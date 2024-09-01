За пределами Калининграда есть свои изюминки. И много-много янтаря. Вы убедитесь в этом, посетив крупное предприятие по добыче солнечного камня.
Заедете в Янтарный и Светлогорск, увидите ключевые достопримечательности живописных городков — от дендрариев до Балтийского моря. А заодно узнаете, каким пляжам вручают престижную награду «Голубой флаг».
Заедете в Янтарный и Светлогорск, увидите ключевые достопримечательности живописных городков — от дендрариев до Балтийского моря. А заодно узнаете, каким пляжам вручают престижную награду «Голубой флаг».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Посёлок Янтарный — место, где расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы посетите производство и понаблюдаете, как обрабатывается солнечный камень.
В посёлке прогуляетесь по старинному парку, увидите дом промышленника М. Беккера и лютеранскую кирху 19 века, а также посетите один из лучших пляжей России и Европы. Мы не преувеличиваем: он обладает престижной международной наградой «Голубой флаг».
Светлогорск (Раушен). Городок покорит вас уютной атмосферой, частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов и видами песчаных склонов, омываемых волнами Балтики. Кроме того, Светлогорск — настоящий ботанический рай, известный прекрасными дендрариями.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида, посещение производства в Янтарном
- Питание в стоимость не включено — рекомендуем взять с собой перекус
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 16 лет
|2 300 ₽
|Пенсионеры
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 39052 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
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