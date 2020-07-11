2 отзыва оставили туристы

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Велопрогулка по Куршской косе с историком

Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»

5
2 отзыва
Инна
Инна – представитель из Зеленоградска
В активном темпе и задорном настроении отправимся к визитной карточке янтарной столицы ⭐️.

Вы не только насладитесь движением, свежим воздухом и роскошной природой Куршской косы, но и узнаете о сакральном Нерейском лесе, охотничьих угодьях пруссов и оригинальном быте местных жителей.

А также посетите питомник гигантских туй и откроете вдохновляющие панорамы.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком

Что вас ожидает

История Куршской косы
Проезжая по экологическому маршруту Королевский бор, вы увидите уцелевшую часть древнего Нерейского леса, где я расскажу о том, кто, как и почему почитал священную рощу. Покажу бывшие охотничьи угодья братьев тевтонского ордена и прусских королей, а также участок старинного тракта, соединявшего Европу и Россию. Кроме того, вы узнаете о былом быте, обычаях и оригинальных видах промысла местных жителей.

Природа, искусство и музеи
По пути будем останавливаться в самых живописных местах на отдых. Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю 📖 национального парка. Побываете в самом узком месте Куршской косы и попробуете увидеть одновременно Балтийское море 🌊 с Куршским заливом. А самым выносливым я предложу доехать до интереснейшего музейного комплекса, где познакомлю вас с экспозицией музея русских суеверий, деревней эпохи викингов «Древняя Самбия», дендропарком и коллекцией деревянных скульптур.

В середине маршрута подыщем красивое 🤩 местечко для небольшого пикника.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 150 рублей/человека, прокат велосипеда — 500 р/городской, 700 р/спортивный на весь день и вход в музей 🖼 (если доберемся до него) — 150 рублей/человека
  • Начало велопрогулки — в Зеленоградске. Мы можем встретиться в Калининграде и все вместе на электричке доехать до Зеленоградска.
  • Экскурсия возможна в автомобильном формате
Начало и место завершения
🚩 в Зеленоградске
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Велопрогулка по Куршской косе с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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2 отзыва оставили туристы

11 июля 2020
С удовольствием посетили экскурсию на куршскую косу. Места по истине фантастические! Наша экскурсовод Инна смогла заинтересовать даже нашего подростка, скучающего и сводящего интересы к гаджетам и спорту! Легко, душевно, интересно провели время! Хочется отметить пунктуальность и профессионализм Инны, лёгкость в общении, свободное владение ситуацией, согласно обстоятельствам и предпочтениями участников экскурсии! Хотим сказать искренее спасибо за проведённое время и особенно, за душевность, с которой прошло наше общение. Описать это невозможно, это только почувствовать можно!
1 июля 2020
Экскурсия мне очень понравилась. Именно это я и ожидала от индивидуальной экскурсии: не академического рассказа, как для группы, а диалога. Инна, гид- рассказчик очень интересный, эрудированный, внимательный. Имея два высших образования поддержит разговор на многие темы. Общение живое и познавательное. Время пролетело незаметно. Единственный минус, рыбки мы все таки не купили в рыба чем поселке)

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