Экскурсии по набережной Зеленоградска

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная» в Зеленоградске, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Красивая архитектура, чистейшее побережье с длинным променадом и котики — это всё Зеленоградск, старинный курорт на берегу Балтийского моря»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
«Посёлок Янтарный На берегу Балтийского моря знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области»
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Завершим нашу фотопрогулку на берегу, где вода отражает закатные краски, а ветер приносит истории далёких путешественников»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Бронируйте и не раздумывайте!!!!) Тот случай когда сошлись звёзды: спонтанно решили, что нам нужен гид, + машина, и было время у
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    Ольги. Идеальный вариант для тех, кто остановился в Калининграде, нас и встретили, и города показали и в отель вернули. И главное- настолько познавательно, душевно, спокойно всё было. Время пролетело незаметно. Ольга-интеллигентный,образованный человек, засыпали ее вопросами, очень интересные беседы. От экскурсии нисколько не устали, несмотря на большой объем информации и "картинок", душой и телом прям отдыхали. Отдельное спасибо за ОБЕД (всё продумано у гида). 1000% и другие экскурсии с Ольгой тоже незабываемые. PS. Ольга, и все-таки Светлогорск однозначно (из-за вилл так естественно вписанных в природу). СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
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    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
    Все понравилось 👍
  • Г
    Гульнара
    14 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
  • С
    София
    11 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге! Смело советуем всем! В следующий визит обратимся только к ней!
    Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге!Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге!Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге!Огромное спасибо гиду Элине! Очень интересно рассказывает, показала очень много красивейших мест. Ребенок 7 лет также был в восторге!
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Замечательно! Советую всем!
    Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  3. Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
  4. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
  5. Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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