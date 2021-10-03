У нас насыщенная 4-часовая программа — авто-экскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта. Архитектурное разнообразие российского и немецкого города одновременно.
Открывая вам хроники старого Калининграда, я не раз расскажу исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с Кантом, герцогом Альбрехтом, королем Фридрихом I.
Мы поговорим о визитах Петра I в Кенигсберг и о королеве Луизе — самой красивой женщине 18-19 вв по версии современников. Город хранит память о своей великой королеве до сих пор: я покажу кирху, театр, гимназию и улицу, названные ее именем.
Вы выясните, почему Шиллеру во время застолий рекомендовали не наливать даже чай, и удивитесь традициям горожан. А любители романтических сюжетов раскроют, почему распался Тевтонский орден, кто такая Анхен из Тарау и могла ли женщина объявить войну Наполеону.
Конечно, вспомним Гофмана и встретим его персонажей в разных уголках города. Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской.