16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетить музеи оборонительных объектов с гидом-историком
Кёнигсберг был создан рыцарями Тевтонского ордена как город-крепость — таким и оставался на протяжении веков. Сегодня он — город-музей. Мы посетим экспозиции Королевских и Фринландских ворот, заглянем в лабиринты Форта №11.
Погрузимся в оборонительную историю города, поговорим о быте и традициях 19 века, а также вспомним знаменательные события 20 столетия.
Королевские ворота — через них въезжали именитые гости Кёнигсберга, и мы последуем их примеру. В музее «Королевские ворота» я познакомлю вас с экспозицией, посвящённой основателям города и Петру I. Расскажу о строительстве замка и трёх королях, оказавших наибольшее влияние на развитие Кёнигсберга, а также о приезде сюда Петра I.
Фридландские ворота. В них хитрые музейщики организовали виртуальные прогулки по Старому городу и самый настоящий Музей канализации. Здесь обсудим историю Кёнигсберга 19 века и быт того же столетия.
Форт №11 «Дёнхофф», где уже не я, а местный гид не даст нам заблудиться в подземных лабиринтах. Вы услышите об оборонительных сооружениях периода Второй мировой войны, о непростом штурме Кёнигсберга и его фортов.
Экспозиция блиндажа коменданта Ляша, где за воротами с руническими знаками скрывался во время штурма 1945 года комендант Кёнигсберга. Я расскажу, чем ещё примечательно это место.
Обед в ресторанчике немецкой кухни «У тётки Фишер».
Организационные детали
Едем на минивэне Chrysler Voyager. Возвращение в Калининград предполагается к 16:00
Возможна корректировка маршрута по вашему желанию
Дополнительные расходы
Посещение музеев. Стоимость входа — от 300 до 400 ₽. В каждом музее есть льготы для пенсионеров и школьников (захватите документы)
Обед в таверне «У тётки Фишер» (средняя цена блюд — 400-600 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Левова
Елена отличный рассказчик, сам маршрут и локации интересные. ходили много, узнали массу любопытного и совсем не устали. Благодарим!
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Дмитрий
Интересный маршрут в сопровождении Елены, обладающей энциклопедическими знаниями по истории города время пролетело незаметно.
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Т
Татьяна
Не только увлекательно, но и познавательно! Экскурсия охватывает различные эпохи становления оборонительных сооружений Калининграда. Особое внимание уделено последним дням Великой Отечественой войны на Балтике. Спасибо огромное за сохранение исторической памяти.
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р
родионова
Оценка 5 +!!! Поставила бы больше, если б могла. Экскурсовод потрясающий. Внимательный, очень знающий, учитывающий все нюансы и пожелания. Очень довольна. Часто вспоминаю. Очень рекомендую, особенно для школьников, т. к. всё оБъясняет, отвечает на все вопросы. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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И
Игорь
Замечательная по наполнению экскурсия. Сначала Елена подробно и интересно провела нас по острову Канта. Потом мы посетили потрясающий музей во Фриндланских воротах. Мы были впервые, рассказ про историю города был читать дальшеуменьшить
очень подробный, детальный, интересный и с наглядными примерами из экспозиции. Далее нас отвезли в Форт №11 и мы там посетили экскурсию с местным гидом (рассказывал экскурсовод там очень интересно, но группа было оооооочень большая, хотя это было 13-00 в будний день). После мы заехали к Королевским воротам и посетили Бункер фон Ляша. Экскурсия нам очень понравилась! Хотелось бы оставить 2 комментария: 1. Стоимость доп. билетов немного отличается от 100-150 руб. /чел./музей. Реально за 2 взрослых и 2 школьников мы в этот день за билеты отдали 3300 руб. 2. Водитель, с которым мы путешествовали в тот день, не экскурсионного плана: резкие маневры (разгоны, торможения, повороты), это доставило дискомфорт.
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Светлана
Экскурсия с Еленой очень понравилась! Рекомендую всем обязательно! Сразу сложилась отличная атмосфера и дружеское общение. Огромное спасибо Елене, что учла мою просьбу скорректировать маршрут экскурсии и посетить ворота города! Интересный исторический читать дальшеуменьшить
рассказ по теме экскурсии, но ещё приятно удивило и добавило своей изюминки- короткие рассказы из жизни горожан, их бытовые секреты, легенды.. чего в обычных исторических источниках не прочитаешь, да и раньше я не слышала. . Осталось очень приятное впечатление от общения, деликатности и эстетики экскурсии! Спасибо огромное Елене и помощнику-водителю ее супругу Илье! Отличная команда, Отличная экскурсия!
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