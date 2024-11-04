Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе

Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Дух старой Европы, янтарные сокровища и балтийские пейзажи — в этом маршруте мы собрали самые колоритные символы Калининградского края.

Вы откроете секреты солнечного камня в поселке Янтарный, побываете на самом чистом пляже России, полюбуетесь морем в Филинской бухте, ощутите очарование курортного Светлогорска и познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Балтийск — город российский, город флотский

Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в 17 веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста.

Город солнечного камня

Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете всё о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награждённый Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.

Балтийские пейзажи — Филинская бухта

По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье.

Светлогорск: чудо у моря

После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдём до башни начала 20 века. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сделать замечательные фотографии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Гид организует для вас обед по меню (по желанию). Можно взять перекус или пообедать в альтернативных точках питания
  • Есть возможность прогулки на катере по акватории Балтийска. Стоимость от 600 ₽ с чел.
  • Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
  • Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
  • По всем вопросам пишите нам, мы обязательно ответим в вечернее время
  • Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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