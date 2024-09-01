Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря

Отправиться из Зеленоградска на автобусе в колоритные прибрежные городки
За пределами Калининграда есть свои изюминки. И много-много янтаря. Вы убедитесь в этом, посетив крупное предприятие по добыче солнечного камня.

Заедете в Янтарный и Светлогорск, увидите ключевые достопримечательности живописных городков — от дендрариев до Балтийского моря. А заодно узнаете, каким пляжам вручают престижную награду «Голубой флаг».
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный — место, где расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы посетите производство и понаблюдаете, как обрабатывается солнечный камень.

В посёлке прогуляетесь по старинному парку, увидите дом промышленника М. Беккера и лютеранскую кирху 19 века, а также посетите один из лучших пляжей России и Европы. Мы не преувеличиваем: он обладает престижной международной наградой «Голубой флаг».

Светлогорск (Раушен). Городок покорит вас уютной атмосферой, частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов и видами песчаных склонов, омываемых волнами Балтики. Кроме того, Светлогорск — настоящий ботанический рай, известный прекрасными дендрариями.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида, посещение производства в Янтарном
  • Питание в стоимость не включено — рекомендуем взять с собой перекус

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 16 лет2 300 ₽
Пенсионеры2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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