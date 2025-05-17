Уютный променад по Зеленоградску

Познакомиться с историей, культурой и характером города на берегу Балтийского моря
Друзья, приглашаю прогуляться по очаровательному Зеленоградску — легендарному Курортному проспекту, скрытым уголкам и меж вековых сосен. Вы услышите морские легенды и мифы, которые придают городу загадочность.

Увидите архитектурные памятники и необычные постройки и оцените, как гармонично здесь пересекаются история и современность.
Уютный променад по Зеленоградску
Уютный променад по Зеленоградску
Уютный променад по Зеленоградску
Ближайшие даты:
17
мая18
мая24
мая25
мая31
мая1
июн7
июн
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Курортный проспект — главная артерия

Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, а воздух пропитан ароматами местной кухни. Вы насладитесь прогулкой, а я расскажу о традициях и праздниках, архитектуре и значимых исторических фигурах. Поделюсь легендами и мифами, которые придают городу особый шарм.

Если захотите, можно сделать остановку и попробовать знаменитые крендели.

Парк, кирха и бювет

Мы прогуляемся по парку «Плантаже», не изменившему свой облик с 1844 года. Пройдём по Кирхенштрассе и посетим кирху Святого Адальберта (Спасо-Преображенский собор) — яркий пример немецкой готической архитектуры конца 19 века.

Вы попробуете чистую минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (в летний период) и увидите виллу Макса Крелля — памятник зодчества начала 20 века в псевдорусском стиле.

Балтийские пейзажи

Завершим экскурсию на видовой площадке, если погода позволит. Вашему взгляду откроется панорама природной и рукотворной красоты Зеленоградска — фотографии получатся просто невероятными.

А ещё мы рассмотрим креативные инсталляции местных художников и, возможно, вдохновимся их творчеством на какое-то новое свершение.

Организационные детали

  • Заботливо предоставлю дождевики в случае дождя:)
  • С удовольствием сделаю ваши фотографии на ваш телефон
  • Крендели и другие покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
  • По запросу организую трансфер из аэропорта или в аэропорт. Детали и цены уточняйте в переписке

в субботу в 15:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1335 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Променад по уютному Зеленоградску
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по уютному Зеленоградску
Зеленоградск - это не только морской курорт, но и место с богатой историей. Прогулка по променаду подарит вам незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 и 15:15
Сегодня в 11:15
15 мая в 11:15
1490 ₽ за человека
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Групповая
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Путешествие в Янтарный и Светлогорск: крупнейшее предприятие по добыче янтаря, старинные парки и пляжи с наградой «Голубой флаг»
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500 ₽ за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен и Зеленоградск пешком
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни рыцарей, посетив замок Шаакен и насладившись вкусами сыроварни Шаакен Дорф
Начало: В историческом центре Зеленоградска
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 667 ₽ за всё до 4 чел.