7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
31662 850₽ за человека
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
2 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 июля 2024Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
- ММаргарита24 июля 2024Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Однодневные»
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