Куршская коса - уникальный уголок природы, где встречаются солёные воды Балтийского моря и пресные воды Куршского залива. На экскурсии вы посетите Королевский бор, Танцующий лес, дюны Мюллера и Эфа.
Узнаете, как
Узнаете, как
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Королевский бор
- Дюна Мюллера
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
- Обед в посёлке Рыбачий
- Катание на корабле по Куршскому заливу. Если будет очень ветрено, корабль не сможет выйти в залив, и мы заменим водную прогулку на посещение орнитологической станции
Вы узнаете:
- Как формировалась Куршская коса
- Какие через неё текли проливы
- Почему в этих местах растут американские туи
- Как танцует Куршская коса
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
- Взрослым и детям старше 12 лет
- Тем, кто готов много ходить — несмотря на то, что экскурсия проходит на авто, пешая часть значительна
- Любителям природы и свежего воздуха
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5, Merсedes Vito или Toyota Camry
- В летний период выезжаем в 8:30, поскольку на Куршской косе образуются пробки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Въезд на Куршскую косу — 300 ₽ за чел.
- Прогулка на корабле — 800 ₽ за чел.
- Дополнительное время на пляже (по желанию) — 1500 ₽ за час
- Обед
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в супермаркет «Спар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 598 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 сен 2024
Все очень понравилось, обязательно нужно съездить на Куршскую косу
Е
Екатерина
22 сен 2024
Экскурсия проходила составом 7 человек. В спокойном режиме мы посетили все точки притяжения Куршской косы, выходили на прекрасный пляж, очень много пеших переходов. Очень красиво! Спасибо.
Е
Евгения
21 сен 2024
Добрый день
Так сложилось, что в тур я поехала одна)
Индивидуальная экскурсия по цене групповой)Огромный плюс организатору, что не отменили)
Было очень комфортно и интересно с Леонидом, все посмотрели, прогулка на катере выше всех похвал, красивые виды)
Мне очень-очень понравилось!
Спасибо за такой замечательный день)
Так сложилось, что в тур я поехала одна)
Индивидуальная экскурсия по цене групповой)Огромный плюс организатору, что не отменили)
Было очень комфортно и интересно с Леонидом, все посмотрели, прогулка на катере выше всех похвал, красивые виды)
Мне очень-очень понравилось!
Спасибо за такой замечательный день)
Е
Елизавета
9 сен 2024
Очень насыщенное путешествие! Все понравилось!
Л
Лариса
1 сен 2024
Хороший продуманный маршрут, коса, дюны, лес, залив на катере. 11 км пешком, прекрасные виды и море впечатлений.
Н
Наталья
28 авг 2024
Большое спасибо за экскурсию! Нашим гидом был Леонид. В его компании и под его руководством получили массу положительных эмоций от неспешной и вдумчивой прогулки. Очень приятно, что человек знает и
С
Светлана
27 авг 2024
Отличная эко-прогулка! С маленькими детьми будет сложно. Готовьтесь много ходить и возьмите репеллент (комарики присутствуют утром).
Компактное ненавязчивое изложение материалы. При этом наш гид Леонид ответил на все наши дополнительные вопросы, спасибо ему большое! Путешествие закончилось прогулкой на баркасе. Для городского жителя средней полосы это полный восторг!
Компактное ненавязчивое изложение материалы. При этом наш гид Леонид ответил на все наши дополнительные вопросы, спасибо ему большое! Путешествие закончилось прогулкой на баркасе. Для городского жителя средней полосы это полный восторг!
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