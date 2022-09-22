На вершине дюны нас ждут Храм-часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость». Католическая капелла «Мария, Звезда моря», ставшая Органным залом компании «Макаров» и, конечно, мы не оставим без внимания Янтарь-холл. Быть в Светлогорске и не сверить часы с солнечными часами «Зодиак» невозможно, поэтому мы обязательно спустимся на променад и прогуляемся до фуникулёра, а может, если Вам будет интереснее, поднимемся в город по серпантину, что был построен для отдыхающих жителями Раушена в 1938 году. Конечно, мы не оставим Светлогорск не увидев макет Кёнигсберга 16 века и не посетив памятник Э. Т. А. Гофману.

Теперь же в путь, нас ждёт Янтарный.

Янтарный: экскурсия начинается раньше, чем мы въедем в город. Ведь люди жили здесь и добывали янтарь с незапамятных времён, и мне хочется рассказать Вам об этом. Каждый населённый пункт на берегу Балтийского моря самобытен и его история уникальна. В Пальмникене (Янтарный) жили трудолюбивые люди, они собирали камни и построили из них кирху, уменьшенную копию капеллы Святого Георгия королевского замка Монбижу в предместье Берлина. Здесь, в Янтарном, старинный парк, великолепнейший пляж и, конечно, янтарь. Я обязательно познакомлю Вас с богиней моря Юрате и мы конечно заглянем на смотровую площадку карьера Янтарного комбината. Кто знает, вдруг самый большой самородок солнечного камня найдёте именно Вы? Отправив караваны, полные янтаря домой, мы направим стопы в Балтийск.

На экскурсию в Балтийск

Экскурсия в Балтийске, где всё так или иначе имеет отношение к флоту, начинается с Пехотных казарм Пиллау и крепости Пиллау. Мы увидим старинный маяк, городской суд Пиллау, кирху, построенную в 1866 году жителями города и,конечно, корабли: тральщики, малые ракетные, корабли связи, многофункциональные катера… И ни в коем случае не обойдём вниманием Петра Алексеевича I, памятник которому был воздвигнут в честь 300-летия Балтийского флота в 1998 году. Затем мы прогуляемся по Северному молу и поприветствуем императрицу Елизавету Петровну, восседающую на коне.

Дорога в Калининград

Теперь нас ждёт увлекательная дорога в Калининград.

По пути, при Вашем желании, мы сможем заехать в магазин предприятия «За Родину», где Вы сможете приобрести вкусной рыбки прямо с производства. Приезжайте, у нас увлекательно.