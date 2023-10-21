Потрясающие пейзажи косы с высоты Эфа, берега Балтийского моря и Куршского залива, знаменитый Танцующий лес и легенды древних куршей — и это только часть программы, которая ждёт вас. Экскурсия динамичная и насыщенная: после неё вы будете знать об этих местах всё!

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Описание

Что вас ожидает

Берег Куршского залива. Вы увидите Куршский залив в самом широком месте, до другой стороны — более 20 километров. Берег во многих местах скрывают заросли тростника, а к воде склоняются плакучие ивы. Летом здесь настоящее птичье царство.

Берег Балтийского моря (в посёлке Лесной). На берегу находится стоянка, рядом с которой возвышается маяк. Вы прогуляетесь по набережной и спуститесь к морю. Если повезёт, найдёте немного янтаря. При желании можете также выпить кофе в одном из местных заведений.

Танцующий лес. Это самое известное и притягательное место национального парка. Вы увидите уникальные закрученные в спирали и кольца сосны. А также узнаете историю этого загадочного места и разные версии происхождения леса, от официальных до местных легенд и поверий.

Высота Эфа. С самой высокой смотровой площадки дюны Петш (Ореховая) вам откроется вид на Куршскую косу: с одной стороны будет Куршский залив, с другой — Балтийское море. А между ними — коса, уходящая на юг за горизонт. Перед вами предстанут зелёные, серые и белые дюны, в том числе и «Оленья Буда», черепичные крыши посёлка Морское, противоположный берег залива и литовская сторона.

Свободное время на высоте Эфа. После подъёма у вас будет время, чтобы погулять по небольшому рынку и купить местные рыбные деликатесы, литовское пиво, сувениры, выпить кофе и перекусить. А также перейти авандюну и погулять вдоль моря или искупаться.

Дикий берег и питомник. Здесь находится один из красивейших спусков к морю, где обычно очень мало людей и великолепный песчаный пляж. Помимо шикарных видов, вы увидите питомник, где выращиваются саженцы сосен и гигантских туй. А ранней весной в лесу можно отыскать белоснежные дикие подснежники и лично убедиться, что эти цветы бывают не только в сказке.

По дороге из Зеленоградска я расскажу вам историю Куршской косы с момента образования до наших дней. При движении по маршрутам — дам информацию о посещаемых местах и лучших локациях для фотографий. По дороге обратно — затрону отдельные моменты истории, древние и современные легенды.

Кому подойдёт экскурсия

Программа экскурсии разнообразная и многоплановая, интересно будет всем — и взрослым, и детям. Но следует учесть, что нас ждёт подъём по пешеходным настилам на высоту более 62 метров, и это может оказаться трудным для некоторых путешественников. При желании от подъёма можно отказаться и провести время на рынке или берегу моря.

Организационные детали