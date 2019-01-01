Что вас ожидает

Древние легенды Куршской косы

Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись Nehrung Krajebieter (Кусатели ворон) и зачем они кусали ворон.

Коса глазами любимых сказочников

Невероятные пейзажи косы во все времена манили писателей, поэтов и режиссёров. Я расскажу, какие сказки сочинялись и какие фильмы 🎥 снимались на Балтийском побережье. Вы увидите, где находился грозный замок 🏰 «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику. А позже, уже в Зеленоградске, мы заглянем с мостика Мальвины в пруд черепахи Тортиллы, пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, зайдем в кошачий музей 🖼 «Мурариум».

День наедине с природой

Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря 🌊, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях😃.

А еще во время путешествия мы можем отведать свежеприготовленную рыбу 🐟, прусский деликатес — копченную камбалу — или угря в рыбном трактире поселка Рыбачий.

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет идеально для семей с детьми, а также для путешественников, которые увлекаются мифами и легендами.

Организационные детали

Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека, а также посещение (по желанию) Музея суеверий и Музея кошек оплачиваются отдельно.

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