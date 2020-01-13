16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От основания до штурма — история Кенигсберга на авто-экскурсии по музеям оборонительных объектов

Елена
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Елена – ваш гид
Кенигсберг был создан рыцарями тевтонского ордена как город-крепость, таким он и оставался на протяжении многих столетий.

В наши дни история и объекты оборонительной линии города стали достоянием нескольких музейных экспозиций.

Теперь Кенигсберг — это город-музей.

Во время экскурсии вы откроете оборонительную историю Кенигсберга и Калининграда, узнаете о влиятельных правителях, связанных с судьбой города, о быте и традициях 19 века и о знаменательных событиях 20 столетия.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Кенигсберг — город-крепость, город-музей
Кенигсберг — город-крепость, город-музей

Программа

  • Мы начнем в 10:00 у парадного входа в город и самого красивого оборонительного сооружения: у Королевских ворот. Именно через них въезжали именитые гости Кенигсберга, и мы последуем их примеру. В музее «Королевские ворота» я познакомлю вас с замечательной экспозицией, посвященной основателям города и Петру I: расскажу историю образования Кенигсберга, о строительстве королевского замка, о трех королях, оказавших наибольшее влияние на развитие города, и о приезде в Кенигсберг Петра I.
  • Затем мы заглянем в уютный сувенирный магазинчик, расположенный прямо в потерне — земляном валу, бывшей городской стены.
  • После этого посетим еще одно оборонительное сооружение — Фридландские ворота. В них хитрые музейщики организовали виртуальные прогулки по старому городу и самый настоящий музей канализации. Здесь я расскажу историю Кенигсберга 19 века и о быте того столетия.
  • На некоторое время мы покинем город ради монументального оборонительного сооружения — форта № 11 (фон Денхофф), где уже не я, а другие опытные экскурсоводы не дадут нам заблудиться в подземных лабиринтах и расскажут об оборонительных сооружениях периода Второй мировой, о непростом штурме Кенигсберга и его мощных фортов.
  • Затем мы вернемся в город, чтобы познакомиться с экспозицией блиндажа коменданта Ляша, где за воротами с руническими знаками скрывался во время штурма 1945 года комендант Кенигсберга. Я расскажу, чем еще примечательно это место и расскажу об экспозиции.
  • Закончим мы вкусным обедом в ресторанчике с немецкой кухней «У тетки Фишер».

В результате вы откроете историю Кенигсберга как города-крепости, узнаете об его основании, правителя и быте, а также разберетесь в истории его штурма и почувствуете гордость за наших дедов, сломавших столь мощную систему.

Организационные детали

  • В рамках экскурсии предполагается посещение четырех музеев, стоимость посещения оплачивается отдельно и колеблется от 100 до 150 рублей. В каждом музее есть льготы для пенсионеров и школьников, поэтому пенсионные и школьные документы приветствуются.
  • Отдельно оплачиваются обед в таверне «У тетки Фишер» (средняя цена блюд — 350-500 руб.).
  • Посещение магазина сувениров и отличное настроение бесплатно.
  • Путешествовать мы будем на моем автомобиле 5-6 часов, и любая погода нам не помеха. Возвращение в Калининград предполагается к 16:00.
Кенигсберг — город-крепость, город-музей
Кенигсберг — город-крепость, город-музей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Очень познавательно.
23 октября 2019
В Калининградской области мы были впервые, жили в Светлогорске, и в наше посещение Калининграда в рамках тура входило, разумеется, не всё, что нас интересовало. Поэтому эта экскурсия Елены стала для нас находкой, и мы замечательно провели наш свободный день. Сами мы никогда бы не успели охватить и музеи, и форт, и ворота за один день. Осмотр и впечатления получились насыщенными и яркими, на память осталось множество фотографий. Были моменты, когда в музеях Елена обращала наше внимание на экспонаты, мимо которых мы бы прошли, если бы были одни, а Елена интересно рассказывала о них, гораздо больше, чем написано под ними. Отдельное спасибо водителю Илье за рассказы о проезжаемых местах и быстрые маршруты по городу, его стараниями мы многое успели. Экскурсия нам очень понравилась.Спасибо.
14 октября 2019
Начну с того, что никогда не писала отзывы. Но, не в этот раз. Остались в полном восторге от экскурсии с Еленой. Под проливным дождём, нам показали и рассказали столько всего интересного, что захотелось незамедлительно обзавестись недвижимостью в этом чудном городе. Ну, а Елена с мужем, выше всех похвал: интеллигентные, образованные, интересные, увлекающие рассказами. Хочется вернуться и снова окунуться в невероятную историю такого интересного места. Рекомендую всем - гида Елену, ни минуты не сомневайтесь в выборе.
3 ноября 2018
Елена - лучший экскурсовод из всех с которыми я общалась в последние несколько лет. Наша группа состояла из взрослых и подростков и ВСЕ! слушали с огромным удовольствием и ловили каждое её слово. Лучшее впечатление о поездке в Калининград произвели не замок отель Нотенберг, ни ресторан - замок в центре города, а именно экскурсия Елены.
Вернувшись в Москву с удовольствием обмениваемся впечатлениями о тех знаниях, которыми она с нами поделилась, читаем историю старинного города, а я вообще теперь собираюсь приехать летом и посетить все её экскурсии, пожить в пригороде и погрузиться в прекрасную, интересную и загадочную историю Калининграда.
Елена! Огромное Вам спасибо за мою любовь к Калининграду!
28 мая 2018
Елена - прекрасный экскурсовод.Прекрасно владеет информацией, увлеченно рассказывает, отвечает на все вопросы. Мы узнали много интересного и познавательного. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
28 мая 2018
Экскурсия прошла отлично. Елена
8 ноября 2017
Спасибо Елене за замечательно проведенную экскурсию. Это был наш первый визит в Калининград и Елена смогла за один день дать достаточно информации, чтобы понять историю города и местных строений. Экскурсию Елена проводила на микроавтобусе, что для нас с тремя детьми было очень удобно. Посетили те места, в которые самостоятельно на вряд ли бы добрались.
15 сентября 2017
Нам очень понравилось! Это была наша первая поездка в Калининград и мы в восторге! Даже жалко, что приехали только на выходные, оказалось так много интересного. Маршрут экскурсии продуман до мелочей, мы посетили очень атмосферные места, о которых бы вряд ли узнали самостоятельно, если бы не решили воспользоваться услугами гида. Елену выбрали сразу без раздумий, историк не может рассказать скучно. Наш папа, который любит интересоваться разными подробностями, был очень доволен! Обязательно приедем еще раз и поедем с Еленой узнавать про янтарь :) Игорь, Людмила и Ирина
9 мая 2017
Экскурсия очень познавательная, особенно если ты первый раз в городе. Спасибо Елене.
Возникло много вопросов по истории Кёнигсберга, кт. в дальнейшем захотелось прояснить.
Вероника
2 мая 2017
Мы впервые в Калининграде и нам экскурсия очень понравилась. Узнали много нового об истории города, посетили интересные сооружения, приметили пару местечек для пеших прогулок. Большой плюс, что экскурсия на машине, пешком бы не успели все обойти за день. Хочется выразить благодарность Елене за столь интересную экскурсию, пожелать удачи и успехов в этом деле!
Ещё 6 отзывов

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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