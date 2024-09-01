За пределами Калининграда есть свои изюминки. И много-много янтаря. Вы убедитесь в этом, посетив крупное предприятие по добыче солнечного камня. Заедете в Янтарный и Светлогорск, увидите ключевые достопримечательности живописных городков — от дендрариев до Балтийского моря. А заодно узнаете, каким пляжам вручают престижную награду «Голубой флаг».

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Описание экскурсии

Посёлок Янтарный — место, где расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы посетите производство и понаблюдаете, как обрабатывается солнечный камень.

В посёлке прогуляетесь по старинному парку, увидите дом промышленника М. Беккера и лютеранскую кирху 19 века, а также посетите один из лучших пляжей России и Европы. Мы не преувеличиваем: он обладает престижной международной наградой «Голубой флаг».

Светлогорск (Раушен). Городок покорит вас уютной атмосферой, частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов и видами песчаных склонов, омываемых волнами Балтики. Кроме того, Светлогорск — настоящий ботанический рай, известный прекрасными дендрариями.

Организационные детали