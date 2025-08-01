Мои заказы

SUP-прогулка по реке Тростянка

Вы отправитесь на реку Тростянку, откуда совершите морскую прогулку на SUP-сёрфах в гидрокостюмах и с необходимым снаряжением.

Опытный инструктор будет сопровождать вас на маршруте: вы побываете в Куршском заливе, увидите мёртвый лес и птиц-бакланов.
5
5 отзывов
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен29
сен30
сен1
окт2
окт
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт? Выезжаем из Зеленоградска к причалу на реке Тростянка. Приезжаем на место старта и готовимся к SUP-прогулке: переодеваемся в гидрокостюмы, выдаём необходимое снаряжение и проводим подробный инструктаж. Далее нас ждёт двухчасовой сплав по живописной реке с выходом в Куршский залив, где мы увидим мёртвый лес и большую колонию бакланов. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки), а также воду или чай.

Согласно календарю.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Тростянка
  • Куршский залив
Что включено
  • Услуги инструктора
  • SUP-сёрфы и необходимое снаряжение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Московская 40В
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки)
  • А также воду или чай
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Мария
1 авг 2025
Восхитительная прогулка на сапах по реке Тростянка. Павел, наш инструктор, предусмотрел всё до мелочей (кепки, солнцезащитный крем), рассказал об управлении доской. И мы отправились в путь, чтобы увидеть диких лебедей с птенцами, колонию бакланов в устрашающем мёртвом лесу, серую цаплю и хатку бобра. Павел сделал нашу прогулку комфортной, безопасной и очень интересной. Отдельное спасибо за высокохудожественные фотографии!
О
Ольга
28 июл 2025
Отличная прогулка на сапе, релакс и масса приятных впечатлений))
Ю
Юлия
27 июл 2025
Отличная семейная прогулка вышла:) Почти никто из нас на сапах никогда не катался и это был первый опыт. Все показали, рассказали, красиво, интересно, несколько часов пролетили незаметно. Спасибо!
В
Валентина
19 июл 2025
Прекрасная организация; краткий, четкий, но исчерпывающий инструктаж, который сразу позволит чувствовать себя уверенно + очень живописный маршрут. Можно рекомендовать всем, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом и большое спасибо организаторам)
А
Анна
14 июл 2025
Хочу сказать огромное спасибо за наш чудесный семейный сплав!!! Мы встали на сапы в первый раз и я очень переживала, как оказалось зря)) Привезли, выдали костюмы, жилеты, проинструктировали и мы вместе с инструктором отправились в маленькое путешествие. Видели семью лебедей, бакланов, мертвый лес, вышли в залив. Впечатлений масса!!! Очень рекомендую!!!

Входит в следующие категории Зеленоградска

