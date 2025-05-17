Друзья, приглашаю прогуляться по очаровательному Зеленоградску — легендарному Курортному проспекту, скрытым уголкам и меж вековых сосен. Вы услышите морские легенды и мифы, которые придают городу загадочность. Увидите архитектурные памятники и необычные постройки и оцените, как гармонично здесь пересекаются история и современность.

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Ваш гид в Зеленоградске

Назар Ваш гид в Зеленоградске

Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Курортный проспект — главная артерия

Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, а воздух пропитан ароматами местной кухни. Вы насладитесь прогулкой, а я расскажу о традициях и праздниках, архитектуре и значимых исторических фигурах. Поделюсь легендами и мифами, которые придают городу особый шарм.

Если захотите, можно сделать остановку и попробовать знаменитые крендели.

Парк, кирха и бювет

Мы прогуляемся по парку «Плантаже», не изменившему свой облик с 1844 года. Пройдём по Кирхенштрассе и посетим кирху Святого Адальберта (Спасо-Преображенский собор) — яркий пример немецкой готической архитектуры конца 19 века.

Вы попробуете чистую минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (в летний период) и увидите виллу Макса Крелля — памятник зодчества начала 20 века в псевдорусском стиле.

Балтийские пейзажи

Завершим экскурсию на видовой площадке, если погода позволит. Вашему взгляду откроется панорама природной и рукотворной красоты Зеленоградска — фотографии получатся просто невероятными.

А ещё мы рассмотрим креативные инсталляции местных художников и, возможно, вдохновимся их творчеством на какое-то новое свершение.

Организационные детали