Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Калининграде

У нас насыщенная 4-часовая программа — авто-экскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта. Архитектурное разнообразие российского и немецкого города одновременно.

Вы увидите форты, крепостные и городские ворота, фрагменты укреплений и развалины Королевского замка.

Проедете по историческим мостам, узнаете, чем запомнился барону Мюнхгаузену Кёнигсберг, и полюбуетесь элитными виллами района Амалиенау.

Услышите об особенностях югендстиля и конструктивизма.

Побываете в кабинете Петра I и на площади Трех маршалов.

Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор.

Сфотографируетесь возле подводной лодки и самолета-амфибии.

Измерите шагами один кабельтов и даже взлетите по эстакаде над непотопляемым стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.

Городские истории — серьезные и не очень

Открывая вам хроники старого Калининграда, я не раз расскажу исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с Кантом, герцогом Альбрехтом, королем Фридрихом I.

Мы поговорим о визитах Петра I в Кенигсберг и о королеве Луизе — самой красивой женщине 18-19 вв по версии современников. Город хранит память о своей великой королеве до сих пор: я покажу кирху, театр, гимназию и улицу, названные ее именем.

Вы выясните, почему Шиллеру во время застолий рекомендовали не наливать даже чай, и удивитесь традициям горожан. А любители романтических сюжетов раскроют, почему распался Тевтонский орден, кто такая Анхен из Тарау и могла ли женщина объявить войну Наполеону.

Конечно, вспомним Гофмана и встретим его персонажей в разных уголках города. Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской.

Организационные детали