16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кёнигсберг был создан рыцарями Тевтонского ордена как город-крепость — таким и оставался на протяжении веков. Сегодня он — город-музей. Мы посетим экспозиции Королевских и Фринландских ворот, заглянем в лабиринты Форта №11. Погрузимся в оборонительную историю города, поговорим о быте и традициях 19 века, а также вспомним знаменательные события 20 столетия.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевские ворота — через них въезжали именитые гости Кёнигсберга, и мы последуем их примеру. В музее «Королевские ворота» я познакомлю вас с экспозицией, посвящённой основателям города и Петру I. Расскажу о строительстве замка и трёх королях, оказавших наибольшее влияние на развитие Кёнигсберга, а также о приезде сюда Петра I.

Фридландские ворота. В них хитрые музейщики организовали виртуальные прогулки по Старому городу и самый настоящий Музей канализации. Здесь обсудим историю Кёнигсберга 19 века и быт того же столетия.

Форт №11 «Дёнхофф», где уже не я, а местный гид не даст нам заблудиться в подземных лабиринтах. Вы услышите об оборонительных сооружениях периода Второй мировой войны, о непростом штурме Кёнигсберга и его фортов.

Экспозиция блиндажа коменданта Ляша, где за воротами с руническими знаками скрывался во время штурма 1945 года комендант Кёнигсберга. Я расскажу, чем ещё примечательно это место.

Обед в ресторанчике немецкой кухни «У тётки Фишер».

Организационные детали

Едем на минивэне Chrysler Voyager. Возвращение в Калининград предполагается к 16:00

Возможна корректировка маршрута по вашему желанию

Дополнительные расходы