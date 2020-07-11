2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История Куршской косы

Проезжая по экологическому маршруту Королевский бор, вы увидите уцелевшую часть древнего Нерейского леса, где я расскажу о том, кто, как и почему почитал священную рощу. Покажу бывшие охотничьи угодья братьев тевтонского ордена и прусских королей, а также участок старинного тракта, соединявшего Европу и Россию. Кроме того, вы узнаете о былом быте, обычаях и оригинальных видах промысла местных жителей.

Природа, искусство и музеи

По пути будем останавливаться в самых живописных местах на отдых. Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю 📖 национального парка. Побываете в самом узком месте Куршской косы и попробуете увидеть одновременно Балтийское море 🌊 с Куршским заливом. А самым выносливым я предложу доехать до интереснейшего музейного комплекса, где познакомлю вас с экспозицией музея русских суеверий, деревней эпохи викингов «Древняя Самбия», дендропарком и коллекцией деревянных скульптур.

В середине маршрута подыщем красивое 🤩 местечко для небольшого пикника.

Организационные детали