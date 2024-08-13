скидка
10%
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Зеленоградску
Погрузитесь в историю Калининграда: автобусная экскурсия по знаковым местам и речная прогулка на катере. Увидите форты, площадь Победы и остров Канта
Начало: На ул. Ленина
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
20 окт в 08:00
13221 190₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
САП-тур на Куршскую косу
Начало: Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Расписание: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
5 000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
САП-прогулка по реке Тростянка
Начало: Зеленоградск, Московская 40В
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 августа 2024Все понравилось, спасибо огромное
- ММихаил6 июля 2024Очень хорошая экскурсия, даже несмотря на некоторую логистическую сложность, никакой неразберихи не было. Программа довольно насыщенная, всё очень интересно и познавательно. Водная часть тоже интересная, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Зеленоградске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Водные экскурсии в Зеленоградске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024