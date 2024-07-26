Однодневные – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Зеленоградске, цены от 1 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На самый Запад
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
31662 850 за человека
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 июля 2024
    На самый Запад
    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
    читать дальше

    Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом. А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки))) Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем

    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась!
  • М
    Маргарита
    24 июля 2024
    На самый Запад
    Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
    читать дальше

    совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского угря: мммм. Отель где останавливался И. Бродский в Балтийске подарил юношеские романтические воспоминания. Маяк подарил идею осмотреть всё маяки Калининградской области. Ну а сама Балтийская коса удивила донельзя: и быстрая паромная переправа и музей "Старый люнет" и прогулка по косе, это что-то вау, с желанием вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На самый Запад
  2. От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
  3. Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 2 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Однодневные», 2 ⭐ отзыва, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам