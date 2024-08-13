Экскурсии по воде в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Зеленоградске, цены от 1 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
На автобусе
На катере
скидка
10%
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Зеленоградску
Погрузитесь в историю Калининграда: автобусная экскурсия по знаковым местам и речная прогулка на катере. Увидите форты, площадь Победы и остров Канта
Начало: На ул. Ленина
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
20 окт в 08:00
13221 190 за человека
САП-тур на Куршскую косу
Пешая
SUP-прогулки
6 часов
Водная прогулка
САП-тур на Куршскую косу
Начало: Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Расписание: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
5 000 за человека
САП-прогулка по реке Тростянка
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
САП-прогулка по реке Тростянка
Начало: Зеленоградск, Московская 40В
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
  2. САП-тур на Куршскую косу
  3. САП-прогулка по реке Тростянка
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Танцующий лес
  4. Самое главное
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в октябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Водные экскурсии в Зеленоградске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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