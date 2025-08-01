Что вас ждёт? Выезжаем из Зеленоградска к причалу на реке Тростянка. Приезжаем на место старта и готовимся к SUP-прогулке: переодеваемся в гидрокостюмы, выдаём необходимое снаряжение и проводим подробный инструктаж. Далее нас ждёт двухчасовой сплав по живописной реке с выходом в Куршский залив, где мы увидим мёртвый лес и большую колонию бакланов. Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки), а также воду или чай.