16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Калининградской области мы были впервые, жили в Светлогорске, и в наше посещение Калининграда в рамках тура входило, разумеется, не всё, что нас интересовало. Поэтому эта экскурсия Елены стала для нас находкой, и мы замечательно провели наш свободный день. Сами мы никогда бы не успели охватить и музеи, и форт, и ворота за один день. Осмотр и впечатления получились насыщенными и яркими, на память осталось множество фотографий. Были моменты, когда в музеях Елена обращала наше внимание на экспонаты, мимо которых мы бы прошли, если бы были одни, а Елена интересно рассказывала о них, гораздо больше, чем написано под ними. Отдельное спасибо водителю Илье за рассказы о проезжаемых местах и быстрые маршруты по городу, его стараниями мы многое успели. Экскурсия нам очень понравилась.Спасибо.