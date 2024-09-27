Куршская коса: лес, залив и дюны

Погрузитесь в атмосферу Куршской косы: Королевский бор, Дюна Мюллера, Танцующий лес и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Куршская коса - уникальный уголок природы, где встречаются солёные воды Балтийского моря и пресные воды Куршского залива. На экскурсии вы посетите Королевский бор, Танцующий лес, дюны Мюллера и Эфа.

Узнаете, как
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формировалась коса, какие проливы через неё текли и почему здесь растут американские туи. В завершение вас ждёт катание на корабле по Куршскому заливу. Если будет ветрено, вместо этого посетите орнитологическую станцию. Экскурсия проходит на минивэне, но пешая часть также значительна. Подходит для взрослых и детей старше 12 лет, любителей природы и свежего воздуха

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные ландшафты
  • 🚶‍♂️ Интересные пешие прогулки
  • 🚢 Катание на корабле по заливу
  • 📚 Познавательная информация о косе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Куршская коса: лес, залив и дюны
    Куршская коса: лес, залив и дюны
    Куршская коса: лес, залив и дюны
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Дюна Мюллера
  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа

    • Описание экскурсии

    • Королевский бор
    • Дюна Мюллера
    • Танцующий лес
    • Дюна Эфа
    • Обед в посёлке Рыбачий
    • Катание на корабле по Куршскому заливу. Если будет очень ветрено, корабль не сможет выйти в залив, и мы заменим водную прогулку на посещение орнитологической станции

    Вы узнаете:

    • Как формировалась Куршская коса
    • Какие через неё текли проливы
    • Почему в этих местах растут американские туи
    • Как танцует Куршская коса

    И многое другое!

    Кому подойдёт экскурсия

    • Взрослым и детям старше 12 лет
    • Тем, кто готов много ходить — несмотря на то, что экскурсия проходит на авто, пешая часть значительна
    • Любителям природы и свежего воздуха

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5, Merсedes Vito или Toyota Camry
    • В летний период выезжаем в 8:30, поскольку на Куршской косе образуются пробки
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    Дополнительные расходы

    • Въезд на Куршскую косу — 300 ₽ за чел.
    • Прогулка на корабле — 800 ₽ за чел.
    • Дополнительное время на пляже (по желанию) — 1500 ₽ за час
    • Обед

    ежедневно в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около входа в супермаркет «Спар»
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    7
    4
    3
    2
    1
    Д
    27 сен 2024
    Все очень понравилось, обязательно нужно съездить на Куршскую косу
    Все очень понравилось, обязательно нужно съездить на Куршскую косу
    Е
    22 сен 2024
    Экскурсия проходила составом 7 человек. В спокойном режиме мы посетили все точки притяжения Куршской косы, выходили на прекрасный пляж, очень много пеших переходов. Очень красиво! Спасибо.
    Е
    21 сен 2024
    Добрый день
    Так сложилось, что в тур я поехала одна)
    Индивидуальная экскурсия по цене групповой)Огромный плюс организатору, что не отменили)
    Было очень комфортно и интересно с Леонидом, все посмотрели, прогулка на катере выше всех похвал, красивые виды)
    Мне очень-очень понравилось!
    Спасибо за такой замечательный день)
    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
    Е
    9 сен 2024
    Очень насыщенное путешествие! Все понравилось!
    Л
    1 сен 2024
    Хороший продуманный маршрут, коса, дюны, лес, залив на катере. 11 км пешком, прекрасные виды и море впечатлений.
    Н
    28 авг 2024
    Большое спасибо за экскурсию! Нашим гидом был Леонид. В его компании и под его руководством получили массу положительных эмоций от неспешной и вдумчивой прогулки. Очень приятно, что человек знает и
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    любит лес, было много интересных рассказов и историй. И как правильно было выехать пораньше, чтобы в какие-то локации попасть в полной тишине и практически одиночестве.
    На Куршской косе мы были не в первый раз, думали просто пройдемся по знакомым местам. Но благодаря Леониду какие-то вещи открыли как-бы заново!
    Немного изменили окончание экскурсии-из-за шторма кораблик не выходил в залив, а группа решила поехать осмотреть Форт.
    Но нам так не хотелось расставаться с Куршской косой, что мы по рекомендации гида сами посетили орнитологическую станцию Фригилла, которая также нас очень порадовала. Униакальное место и люди,которые там работают.
    Вспоминаем этот день с большим удовольствием! Спасибо!

    С
    27 авг 2024
    Отличная эко-прогулка! С маленькими детьми будет сложно. Готовьтесь много ходить и возьмите репеллент (комарики присутствуют утром).
    Компактное ненавязчивое изложение материалы. При этом наш гид Леонид ответил на все наши дополнительные вопросы, спасибо ему большое! Путешествие закончилось прогулкой на баркасе. Для городского жителя средней полосы это полный восторг!

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