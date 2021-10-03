Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия

Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда

5
1 отзыв
Город рыцарей и королей, город-порт, город-крепость и город-сад.

Как все это соединилось в одном месте, где одновременно жили философ Кант, сказочник Гофман и прекрасная королева Луиза? Искать ответы предлагаю на моей экскурсии — от Кафедрального собора до Амалиенау, от Музея Мирового океана до фортов и ворот.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Калининграде

У нас насыщенная 4-часовая программа — авто-экскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта. Архитектурное разнообразие российского и немецкого города одновременно.

  • Вы увидите форты, крепостные и городские ворота, фрагменты укреплений и развалины Королевского замка.
  • Проедете по историческим мостам, узнаете, чем запомнился барону Мюнхгаузену Кёнигсберг, и полюбуетесь элитными виллами района Амалиенау.
  • Услышите об особенностях югендстиля и конструктивизма.
  • Побываете в кабинете Петра I и на площади Трех маршалов.
  • Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор.
  • Сфотографируетесь возле подводной лодки и самолета-амфибии.
  • Измерите шагами один кабельтов и даже взлетите по эстакаде над непотопляемым стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу.

Городские истории — серьезные и не очень

Открывая вам хроники старого Калининграда, я не раз расскажу исторические анекдоты и забавные случаи, связанные с Кантом, герцогом Альбрехтом, королем Фридрихом I.

Мы поговорим о визитах Петра I в Кенигсберг и о королеве Луизе — самой красивой женщине 18-19 вв по версии современников. Город хранит память о своей великой королеве до сих пор: я покажу кирху, театр, гимназию и улицу, названные ее именем.

Вы выясните, почему Шиллеру во время застолий рекомендовали не наливать даже чай, и удивитесь традициям горожан. А любители романтических сюжетов раскроют, почему распался Тевтонский орден, кто такая Анхен из Тарау и могла ли женщина объявить войну Наполеону.

Конечно, вспомним Гофмана и встретим его персонажей в разных уголках города. Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Forester
  • При посещении музеев дополнительно оплачиваются билеты (по желанию и согласованию: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Королевские и Фридрихсбургские ворота, Музей изобразительных искусств)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктор
Виктор
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
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1 реальный отзыв

Р
3 окт 2021
Виктор - глыба. Умный, интеллигентный, артистичный. Знает гораздо больше, чем требуется для стандартной экскурсии. С легкостью подхватывает уточняющие вопросы. Влюблен в свой город. Пунктуален и обязателен. Великолепная экскурсия, уже строим планы на следующий визит в Калининград.

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