Тайны и судьбы Кёнигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Узнайте, как философы, короли и сказочники оставили след в Калининграде. Откройте для себя город рыцарей и королей на автоэкскурсии
Калининград - город с богатой историей, где переплетаются судьбы философа Канта, сказочника Гофмана и королевы Луизы. На автоэкскурсии вы увидите форты, крепостные ворота и развалины Королевского замка. Побываете в кабинете читать дальшеуменьшить
Петра I, на площади Трех маршалов и в районе Амалиенау.
Исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с известными личностями, оживят хроники старого Кёнигсберга. Увлекательное путешествие по городу рыцарей и королей ждёт вас
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также можно посетить Калининград, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в автомобиле, что позволяет избежать холодов и осадков, но некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Амалиенау
Музей Мирового океана
Форты
Королевский замок
Площадь Трех маршалов
Описание экскурсии
Всё, что нельзя пропустить в Калининграде
У нас насыщенная 4-часовая программа — автоэкскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта. Архитектурное разнообразие российского и немецкого города одновременно.
Вы увидите форты, крепостные и городские ворота, фрагменты укреплений и развалины Королевского замка.
Проедете по историческим мостам, узнаете, чем запомнился барону Мюнхгаузену Кёнигсберг, и полюбуетесь элитными виллами района Амалиенау.
Услышите об особенностях югендстиля и конструктивизма.
Побываете в кабинете Петра I и на площади Трех маршалов.
Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор.
Сфотографируетесь возле подводной лодки и самолета-амфибии.
Измерите шагами один кабельтов и даже взлетите по эстакаде над непотопляемым стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.
Городские истории — серьезные и не очень
Открывая вам хроники старого Калининграда, я не раз расскажу исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с Кантом, герцогом Альбрехтом, королем Фридрихом I.
Мы поговорим о визитах Петра I в Кёнигсберг и о королеве Луизе — самой красивой женщине 18-19 вв по версии современников. Город хранит память о своей великой королеве до сих пор: я покажу кирху, театр, гимназию и улицу, названные ее именем.
Вы выясните, почему Шиллеру во время застолий рекомендовали не наливать даже чай, и удивитесь традициям горожан. А любители романтических сюжетов раскроют, почему распался Тевтонский орден, кто такая Анхен из Тарау и могла ли женщина объявить войну Наполеону.
Конечно, вспомним Гофмана и встретим его персонажей в разных уголках города. Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Forester
При посещении музеев дополнительно оплачиваются билеты (по желанию и согласованию: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Королевские и Фридрихсбургские ворота, Музей изобразительных искусств)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3055 туристов
Лицензированный гид-переводчик, в прошлом работал в Музее Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Алексей
Замечательный, знающий, с прекрасным уровнем английского языка и обладающий душевным чувством юмора гид!
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Я
Яна
Только что вернулись с экскурсии. Были в составе: ребенок (10 лет), родители и бабушка с дедушкой- все восторге! Удачный маршрут и интересный живой рассказ. Виктор прекрасный гид, замечательный человек и собеседник, аккуратный водитель. Всем, кто сомневается, однозначно рекомендую эту экскурсию.
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю! У меня всегда самые лучшие гости 🤗
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Павел
Очень насыщенная и информативная экскурсия. Виктор учел все пожелания по организации экскурсии, рассказывал с юмором, интересными деталями. Получили массу удовольствия, время пролетело незаметно.
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Анна
Это было великолепно!!! Интересно, живо, вовлеченно, с любовью к своему городу, с огромными знаниями и умением подать материал так, чтоб ни одной минуты не смотреть на часы. которых, кстати, не читать дальшеуменьшить
хватило. 4 часа с Виктором- это очень мало!!!!! Это просто мгновение, чтоб понять, что сюда вернёшься не единожды!!!! Всем рекомендую, и завидую тем, кому предстоит знакомство с Калининградом под руководством Виктора
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Константин
Экскурсия Виктора захватывает с первых минут, четыре часа пролетают незаметно. Виктор познакомил нас с городом удивительной истории. Экскурсия проходила на автомобиле с выходом на некоторые локации. Рассказ гида прекрасно стилизован, читать дальшеуменьшить
интересен, богат историческими и литературными ссылками, сопровождается демонстрацией фотоматериалов. Без преувеличения могу сказать, что Калининград стал одним из моих любимых городов, в который я обязательно вернусь. Выбирайте экскурсию Виктора, не пожалеете!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю за теплый отзыв. Буду рад новой встрече с вами🤗
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Светлана
Виктор отличный гид. Много было информации, но при этом она приподносилась с юмором и какими-то интересными фактами. Были учтены наши интересы и пожелания по маршруту. Обязательно буду рекомендовать Виктора друзьям и знакомым.
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