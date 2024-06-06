1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750₽ за человека
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
Калининград хранит множество тайн и легенд. За 3 часа посетите 15 ключевых мест города, включая Рыбную деревню и остров Кнайпхоф. Присоединяйтесь
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: ежедневно в 08:10
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 190₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Групповая
10 часов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу: от Зеленоградска до сердца Калининграда
Встреча в Зеленоградске, откуда начнется ваше путешествие по историческим местам Калининграда, полное открытий и впечатлений
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
10 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ЕЕлена6 июня 2024Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
- ААлексей5 июня 2024Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ЛЛюдмила1 июня 2024Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Выездные»
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