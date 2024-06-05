Присоединяйтесь к нашим экскурсиям по Куршской Косе из Зеленоградска

Найдено 36 экскурсий в категории «Куршская Коса» в Зеленоградске, цены от 1 100 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции»
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«Высота Мюллера — поднимемся на вершину дюны Брухберг, в прошлом одну из самых подвижных дюн Куршской косы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«А потом на комфортной машине мы отправимся на Куршскую косу — погулять по самому маленькому нацпарку России, единственному такому в мире»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
«Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
«Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон»»
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как формировалась Куршская коса»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Побываете в самом узком месте Куршской косы и попробуете увидеть одновременно Балтийское море с Куршским заливом»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Куршская коса и дюна Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Ваше путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград»
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100 за человека
Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 10:45
Завтра в 08:30
от 1 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
«Куршская коса Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
8 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
50 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Уникальные эко-тропы и мир дикой природы Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900 за человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Индивидуальная
5 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
«Путешествие на Куршскую косу Поедем в путешествие на Куршскую косу, предложу на выбор аудиоформат экскурсии или расскажу сам,как Вам будет лучше,а также дополню его информацией от местного жителя»
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550 за всё до 4 чел.
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
«Прибыв в национальный парк Куршская коса, мы поднимемся на гряду высоких дюн – дюну Крутую с высотой Мюллера и дюну Ореховую с высотой Эфа»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500 за человека
Куршская коса. Природа и история
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Куршская коса — поистине удивительное природное явление»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
67 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Далее мы пойдём к самомуфотогеничному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море и фото»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490 за человека
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
«Приглашаем вас исследовать историю взаимоотношений природы и человека в Национальный парк «Куршская Коса»»
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
«Куршская коса- чудесна в всегда в любое время года,при любой погоде»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490 за человека
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Мы обязательно посетим по Вашему выбору пять из нижеперечисленных локаций Куршской косы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«О Куршской косе Это поистине уникальный уголок планеты Земля»
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900 за человека
Зеленоградск и Куршская коса
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
«На нашей экскурсии мы посетим много интересных достопримечательностей, а также прогуляемся по Куршской косе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Путешествие по уникальной Куршской косе Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
«Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса»»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уникальное явление природы
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
«Это Куршская коса, которая привлекает сотни туристов ежегодно»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
39 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
«Куршская коса — это визитная карточка Калининградской области: экологические маршруты, Высота Эфа и Танцующий лес, песчаные дюны»
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
15 июня в 13:50
22 июня в 13:50
1 600 за человека
Сказки Куршской косы
Индивидуальная
4 часа
Сказки Куршской косы: путешествие по волшебным местам Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и старинных легенд с экскурсией по Куршской косе. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Зеленоградск
«Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн»
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 700 за всё до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Индивидуальная
9.5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
«Авто-пешеходная экскурсия на весь день с посещением 3 основных мест: национальный парк Куршская коса, исторические балтийские курорты Зеленоградск и Светлогорск»
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы и другие красивые уголки Калининградской области»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции в мини-группе
Начало: Ул Окружная, 15
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Волшебная Куршская коса
    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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    собеседник. Время пролетело незаметно. Комфортный автомобиль, умелое вождение и бронирование столика к обеду в ресторане в Рыбной деревне добавило позитива. Рекомендую Евгения для совместных путешествий!

    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Куршская Коса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  4. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  5. Волшебная Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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