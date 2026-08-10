Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Представьте себе место, где каждый камень и каждое дерево хранят в себе тысячелетнюю историю.
Экскурсия по Куршской косе в Зеленоградске - это не просто прогулка по красивым местам, это погружение в читать дальшеуменьшить
мир древних легенд и сказок, которые вдохновляли рыцарей и удивляли королей.
Вы пройдете по тропам прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн и узнаете, какой след оставил в этих местах немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман. Вас ждет день, полный открытий и впечатлений, наедине с первозданной природой Куршской косы.
Прикоснитесь к лучшим закатам побережья Балтийского моря, послушайте поющие пески на дюнах и, возможно, встретите местных обитателей. Эта экскурсия станет идеальным выбором для семей с детьми и всех, кто увлекается мифами и легендами.
Приготовьтесь к встрече с животной и растительной жизнью Куршской косы, которая оставит незабываемые впечатления и желание вернуться сюда снова
Лучшее время для посещения Куршской косы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. В мае и сентябре также можно насладиться красотой косы, но стоит учесть, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы посещение возможно, но следует быть готовым к более прохладным условиям и меньшему количеству туристических услуг.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Танцующий лес
Дюна Эфа
Замок Росситен
Музей суеверий
Музей кошек
Описание экскурсии
Древние легенды Куршской косы
Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись Nehrung Krajebieter (Кусатели ворон) и зачем они кусали ворон.
Коса глазами любимых сказочников
Невероятные пейзажи косы во все времена манили писателей, поэтов и режиссёров. Я расскажу, какие сказки сочинялись и какие фильмы снимались на Балтийском побережье. Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику.
День наедине с природой
Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).
Кому подойдет экскурсия
Путешествие будет идеально для семей с детьми, а также для путешественников, которые увлекаются мифами и легендами.
Организационные детали
Экосбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. за автомобиль с гидом + 300 руб. с каждого путешественника
Посещение (по желанию) музея суеверий и музея кошек оплачиваются отдельно
Дополнительные опции
Начать и закончить экскурсию возможно в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
Экскурсию можно продлить с доплатой из расчета 1000 руб. /час
Если у вас есть шенгенская виза, мы можем продлить экскурсию, посетив литовскую часть косы
Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7881 туриста
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона.
Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Нам экскурсия очень понравилась! Были с подругой и её 10-летним сыном. Все остались очень довольны! Спасибо Надежде за замечательно проведенное время! Всё хорошо организовано. Надежда подсказала, когда удобнее поехать, чтобы без суеты и читать дальшеуменьшить
толп туристов насладиться красотой Куршской косы. Она очень аккуратный водитель, что нас обрадовало. Надежда замечательная рассказчица, увлеченная историей и красотой своего края, и доброжелательный человек. Учитывала все наши пожелания и дала много рекомендаций по сувенирам и на что обратить внимание. Посетили без спешки много мест. От души рекомендую эту экскурсию и организаторов - побываете в доброй красивой сказке! Мы остались очень довольны!
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Александр
Огромное спасибо Ларисе за незаметно пролетевшее время!!! Остались довольны все участники экскурсии. Лёгкое общение,интересные факты,легенды и истории этого края. Была возможность,поставили бы шестёрку. Немного про программу. 1. Танцующий лес-это про созерцание и детский восторг. читать дальшеуменьшить
Не про книгу рекордов Гиннесса. И не про кунсткамеру. 2. Высота Эфа про высокомерие и алчность с одной стороны и про человеческую слабость и силу с другой. (Последнее Вам понадобится,а предпоследнее Вам придётся преодолеть,ибо далеко не все из нас ходят каждый день пешком на 20й этаж) 3. Орнитологи. Минутка научного юмора с импровизациями,птицами и интересными фактами. 4. У нас была дюна и море,где наш младший научный сотрудник оторвалась по полной несмотря на шквалистый ветер,тучи и +17 по Цельсию.
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О
Олеся
Лариса, огромное спасибо Вам за невероятную экскурсию на Куршскую косу! Это был не просто поход по туристическим местам, а настоящее путешествие в сказку. С первых минут стало понятно, что мы попали читать дальшеуменьшить
к настоящему профессионалу своего дела. Но главное — это удивительное человеческое тепло. Сложилось полное ощущение, будто мы знакомы сто лет: так легко, непринужденно и комфортно было находиться рядом. Никакого ощущения формальной экскурсии, только искренний разговор и дружеская атмосфера. При этом рассказ был невероятно интересным и глубоким. Мы узнали столько фактов о природе, истории пруссов, легендах рыбаков и тайнах Танцующего леса, о которых никогда не прочитаешь в путеводителях. У вас настоящий талант влюблять людей в место, о котором вы рассказываете. Благодаря вам Куршская коса открылась нам с совершенно новой стороны. Время пролетело абсолютно незаметно! Спасибо Вам!
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З
Зоя
Большое спасибо экскурсоводу Оксане за содержательное сопровождение на Куршской косе. Я и двое детей (сын 12 лет и дочь 9 лет) получили позитивные впечатления от поездки, дети с удовольствием перессказывали легенды, что узнали. Переживала, что ребёнка будет укачивать, но вождения Оксаны аккуратное и безопасное. Не было причин для волнения. Большое спасибо за организацию поездки!
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Петрова
Сегодня провели замечательную первую половину дня на данной экскурсии! С учётом нашего самого главного и привередливого члена семьи, боялась,что может что-то пойти не так. НО! Все было просто замечательно, на одном дыхании! Даже наш самый главный привереда был доволен! Благодарю за прекрасно проведенный день!
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О
Ольга
Хотим высказать огромную благодарность нашему чудесному гиду Надежде, с которой мы путешествовали на Куршскую косу! Она порекомендовала нам изменить время отъезда и отправиться в поездку во второй половине дня. Как же читать дальшеуменьшить
это было мудро! Мы приехали на косу, когда основная масса туристов уже ее покинула и лес, дюны и море были в полном нашем распоряжении. Это была удивительная поездка с солнцем, дождем, радугой, сопровождающими нас лисами, а главное с чудесной Надеждой. Она смогла увлечь рассказами о чудесах Куршской косы даже немного уставшую восьмилетнюю внучку и скептически настроенного к такой прогулке дедушку. Мы осматривали ловушки на орнитологической станции, увидели насколько длинный язык у дятла, окольцевали и выпустили зяблика. Слушали истории и легенды куршей. Шли дорогой тевтонских рыцарей. Пытались разгадать тайну танцующего леса. Познакомились с настоящим филином. А потом пили кофе и ели блины с волшебным земляничным вареньем из ягод, собраных в ближнем лесу. А сколько Надежда знает историй, сказок, какие мудреные вопросы задает, и помогает найти на них простые ответы. Когда мы вновь приедем в Калининградскую област ь, то очень хотели бы снова встретиться с Надеждой и послушать ее дивные расказы. А еще она прекрасно водит машину, имеет тонкое чувство юмора и просто невероятно милый человек!
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