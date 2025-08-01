Вы отправитесь на реку Тростянку, откуда совершите морскую прогулку на SUP-сёрфах в гидрокостюмах и с необходимым снаряжением.
Опытный инструктор будет сопровождать вас на маршруте: вы побываете в Куршском заливе, увидите мёртвый лес и птиц-бакланов.
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Выезжаем из Зеленоградска к причалу на реке Тростянка. Приезжаем на место старта и готовимся к SUP-прогулке: переодеваемся в гидрокостюмы, выдаём необходимое снаряжение и проводим подробный инструктаж. Далее нас ждёт двухчасовой сплав по живописной реке с выходом в Куршский залив, где мы увидим мёртвый лес и большую колонию бакланов. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки), а также воду или чай.
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Тростянка
- Куршский залив
Что включено
- Услуги инструктора
- SUP-сёрфы и необходимое снаряжение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Московская 40В
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки)
- А также воду или чай
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 авг 2025
Восхитительная прогулка на сапах по реке Тростянка. Павел, наш инструктор, предусмотрел всё до мелочей (кепки, солнцезащитный крем), рассказал об управлении доской. И мы отправились в путь, чтобы увидеть диких лебедей с птенцами, колонию бакланов в устрашающем мёртвом лесу, серую цаплю и хатку бобра. Павел сделал нашу прогулку комфортной, безопасной и очень интересной. Отдельное спасибо за высокохудожественные фотографии!
О
Ольга
28 июл 2025
Отличная прогулка на сапе, релакс и масса приятных впечатлений))
Ю
Юлия
27 июл 2025
Отличная семейная прогулка вышла:) Почти никто из нас на сапах никогда не катался и это был первый опыт. Все показали, рассказали, красиво, интересно, несколько часов пролетили незаметно. Спасибо!
В
Валентина
19 июл 2025
Прекрасная организация; краткий, четкий, но исчерпывающий инструктаж, который сразу позволит чувствовать себя уверенно + очень живописный маршрут. Можно рекомендовать всем, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом и большое спасибо организаторам)
А
Анна
14 июл 2025
Хочу сказать огромное спасибо за наш чудесный семейный сплав!!! Мы встали на сапы в первый раз и я очень переживала, как оказалось зря)) Привезли, выдали костюмы, жилеты, проинструктировали и мы вместе с инструктором отправились в маленькое путешествие. Видели семью лебедей, бакланов, мертвый лес, вышли в залив. Впечатлений масса!!! Очень рекомендую!!!