шоколад прямо из первых рук.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей/взрослые, дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и другие льготные категории — бесплатно; билет в замок Шаакен (по желанию) — 400 руб. /чел., дегустация на сыроварне (по желанию) — 400 руб. /чел.

Гид организует обед (за доплату, по меню) в проверенном кафе. Вы можете самостоятельно выбрать другое место, но мы не несём ответственности за качество блюд и сервиса

Как проходит экскурсия