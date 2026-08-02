Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также можно посетить Калининград, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в автомобиле, что позволяет избежать холодов и осадков, но некоторые объекты могут быть менее доступны.

Калининград - город с богатой историей, где переплетаются судьбы философа Канта, сказочника Гофмана и королевы Луизы. На автоэкскурсии вы увидите форты, крепостные ворота и развалины Королевского замка. Побываете в кабинете

Петра I, на площади Трех маршалов и в районе Амалиенау. Исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с известными личностями, оживят хроники старого Кёнигсберга. Увлекательное путешествие по городу рыцарей и королей ждёт вас

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Всё, что нельзя пропустить в Калининграде

У нас насыщенная 4-часовая программа — автоэкскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта. Архитектурное разнообразие российского и немецкого города одновременно.

Вы увидите форты, крепостные и городские ворота, фрагменты укреплений и развалины Королевского замка.

Проедете по историческим мостам, узнаете, чем запомнился барону Мюнхгаузену Кёнигсберг, и полюбуетесь элитными виллами района Амалиенау.

Услышите об особенностях югендстиля и конструктивизма.

Побываете в кабинете Петра I и на площади Трех маршалов.

Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор.

Сфотографируетесь возле подводной лодки и самолета-амфибии.

Измерите шагами один кабельтов и даже взлетите по эстакаде над непотопляемым стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.

Городские истории — серьезные и не очень

Открывая вам хроники старого Калининграда, я не раз расскажу исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с Кантом, герцогом Альбрехтом, королем Фридрихом I.

Мы поговорим о визитах Петра I в Кёнигсберг и о королеве Луизе — самой красивой женщине 18-19 вв по версии современников. Город хранит память о своей великой королеве до сих пор: я покажу кирху, театр, гимназию и улицу, названные ее именем.

Вы выясните, почему Шиллеру во время застолий рекомендовали не наливать даже чай, и удивитесь традициям горожан. А любители романтических сюжетов раскроют, почему распался Тевтонский орден, кто такая Анхен из Тарау и могла ли женщина объявить войну Наполеону.

Конечно, вспомним Гофмана и встретим его персонажей в разных уголках города. Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской.

Организационные детали