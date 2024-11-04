Дух старой Европы, янтарные сокровища и балтийские пейзажи — в этом маршруте мы собрали самые колоритные символы Калининградского края. Вы откроете секреты солнечного камня в поселке Янтарный, побываете на самом чистом пляже России, полюбуетесь морем в Филинской бухте, ощутите очарование курортного Светлогорска и познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском.

Описание экскурсии

Балтийск — город российский, город флотский

Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в 17 веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста.

Город солнечного камня

Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете всё о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награждённый Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.

Балтийские пейзажи — Филинская бухта

По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье.

Светлогорск: чудо у моря

После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдём до башни начала 20 века. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сделать замечательные фотографии.

Организационные детали