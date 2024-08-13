Сейчас в Зеленоградске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5