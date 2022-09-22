Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Наша экскурсия начнётся с прогулки по Светлогорску

Наша экскурсия начнётся с прогулки по Светлогорску.

Этому городу чужда южная суета и шум, выйдя из машины, мы попадём в размеренность и уют прибалтийского городка. Светлогорск встретит нас старинной водонапорной башней и лиственничным парком.

Мы пройдём его извилистыми улочками до бывшей лютеранской кирхи Раушена, а ныне Храма Святого Преподобного Серафима Саровского.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
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Что вас ожидает 🤩

  • Действующий 30-метровый маяк
  • Морской бульвар и Северный мол
  • Крепость Пиллау (без посещения) и Свято-Георгиевский морской собор
  • Рыбный магазин группы компаний «За Родину», находящийся в непосредственной близости от производства
  • Парк имени М. Беккера
  • Смотровая площадка карьера
  • Янтарная пирамида
  • Светлогорский променад
  • Храм Серафима Саровского
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • Органный зал Макаровых
  • Водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы
  • Макет средневекового Кенигсберга
  • Музей-рокарий располагается прямо под открытым небом и посвящен творчеству гениального писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана
  • Историческая архитектура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На вершине дюны нас ждут Храм-часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость». Католическая капелла «Мария, Звезда моря», ставшая Органным залом компании «Макаров» и, конечно, мы не оставим без внимания Янтарь-холл. Быть в Светлогорске и не сверить часы с солнечными часами «Зодиак» невозможно, поэтому мы обязательно спустимся на променад и прогуляемся до фуникулёра, а может, если Вам будет интереснее, поднимемся в город по серпантину, что был построен для отдыхающих жителями Раушена в 1938 году. Конечно, мы не оставим Светлогорск не увидев макет Кёнигсберга 16 века и не посетив памятник Э. Т. А. Гофману.
Теперь же в путь, нас ждёт Янтарный.
Янтарный: экскурсия начинается раньше, чем мы въедем в город. Ведь люди жили здесь и добывали янтарь с незапамятных времён, и мне хочется рассказать Вам об этом. Каждый населённый пункт на берегу Балтийского моря самобытен и его история уникальна. В Пальмникене (Янтарный) жили трудолюбивые люди, они собирали камни и построили из них кирху, уменьшенную копию капеллы Святого Георгия королевского замка Монбижу в предместье Берлина. Здесь, в Янтарном, старинный парк, великолепнейший пляж и, конечно, янтарь. Я обязательно познакомлю Вас с богиней моря Юрате и мы конечно заглянем на смотровую площадку карьера Янтарного комбината. Кто знает, вдруг самый большой самородок солнечного камня найдёте именно Вы? Отправив караваны, полные янтаря домой, мы направим стопы в Балтийск.

На экскурсию в Балтийск

Экскурсия в Балтийске, где всё так или иначе имеет отношение к флоту, начинается с Пехотных казарм Пиллау и крепости Пиллау. Мы увидим старинный маяк, городской суд Пиллау, кирху, построенную в 1866 году жителями города и,конечно, корабли: тральщики, малые ракетные, корабли связи, многофункциональные катера… И ни в коем случае не обойдём вниманием Петра Алексеевича I, памятник которому был воздвигнут в честь 300-летия Балтийского флота в 1998 году. Затем мы прогуляемся по Северному молу и поприветствуем императрицу Елизавету Петровну, восседающую на коне.

Дорога в Калининград

Теперь нас ждёт увлекательная дорога в Калининград.
По пути, при Вашем желании, мы сможем заехать в магазин предприятия «За Родину», где Вы сможете приобрести вкусной рыбки прямо с производства. Приезжайте, у нас увлекательно.

07:00, 08:00, 08:30, 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в музей ВМФ России (170р.)
  • Билет на посещение янтарной разработки от Янтарного комбината (350р.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00, 08:00, 08:30, 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • По какому адресу в Зеленоградске за Вами подъехать?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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