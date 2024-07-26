читать дальше совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского угря: мммм. Отель где останавливался И. Бродский в Балтийске подарил юношеские романтические воспоминания. Маяк подарил идею осмотреть всё маяки Калининградской области. Ну а сама Балтийская коса удивила донельзя: и быстрая паромная переправа и музей "Старый люнет" и прогулка по косе, это что-то вау, с желанием вернуться!!!

Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии