Увидите архитектурные памятники и необычные постройки и оцените, как гармонично здесь пересекаются история и современность.
Описание экскурсии
Курортный проспект — главная артерия
Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, а воздух пропитан ароматами местной кухни. Вы насладитесь прогулкой, а я расскажу о традициях и праздниках, архитектуре и значимых исторических фигурах. Поделюсь легендами и мифами, которые придают городу особый шарм.
Если захотите, можно сделать остановку и попробовать знаменитые крендели.
Парк, кирха и бювет
Мы прогуляемся по парку «Плантаже», не изменившему свой облик с 1844 года. Пройдём по Кирхенштрассе и посетим кирху Святого Адальберта (Спасо-Преображенский собор) — яркий пример немецкой готической архитектуры конца 19 века.
Вы попробуете чистую минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (в летний период) и увидите виллу Макса Крелля — памятник зодчества начала 20 века в псевдорусском стиле.
Балтийские пейзажи
Завершим экскурсию на видовой площадке, если погода позволит. Вашему взгляду откроется панорама природной и рукотворной красоты Зеленоградска — фотографии получатся просто невероятными.
А ещё мы рассмотрим креативные инсталляции местных художников и, возможно, вдохновимся их творчеством на какое-то новое свершение.
Организационные детали
- Заботливо предоставлю дождевики в случае дождя:)
- С удовольствием сделаю ваши фотографии на ваш телефон
- Крендели и другие покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- По запросу организую трансфер из аэропорта или в аэропорт. Детали и цены уточняйте в переписке
в субботу в 15:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1335 ₽