Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)

Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Приглашаю в легкое и приятное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города. А также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Балтийское море, замки и сыроварня

Вы посетите Зеленоградск и его окрестности. В программе экскурсии:

  • Зеленоградск — уютный курортный город. Вы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум.
  • Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках.
  • Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром.
  • Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 6) с доплатой 2000 ₽
  • Дополнительные расходы (по желанию): экскурсия в замок Шаакен — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка, дегустация в сыроварне — 400 ₽ за чел.
  • Детям скидки на все входные билеты
  • Замок Шаакен не работает по понедельникам с ноября по февраль. В этот день мы осмотрим его только снаружи и больше времени уделим прогулке в Зеленоградске
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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