1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Красивая архитектура, чистейшее побережье с длинным променадом и котики — это всё Зеленоградск, старинный курорт на берегу Балтийского моря»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
«Посёлок Янтарный На берегу Балтийского моря знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области»
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Завершим нашу фотопрогулку на берегу, где вода отражает закатные краски, а ветер приносит истории далёких путешественников»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена27 мая 2024Бронируйте и не раздумывайте!!!!) Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у
- ААнастасия21 мая 2024Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
- ЕЕлена21 мая 2024Все понравилось 👍
- ГГульнара14 мая 2024Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
- ССофия11 мая 2024Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
- ААлексей10 мая 2024Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге! Смело советуем всем! В следующий визит обратимся только к ней!
- ННадежда28 апреля 2024Замечательно! Советую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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