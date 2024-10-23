Куршская коса - это удивительное сочетание природы и истории. Золотые дюны и зелёные леса создают уникальные пейзажи. Путешественники узнают о формировании косы, её обитателях и борьбе с песками.
В программе - обед в кафе на берегу залива, посещение орнитологической станции и прогулка по Балтийскому морю.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть Калининградскую область с новой стороны
В программе - обед в кафе на берегу залива, посещение орнитологической станции и прогулка по Балтийскому морю.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть Калининградскую область с новой стороны
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Авандюна и выход к Балтийскому морю — главный передовой защитный вал Куршской косы. Я расскажу и покажу, что он собой представляет. Вы полюбуетесь морскими пейзажами с 12-ти метровой высоты и сделаете головокружительные снимки сверху и у самого моря.
Орнитологическая станция — именно птицы тысячи лет назад посеяли на бесплодном песке первые семена зеленой жизни. И сейчас они используют косу как мост для перелетов. С апреля по октябрь вы сможете увидеть, как учёные с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и кольцуют птиц.
Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики.
Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на въезде на Куршскую косу — 450 ₽ за машину и 300 ₽ за чел, есть льготные категории (подробности уточняйте в переписке), орнитологическая станция (по желанию) — 350 ₽/взрослый, 200 ₽ для пенсионеров по возрасту/студентов/курсантов, 150 ₽/дети школьного возраста.
- Еда и напитки не включены в стоимость.
- Экскурсия проходит на автомобиле BAIC X7 2024 года или автомобиле Savana GMC.
- Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
- В дни высокого спроса экскурсию может проводить один из моих коллег-гидов.
- Продолжительность экскурсии указана с учётом времени на дорогу туда и обратно, обед/перекус и прочие остановки. С апреля по октябрь продолжительность экскурсии составляет 7 часов, с ноября по март — 6 часов.
- Проведение экскурсии для 4-5 человек возможно только по предварительному согласованию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1305 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Более 30 лет назад я переехала в Калининград из Белоруссии — и он покорил мое сердце. Все свободное время посвящаю изучению истории, культуры, архитектуры нашего прекрасного края. Три года провожу экскурсии, всегда с радостью и с душой. Очень люблю природу и свою работу. Имею сертификат национального парка «Куршская коса» на проведение экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
23 окт 2024
Поистине душевное путешествие! Полностью соответствует названию. Очень внимательный гид, полностью учтены все возрастные особенности экскурсантов. Комфортабельный авто, замечательный маршрут, который Елена подстраивала под изменчивую погоду на косе. Познавательный рассказ о косе и ее обитателях.
Очень рекомендуем данную эксурсию и Елену!!!
Очень рекомендуем данную эксурсию и Елену!!!
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