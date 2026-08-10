Лучшее время для посещения Куршской косы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. В мае и сентябре также можно насладиться красотой косы, но стоит учесть, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к более прохладным условиям и меньшему количеству туристических услуг.

Представьте себе место, где каждый камень и каждое дерево хранят в себе тысячелетнюю историю.Экскурсия по Куршской косе в Зеленоградске - это не просто прогулка по красивым местам, это погружение в

мир древних легенд и сказок, которые вдохновляли рыцарей и удивляли королей. Вы пройдете по тропам прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн и узнаете, какой след оставил в этих местах немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман. Вас ждет день, полный открытий и впечатлений, наедине с первозданной природой Куршской косы. Прикоснитесь к лучшим закатам побережья Балтийского моря, послушайте поющие пески на дюнах и, возможно, встретите местных обитателей. Эта экскурсия станет идеальным выбором для семей с детьми и всех, кто увлекается мифами и легендами. Приготовьтесь к встрече с животной и растительной жизнью Куршской косы, которая оставит незабываемые впечатления и желание вернуться сюда снова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Древние легенды Куршской косы

Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись Nehrung Krajebieter (Кусатели ворон) и зачем они кусали ворон.

Коса глазами любимых сказочников

Невероятные пейзажи косы во все времена манили писателей, поэтов и режиссёров. Я расскажу, какие сказки сочинялись и какие фильмы снимались на Балтийском побережье. Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику.

День наедине с природой

Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет идеально для семей с детьми, а также для путешественников, которые увлекаются мифами и легендами.

Организационные детали

Экосбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. за автомобиль с гидом + 300 руб. с каждого путешественника

Посещение (по желанию) музея суеверий и музея кошек оплачиваются отдельно

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