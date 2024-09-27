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любит лес, было много интересных рассказов и историй. И как правильно было выехать пораньше, чтобы в какие-то локации попасть в полной тишине и практически одиночестве.

На Куршской косе мы были не в первый раз, думали просто пройдемся по знакомым местам. Но благодаря Леониду какие-то вещи открыли как-бы заново!

Немного изменили окончание экскурсии-из-за шторма кораблик не выходил в залив, а группа решила поехать осмотреть Форт.

Но нам так не хотелось расставаться с Куршской косой, что мы по рекомендации гида сами посетили орнитологическую станцию Фригилла, которая также нас очень порадовала. Униакальное место и люди,которые там работают.

Вспоминаем этот день с большим удовольствием! Спасибо!