Что вас ожидает

Авандюна и выход к Балтийскому морю — главный передовой защитный вал Куршской косы. Я расскажу и покажу, что он собой представляет. Вы полюбуетесь морскими пейзажами с 12-ти метровой высоты и сделаете головокружительные снимки сверху и у самого моря.

Орнитологическая станция — именно птицы тысячи лет назад посеяли на бесплодном песке первые семена зеленой жизни. И сейчас они используют косу как мост для перелетов. С апреля по октябрь вы сможете увидеть, как учёные с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и кольцуют птиц.

Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики.

Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса.

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