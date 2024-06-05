1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции»
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«Высота Мюллера — поднимемся на вершину дюны Брухберг, в прошлом одну из самых подвижных дюн Куршской косы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«А потом на комфортной машине мы отправимся на Куршскую косу — погулять по самому маленькому нацпарку России, единственному такому в мире»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
«Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
«Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон»»
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как формировалась Куршская коса»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Побываете в самом узком месте Куршской косы и попробуете увидеть одновременно Балтийское море с Куршским заливом»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград»
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 10:45
Завтра в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
«Куршская коса Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Уникальные эко-тропы и мир дикой природы Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
«Путешествие на Куршскую косу Поедем в путешествие на Куршскую косу, предложу на выбор аудиоформат экскурсии или расскажу сам,как Вам будет лучше,а также дополню его информацией от местного жителя»
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
«Прибыв в национальный парк Куршская коса, мы поднимемся на гряду высоких дюн – дюну Крутую с высотой Мюллера и дюну Ореховую с высотой Эфа»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Куршская коса — поистине удивительное природное явление»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Далее мы пойдём к самомуфотогеничному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море и фото»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
«Приглашаем вас исследовать историю взаимоотношений природы и человека в Национальный парк «Куршская Коса»»
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
«Куршская коса- чудесна в всегда в любое время года,при любой погоде»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Мы обязательно посетим по Вашему выбору пять из нижеперечисленных локаций Куршской косы:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«О Куршской косе Это поистине уникальный уголок планеты Земля»
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
«На нашей экскурсии мы посетим много интересных достопримечательностей, а также прогуляемся по Куршской косе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Путешествие по уникальной Куршской косе Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
«Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса»»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
«Это Куршская коса, которая привлекает сотни туристов ежегодно»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
«Куршская коса — это визитная карточка Калининградской области: экологические маршруты, Высота Эфа и Танцующий лес, песчаные дюны»
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
15 июня в 13:50
22 июня в 13:50
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сказки Куршской косы: путешествие по волшебным местам Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и старинных легенд с экскурсией по Куршской косе. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Зеленоградск
«Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн»
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9.5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
«Авто-пешеходная экскурсия на весь день с посещением 3 основных мест: национальный парк Куршская коса, исторические балтийские курорты Зеленоградск и Светлогорск»
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
Начало: Ул Окружная, 15
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ААлексей31 мая 2024Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Куршская Коса»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Куршская Коса" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 100 до 17 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2054 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Зеленоградска. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах