Выездные экскурсии из Зеленоградска

Найдено 75 экскурсий в категории «Выездные» в Зеленоградске, цены от 1 100 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
45 отзывов
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550 за всё до 6 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
19 отзывов
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600 за всё до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
5 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900 за всё до 7 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
176 отзывов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750 за человека
Куршская коса и дюна Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100 за человека
Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
8 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500 за человека
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
30 отзывов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
18 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
50 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900 за человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Индивидуальная
5 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550 за всё до 4 чел.
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500 за человека
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
97 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
Калининград хранит множество тайн и легенд. За 3 часа посетите 15 ключевых мест города, включая Рыбную деревню и остров Кнайпхоф. Присоединяйтесь
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: ежедневно в 08:10
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 190 за человека
Куршская коса. Природа и история
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
20 отзывов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500 за человека
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900 за человека
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100 за человека
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
67 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490 за человека
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу: от Зеленоградска до сердца Калининграда
Встреча в Зеленоградске, откуда начнется ваше путешествие по историческим местам Калининграда, полное открытий и впечатлений
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
10 200 за всё до 4 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
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    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
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    замки, хотя и Нессельбек по-своему интересен. Шаакен - атмосферен (кстати, в Шаакендорфе вкусный шоколад!). Но больше всего понравился Вальдау! И хозяева в нем - очень приятные ребята (а они еще и кинозвезды;))!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
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    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • Л
    Людмила
    1 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Выездные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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